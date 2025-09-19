Perú

Niña lucha por su vida tras caer del cuarto piso de colegio en San Juan de Miraflores: padres piden apoyo urgente para salvarla

La escolar se encuentra en la UCI del Hospital María Auxiliadora con un cuadro grave tras el accidente. El colegio donde ocurrió la tragedia fue clausurado por presuntamente impedir el ingreso de las autoridades al recinto

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Niña cae de cuarto piso de su colegio y se encuentra grave en UCI. ATV

Una adolescente de 14 años lucha por su vida después de caer desde el cuarto piso de su colegio en San Juan de Miraflores. Debido al fuerte impacto, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital María Auxiliadora, con un estado de salud crítico, confirmaron sus familiares.

Enrique, padre de la menor, narró a Ocurre Ahora de ATV la gravedad de las lesiones de su hija. “Mi hija ya está internada en UCI. Entró a UCI y no ha podido respirar. Creo que sus costillas están rotas, su hígado ha reventado, todo su cuerpecito, porque se cayó del tercer piso. Todo su cuerpo, su cráneo, está partido en dos. Ya está entubada y así se encuentra”, explicó.

El accidente se produjo dentro del colegio Carmelitas American High School, un hecho que ha generado conmoción en la comunidad educativa y entre los vecinos. La adolescente se encontraba en el cuarto piso del local escolar en el momento de la caída, lo que ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad en los colegios. Padres y autoridades destacan la urgencia de revisar las normas de prevención de accidentes en los centros educativos.

La adolescente permanece internada en
La adolescente permanece internada en la UCI tras sufrir múltiples lesiones por la caída desde el cuarto piso del colegio. Foto: Difusión

Menor sufre graves lesiones tras caída desde cuarto piso de su colegio

Las versiones sobre el accidente aún no son precisas. De acuerdo con el medio de comunicación, la estudiante habría caído luego de que se desprendiera la malla de seguridad del patio ubicado en el cuarto piso, el nivel más alto del edificio. Sin embargo, los padres aseguran que el incidente se produjo dentro de un aula, cuando la menor jugaba con sus compañeros durante la hora de recreo.

Enrique señaló que su hija participaba en juegos como la gallinita ciega y la chapada con otros estudiantes. “Mi hija, para evitar ser atrapada, se subió a la carpeta y allí pudo ocurrir un desliz. No sé si fue un empujón o simplemente un accidente, pero cayó por la ventana y eso provocó la caída”, relató el padre.

Adolescente cayó desde el cuarto
Adolescente cayó desde el cuarto piso de su colegio en San Juan de Miraflores, quedando gravemente herida. Foto: Composición Infobae Perú

La caída ocasionó múltiples lesiones internas. Los médicos indicaron que el estado de la menor es delicado y que deberá permanecer en UCI bajo tratamiento especializado. El accidente alertó tanto a docentes como a padres y compañeros, quienes exigen esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad en todos los pisos del colegio.

Colegio fue clausurado tras accidente

Después del accidente, los padres denunciaron la falta de medidas de seguridad adecuadas en la institución educativa. Miembros de la UGEL, representantes del municipio de San Juan de Miraflores y la policía acudieron al local escolar para una inspección, pero el personal del colegio obstaculizó el ingreso de los visitantes.

Por estas irregularidades, la municipalidad dispuso la clausura temporal del colegio. La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los estudiantes y prevenir la repetición de accidentes semejantes. Además, las autoridades recaban información sobre las condiciones del local y eventuales responsabilidades legales por la ausencia de supervisión.

Autoridades de la municipalidad colocan
Autoridades de la municipalidad colocan el aviso de clausura en la entrada del Carmelitas American High School tras impedir el ingreso a funcionarios. Foto: Composición Infobae Perú

El cierre responde también a las denuncias de los padres por la falta de protocolos de seguridad. La comunidad educativa permanece atenta a las determinaciones de las autoridades y demanda soluciones concretas antes de autorizar el retorno de los alumnos a clases.

Padres piden colaboración tras grave accidente en colegio

La familia de la menor enfrenta serias dificultades económicas. Los gastos médicos derivados de la atención en UCI y los tratamientos requeridos superan las posibilidades de los padres, quienes solicitan apoyo de la ciudadanía para la recuperación de su hija.

La familia de la menor
La familia de la menor solicita apoyo económico a la ciudadanía para cubrir los costos médicos de su recuperación. Foto: Composición Infobae Perú

Las personas interesadas pueden colaborar a través de Yape al número 923781252, a nombre de Mariela Surco Huamaí, madre de la menor. La familia manifiesta su profunda gratitud por cualquier ayuda que contribuya a cubrir la atención médica y la rehabilitación de la escolar.

Este caso ha provocado inquietud en la comunidad de San Juan de Miraflores, así como un debate en torno a la seguridad en las instituciones educativas y la necesidad de supervisión constante para evitar accidentes graves en los estudiantes. Las autoridades educativas insisten en la importancia de revisar la infraestructura de los colegios y de proporcionar a los alumnos espacios seguros para recreación y estudio.

Temas Relacionados

Accidente escolarSan Juan de MirafloresColegio Carmelitas American High SchoolUGELperu-noticias

Más Noticias

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

La exSon Tentación asegura que fue emboscada en magazine y acusa a Janet Barboza de no dejarla defenderse.

Angie Chávez estalla tras su

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

El todavía esposo de la exreina de belleza comentó que no brindará más declaraciones y lo que preocupa ahora son sus hijos

Gustavo Salcedo y su reacción

Expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs U. de Chile: codazo a Charles Aránguiz por la Copa Sudamericana 2025

El ‘Kaiser’ vio la tarjeta roja en el segundo tiempo del encuentro disputado en Matute, tras una imprudente falta contra el volante chileno, dejando a su equipo con diez jugadores en la cancha

Expulsión de Carlos Zambrano en

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

Parlamentaria de Renovación Popular acusó a personal del Ministerio de Transportes de “acosar” a legisladores para que retrocedan de apoyar moción contra el ministro César Sandoval

MTC denunciará a Norma Yarrow:

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV del partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Tras el empate sin goles en Matute, ambos equipos se preparan para la revancha en suelo chileno. Conoce todos los detalles del cruce decisivo por el pase a las semifinales del torneo continental

Alianza Lima vs U. de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MTC denunciará a Norma Yarrow:

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

Delia Espinoza afirma que su posible suspensión demostraría control político sobre la JNJ: “Tarde o temprano, la historia nos alcanza”

Tomás Gálvez presenta otra denuncia contra Delia Espinoza: la acusa de haber retrasado su reincorporación

Delia Espinoza señala que Keiko Fujimori está nerviosa ante pedido de ilegalidad de Fuerza Popular: “Primero que lea los folios”

“Es un engaño miserable”: exministro de Educación advierte que creación de más de 20 universidades es inviable

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo responde a periodistas

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Productora Verónica Alcántara le pide a Maju Mantilla que denuncie a Gustavo Salcedo: “Fue él quien regó toda la información”

Alejandra Baigorria respalda a Rosángela Espinoza tras pelea con Onelia Molina: “Toda máscara cae por su propio peso”

DEPORTES

Expulsión de Carlos Zambrano en

Expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs U. de Chile: codazo a Charles Aránguiz por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV del partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile 0-0: resumen del sufrido empate en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Gol anulado a Fernando Gaibor tras intervención del VAR en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

Perú vs Chile 2-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ en partidazo por Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025