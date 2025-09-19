Balacera en Chorrillos deja dos muertos y una pasajera herida

Dos muertos y un herido es el saldo de un nuevo ataque a transportistas en Lima. | Latina Noticias

Un episodio más de inseguridad ciudadana. Una pareja que trabajaba en el servicio de colectivo fue atacada con más de veinte disparos en las inmediaciones del óvalo La Curva de Chorrillos, en el sur de Lima, durante la noche del jueves.

El suceso tuvo lugar cerca de las diez, cuando individuos armados interceptaron el vehículo y desataron un ataque que terminó con la vida de los ocupantes en los asientos delanteros y dejó gravemente herida a una pasajera, de acuerdo con información de Latina.

Testigos informaron al citado medio de comunicación que cuatro sujetos en dos motocicletas iniciaron la persecución desde el paradero San Juan. Al alcanzar el cruce hacia la avenida Guardia Civil, los copilotos de las motos descendieron y abrieron fuego directamente desde el lado del piloto y el copiloto.

En el acto, Elton David Gómez Sánchez, conductor, recibió doce balazos; junto a él, una ciudadana venezolana que hasta el momento permanece sin identificar oficialmente, perdió la vida tras recibir siete disparos. La sobreviviente, ocupante del asiento trasero, fue derivada de inmediato a la clínica Maison de Sante y su estado es reservado.

La principal hipótesis policial vincula el ataque con el cobro de cupos en el transporte informal, en el marco de disputas entre bandas criminales por el control de rutas - Créditos: Latina.

La escena del crimen se ubicó a unas cuadras de la comisaría Villa Chorrillos, una zona donde continuaba el movimiento vehicular y de peatones mientras ocurría la agresión. La intervención inmediata de vecinos y paramédicos permitió socorrer a la única víctima que quedó con vida. El ataque, por su violencia y el contexto, impactó al barrio.

Las grabaciones de las cámaras de la municipalidad —instaladas justo frente al óvalo— registraron el asalto desde varios ángulos. Según Latina, los investigadores sospechan que el atentado estaría relacionado con el cobro de cupos dentro del transporte informal, modalidad que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.

Las autoridades avanzan con las indagaciones para identificar a los responsables y profundizan en la hipótesis de la disputa entre bandas criminales por el control de rutas.

Una pareja que operaba como colectivera fue asesinada a tiros en el óvalo La Curva de Chorrillos, suceso ocurrido cerca de las 10 p. m. - Créditos: Latina.

Canales de emergencia

El Gobierno habilitó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú como un servicio gratuito y confidencial disponible todo el día para recibir reportes de extorsión y ofrecer asistencia inmediata. Esta línea está enlazada con la Central de Emergencias 105, lo que permite enviar pruebas como grabaciones o material audiovisual.

También, hay estas alternativas para reportar casos:

Línea 1818: canal exclusivo para denuncias de extorsión

Celular 942 841 978: número disponible para emergencias

Comisarías: atención directa en oficinas policiales de cada distrito

Depincri: unidades especializadas en investigación de extorsión

Modalidades de extorsión

Las acciones de los extorsionadores han evolucionado en los últimos años, presentando distintas formas que se ajustan a las condiciones y puntos débiles de quienes son blanco de estos delitos.

Cobro de cupos : Esta práctica implica que los extorsionadores soliciten pagos frecuentes a las personas, con la promesa de brindar “protección” o permitir que continúen sus actividades comerciales o laborales.

Chalequeo : En este método, se pide dinero a cambio de “proteger” a la víctima, bajo la advertencia de posibles ataques contra la persona o su negocio si no accede al pago.

Secuestros o accidentes simulados : La víctima recibe una llamada en la que le informan que un familiar ha sido privado de su libertad o ha sufrido un accidente, y se le exige dinero para lograr su liberación o atención.

Aprovechamiento de redes sociales: Plataformas como Facebook, X e Instagram son empleadas por los extorsionadores para obtener información de los perfiles y así intimidar o amenazar a quienes seleccionan como objetivo.