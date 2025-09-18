Perú

LAN Party Adventures, el videojuego peruano que revive la nostalgia gamer de los 90 y 2000

El nuevo videojuego de LEAP Game Studios, apoyado por el Ministerio de Cultura, transporta a los usuarios a la era de las LAN parties, recreando desafíos y vivencias

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

LEAP Game Studios lanza en Steam “LAN Party Adventures”, inspirado en las clásicas reuniones gamer. (Crédito: YT/@GameTrailers)

La nostalgia por las LAN parties de finales de los años noventa y comienzos del nuevo milenio forma el eje central de LAN Party Adventures, el nuevo videojuego peruano desarrollado por LEAP Game Studios y cofinanciado por el Ministerio de Cultura. Esta propuesta, disponible en Steam para PC desde el 18 de septiembre, invita a los jugadores a revivir aquellos encuentros en los que se conectaban durante horas a través de una red local para disfrutar de videojuegos multijugador con sus propias computadoras o consolas y una conexión dial-up.

La experiencia de LAN Party Adventures está impregnada de referencias personales de sus desarrolladores, especialmente de vivencias en Lima. Luis Wong Jara, Head of Studio de LEAP Game Studios, explicó que la idea del proyecto surgió tras una conversación con un distribuidor de títulos independientes. De allí nació un primer prototipo, que fue mostrado a un grupo de personas y recibió una respuesta positiva, lo que motivó al equipo a continuar con el desarrollo.

Según Wong Jara, el respaldo estatal resultó fundamental para alcanzar los estándares propuestos. “El juego tiene muchas referencias a nuestras vivencias en Lima, Perú (sobre todo por parte de la experiencia del director del juego, Sebastián Lulli) y el apoyo del Estado ha sido muy importante para llevar a cabo el proyecto y llegar a la calidad que estábamos buscando”, destacó.

LEAP Game Studios lanza en Steam “LAN Party Adventures”, inspirado en las clásicas reuniones gamer. (Foto: Agencia Andina)

Financiamiento y expansión internacional

El desarrollo de LAN Party Adventures fue posible gracias a una combinación de inversión privada y al reconocimiento obtenido en el Concurso Nacional de Videojuegos 2023, donde resultó ganador en la categoría Producción. Este respaldo permitió al equipo de LEAP Game Studios culminar el proyecto con el nivel de calidad que buscaban.

Posteriormente, los creadores establecieron una alianza con la agencia británica de publicidad y mercadeo ICO Partners, con el objetivo de potenciar el impacto internacional del videojuego. Según el productor del título, este impulso resultó decisivo: “Eso nos dio el empuje final para terminarlo. Luego de ello nos aliamos con la agencia de publicidad y mercadeo ICO Partners del Reino Unido para tener más impacto a nivel global”.

Nuevo videojuego peruano traslada a los jugadores a las míticas LAN parties de los 90 y 2000. (Foto: Agencia Andina)

Mecánica, narrativa y jugabilidad

En cuanto a la jugabilidad, LAN Party Adventures muestra al usuario en el rol de un adolescente encargado de organizar una LAN party y resolver el misterio de la desaparición de uno de sus amigos. El título incorpora mecánicas que recrean la conexión de computadoras, el uso de cables VGA, la gestión de velocidades de red y la presencia de virus, todo enmarcado en un entorno inspirado en los años 2000.

La estructura del juego incluye siete niveles con acertijos que se deben resolver para avanzar en la historia, además de un modo sandbox para quienes prefieran experimentar sin limitaciones. La duración estimada de la campaña principal es de aproximadamente cinco horas, aunque este tiempo varía según la habilidad de cada jugador. LAN Party Adventures apuesta por una experiencia que mezcla nostalgia, desafío y creatividad en un homenaje a las reuniones de gamers de otra época.

LAN Party Adventures, el juego peruano cofinanciado por el Ministerio de Cultura, llega a Steam. (Foto: Agencia Andina)

