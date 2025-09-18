Hijo de Lucía de la Cruz desmiente a cantante criolla por polémico depósito de 8 mil soles: “No tengo acceso a ese dinero”

Hijo de Lucía de la Cruz desmiente a cantante criolla sobre los 8 mil soles depositados en su cuenta: “No tengo acceso a ese dinero”.

El nombre de Lucía de la Cruz volvió a ocupar titulares tras la controversia generada en torno a un depósito equivocado de 8 mil soles realizado por la organización del Festival del Arte Negro de Cañete. La suma, que debía cubrir los pagos de artistas y costos logísticos, terminó en la cuenta bancaria de Christian Wong De La Cruz, hijo de la cantante criolla.

En medio de los cuestionamientos y la polémica, el joven rompió su silencio para aclarar que él no tiene responsabilidad sobre ese dinero, asegurando que la única persona que maneja esos fondos es su madre.

El error que originó el conflicto

El 23 de agosto, la comisión organizadora del festival efectuó una transferencia bancaria destinada originalmente a Ángel García Manzo, director ejecutivo del evento. El objetivo era cumplir con compromisos financieros relacionados con el certamen: pago de músicos, premios para las candidatas y otros gastos logísticos.

Sin embargo, por un error administrativo, los fondos fueron depositados en la cuenta de Christian Wong, lo que desató una serie de reclamos y explicaciones públicas.

“Se trataba de 8 mil soles para acabar de pagar a los artistas locales, al marco musical y a mi equipo de trabajo. Lamentablemente, el dinero fue depositado al hijo de Lucía de la Cruz”, explicó García Manzo en declaraciones a Trome.

La versión de Christian Wong

En conversación con el programa 'Todo se filtra’, el músico se mostró firme al deslindar responsabilidades. Según detalló, la cuenta bancaria en cuestión está a su nombre, pero no la utiliza ni tiene acceso directo a ella.

“El problema aquí es que sí, de verdad, es mi cuenta, no lo voy a negar, pero mi madre me pidió el favor, antes de que yo viajara a mi gira en Estados Unidos, de que le dejara una cuenta para que ella pueda hacer sus movimientos. La tarjeta y el aplicativo los tiene ella”, expresó.

Wong aseguró que incluso envió una carta notarial para certificar que no se hace responsable de las operaciones realizadas en esa cuenta. “Yo no tengo responsabilidad sobre lo que entra o sale de ahí”, insistió.

¿Por qué Lucía no tiene una cuenta a su nombre?

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales la cantante criolla no maneja una cuenta propia, Christian señaló que lo desconoce.

“Eso ya no lo sé. Quizás puedes preguntárselo tú a ella, puedes llamarla para hacerle una entrevista y ella te responderá. Yo no tengo nada que ver en esa decisión”, dijo.

Sus declaraciones buscan, principalmente, dejar en claro que no tiene control sobre los movimientos bancarios y que su nombre solo figura en el documento por un tema administrativo solicitado por su madre.

La postura de Lucía de la Cruz

Por su parte, la reconocida intérprete criolla reconoció el error y manifestó su disposición a devolver el dinero, aunque aclaró que lo hará de acuerdo con sus posibilidades económicas actuales.

“Cuando me enteré de lo sucedido, conversé con la persona encargada. Quedamos que el 15 de noviembre haría un show, pero ahora quieren dar a entender otra cosa. Ya no haré el show y les devolveré su dinero de acuerdo a mis posibilidades”, declaró.

De la Cruz también explicó que suele manejar el dinero de manera inmediata para pagar a músicos y colaboradores, por lo que parte de esos fondos ya habrían sido distribuidos por su hijo. “Yo distribuyo el dinero, que puede ser el tuyo o el mío, después saco cuentas contigo. No sé si se equivocaron o no, pero ya hice unas cosas”, afirmó.

Un conflicto familiar y administrativo

Este incidente no solo expuso un error administrativo de la comisión organizadora, sino también la dinámica financiera entre la cantante y su hijo. Mientras Christian busca desligarse de cualquier responsabilidad, Lucía asume que fue ella quien utilizó el dinero depositado en la cuenta.

“He hablado con mi hijo sobre este tema. Yo llamé a mi hijo porque no me gustan los problemas. Él me dijo: ‘lo único que ha hecho es depositar para pagar a tus músicos’”, relató la intérprete criolla.

La situación generó una ola de comentarios, pues mientras la organización del festival exige la devolución inmediata, la artista recalca que lo hará a su manera, priorizando sus tiempos y capacidades económicas.

Christian Wong se mantiene al margen

Mientras su madre continúa enfrentando las exigencias de la comisión organizadora, Christian Wong enfatizó que su papel en esta historia es solo nominal.

“Yo no tengo acceso a esa cuenta, no manejo el dinero ni tengo la tarjeta. Todo está en manos de mi madre”, reiteró en su comunicación con Todo se filtra.

El joven músico, que actualmente reside en Estados Unidos debido a compromisos artísticos, busca alejarse de la polémica, dejando en claro que la responsabilidad de este asunto corresponde únicamente a la cantante criolla.

