Niña lucha por su vida tras caer del cuarto piso de colegio en San Juan de Miraflores: padres piden apoyo urgente para salvarla

Niña cae de cuarto piso de su colegio y se encuentra grave en UCI. ATV

Una adolescente de 14 años lucha por su vida después de caer desde el cuarto piso de su colegio en San Juan de Miraflores. Debido al fuerte impacto, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital María Auxiliadora, con un estado de salud crítico, confirmaron sus familiares.

Enrique, padre de la menor, narró a Ocurre Ahora de ATV la gravedad de las lesiones de su hija. “Mi hija ya está internada en UCI. Entró a UCI y no ha podido respirar. Creo que sus costillas están rotas, su hígado ha reventado, todo su cuerpecito, porque se cayó del tercer piso. Todo su cuerpo, su cráneo, está partido en dos. Ya está entubada y así se encuentra”, explicó.

El accidente se produjo dentro del colegio Carmelitas American High School, un hecho que ha generado conmoción en la comunidad educativa y entre los vecinos. La adolescente se encontraba en el cuarto piso del local escolar en el momento de la caída, lo que ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad en los colegios. Padres y autoridades destacan la urgencia de revisar las normas de prevención de accidentes en los centros educativos.

La adolescente permanece internada en la UCI tras sufrir múltiples lesiones por la caída desde el cuarto piso del colegio. Foto: Difusión

Menor sufre graves lesiones tras caída desde cuarto piso de su colegio

Las versiones sobre el accidente aún no son precisas. De acuerdo con el medio de comunicación, la estudiante habría caído luego de que se desprendiera la malla de seguridad del patio ubicado en el cuarto piso, el nivel más alto del edificio. Sin embargo, los padres aseguran que el incidente se produjo dentro de un aula, cuando la menor jugaba con sus compañeros durante la hora de recreo.

Enrique señaló que su hija participaba en juegos como la gallinita ciega y la chapada con otros estudiantes. “Mi hija, para evitar ser atrapada, se subió a la carpeta y allí pudo ocurrir un desliz. No sé si fue un empujón o simplemente un accidente, pero cayó por la ventana y eso provocó la caída”, relató el padre.

Adolescente cayó desde el cuarto piso de su colegio en San Juan de Miraflores, quedando gravemente herida. Foto: Composición Infobae Perú

La caída ocasionó múltiples lesiones internas. Los médicos indicaron que el estado de la menor es delicado y que deberá permanecer en UCI bajo tratamiento especializado. El accidente alertó tanto a docentes como a padres y compañeros, quienes exigen esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad en todos los pisos del colegio.

Colegio fue clausurado tras accidente

Después del accidente, los padres denunciaron la falta de medidas de seguridad adecuadas en la institución educativa. Miembros de la UGEL, representantes del municipio de San Juan de Miraflores y la policía acudieron al local escolar para una inspección, pero el personal del colegio obstaculizó el ingreso de los visitantes.

Por estas irregularidades, la municipalidad dispuso la clausura temporal del colegio. La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los estudiantes y prevenir la repetición de accidentes semejantes. Además, las autoridades recaban información sobre las condiciones del local y eventuales responsabilidades legales por la ausencia de supervisión.

Autoridades de la municipalidad colocan el aviso de clausura en la entrada del Carmelitas American High School tras impedir el ingreso a funcionarios. Foto: Composición Infobae Perú

El cierre responde también a las denuncias de los padres por la falta de protocolos de seguridad. La comunidad educativa permanece atenta a las determinaciones de las autoridades y demanda soluciones concretas antes de autorizar el retorno de los alumnos a clases.

Padres piden colaboración tras grave accidente en colegio

La familia de la menor enfrenta serias dificultades económicas. Los gastos médicos derivados de la atención en UCI y los tratamientos requeridos superan las posibilidades de los padres, quienes solicitan apoyo de la ciudadanía para la recuperación de su hija.

La familia de la menor solicita apoyo económico a la ciudadanía para cubrir los costos médicos de su recuperación. Foto: Composición Infobae Perú

Las personas interesadas pueden colaborar a través de Yape al número 923781252, a nombre de Mariela Surco Huamaí, madre de la menor. La familia manifiesta su profunda gratitud por cualquier ayuda que contribuya a cubrir la atención médica y la rehabilitación de la escolar.

Este caso ha provocado inquietud en la comunidad de San Juan de Miraflores, así como un debate en torno a la seguridad en las instituciones educativas y la necesidad de supervisión constante para evitar accidentes graves en los estudiantes. Las autoridades educativas insisten en la importancia de revisar la infraestructura de los colegios y de proporcionar a los alumnos espacios seguros para recreación y estudio.