Estas motos presentan irregularidades en la rueda delantera, incrementando el riesgo de accidentes, informa Indecopi

Estos vehículos pertenecen a una serie en la que se identificó una falla técnica relacionada con los espaciadores de la llanta delantera. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Indecopi alertó sobre un problema en motocicletas KTM vendidas en el mercado peruano. La empresa importadora Promotora Génesis S.A.C. informó la detección de un defecto en piezas claves de estos vehículos que podría comprometer la seguridad de quienes las conducen.

En total, 828 unidades fueron identificadas con este problema, lo que eleva la preocupación por la magnitud de la distribución. El inconveniente está relacionado con la rueda delantera y podría provocar un desgaste anormal en el sistema de frenos, incrementando así el riesgo de accidentes.

Modelos y origen de las motocicletas

La alerta recae sobre seis modelos del año 2025: 250 Duke, 390 Duke, 390 Adventure R, 390 Adventure X, 390 Enduro R y 390 SMC R. Todas estas motocicletas corresponden a la marca KTM y fueron fabricadas en la India antes de llegar al mercado nacional a través de la empresa distribuidora.

Según informó Promotora Génesis S.A.C., las motocicletas forman parte de un lote en el que se detectó un incumplimiento técnico en los espaciadores de la rueda delantera. Esta irregularidad motivó el aviso al Indecopi y el inicio de un proceso de corrección.

Modelos observados. Foto: Indecopi

Detalles del defecto y sus consecuencias

El problema técnico se debe a que los espaciadores de la rueda delantera presentan una medida de 17,5 mm, cuando la especificación adecuada es de 18,5 mm. Esa diferencia de un milímetro puede parecer mínima, pero en el uso cotidiano tiene un impacto directo en el rendimiento del sistema de frenos.

La consecuencia más inmediata es el desgaste prematuro de las pastillas de freno delanteras, lo que compromete la capacidad de frenado de la motocicleta. Esta situación incrementa la posibilidad de accidentes, poniendo en riesgo tanto al conductor como a terceros en la vía.

Plan de acción de la empresa

Ante esta situación, Promotora Génesis S.A.C. inició una campaña de revisión gratuita de las unidades involucradas. El procedimiento incluye inspeccionar las llantas delanteras y, en caso de ser necesario, reemplazar los espaciadores defectuosos por repuestos que cumplan con la medida correcta.

La compañía explicó que los repuestos se encuentran en proceso de importación. Una vez disponibles, se comunicará directamente con los propietarios de las motocicletas afectadas para coordinar la reparación sin costo alguno. Con esta medida se busca reducir al máximo los riesgos para los usuarios.

La empresa señaló que los repuestos están siendo traídos del extranjero. Foto: Google Maps

Información para los consumidores

Los conductores que posean alguno de los modelos mencionados pueden obtener mayor información a través de los canales de contacto habilitados por la empresa. Para consultas, está disponible el número telefónico 948304513 y el correo electrónico atencionalcliente@gruposcp.com.

La importadora recalcó que esta acción preventiva responde a un compromiso con la seguridad de sus clientes. Asimismo, Indecopi recordó la importancia de que los consumidores estén atentos a este tipo de alertas de seguridad, que permiten reducir riesgos y prevenir accidentes.

¿Cuáles son las causas más comunes en accidentes de motos en Perú?

En el Perú, los accidentes de motocicleta suelen estar relacionados principalmente con factores humanos. Una gran parte ocurre por imprudencia al conducir, como desobedecer señales de tránsito, pasar semáforos en rojo o maniobrar de forma arriesgada entre otros vehículos. El exceso de velocidad también aparece como una de las causas más frecuentes, pues reduce el tiempo de reacción ante imprevistos y eleva la gravedad de los choques. A esto se suma la conducción bajo los efectos del alcohol, una práctica que continúa siendo común en diversos puntos del país, así como la falta de experiencia o el manejo sin licencia adecuada, lo que incrementa los riesgos de manera significativa.

Otro aspecto determinante es el estado técnico de las motocicletas. Vehículos con frenos en mal funcionamiento, llantas gastadas o fallas en la iluminación tienden a multiplicar las posibilidades de accidente. El entorno también juega un papel clave: carreteras deterioradas, falta de señalización y la presencia de obstáculos en las vías complican el control del vehículo.

Muchos de los incidentes de moto se originan por conductas temerarias al manejar. Foto: Galgo

Además, las condiciones ambientales y estructurales agravan la situación. Lluvias que vuelven resbaladizo el pavimento, neblina que reduce la visibilidad o el tráfico denso en ciudades con alta circulación de buses y camiones hacen que los motociclistas estén más expuestos a colisiones. En conjunto, estos factores explican por qué las motos figuran entre los vehículos con mayor tasa de accidentes en el país.