Día Internacional de la Igualdad Salarial: una fecha clave para repensar el valor del trabajo y la justicia económica

La jornada del 18 de septiembre busca visibilizar la brecha de ingresos entre géneros, promoviendo acciones y compromisos de gobiernos, empresas y sociedad civil para reducir la desigualdad en el ámbito laboral (Andina)

La igualdad salarial se sitúa nuevamente en el centro del debate mundial con la llegada del Día Internacional de la Igualdad Salarial, fecha instaurada para visibilizar la disparidad económica entre mujeres y hombres.

El propósito de esta jornada consiste en recordar que la brecha persiste en prácticamente todos los países y sectores, afectando el desarrollo profesional y la autonomía financiera de millones de personas.

La efeméride se celebra cada 18 de septiembre, impulsada por organismos internacionales y entidades dedicadas a los derechos humanos, que invitan a gobiernos, empresas y sociedad civil a reflexionar sobre este fenómeno.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la discrepancia en los ingresos no se limita a una cuestión de justicia, sino que incide de forma directa en el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión social de cada nación.

El nacimiento de una fecha clave para la agenda global

La ONU, la OIT y ONU Mujeres impulsaron esta fecha como una acción global que promueve justicia laboral, subrayando que la desigualdad económica sigue marcando a millones de mujeres en todo el planeta. (Andina)

La instauración del Día Internacional de la Igualdad Salarial en el calendario de efemérides resultó de la preocupación sostenida por la brecha que separa a hombres y mujeres en el acceso a ingresos justos por trabajos equivalentes.

La resolución fue aprobada en 2019, luego de años de propuestas impulsadas por la ONU, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Coalición Internacional por la Igualdad Salarial (EPIC). El primer llamado oficial a la conmemoración tuvo lugar en septiembre de 2020.

La ONU destacó que “este día es un recordatorio de que el trabajo de igual valor debe reconocerse en igualdad de condiciones”. La creación de esta fecha responde a la necesidad de coordinar esfuerzos y establecer metas comunes que permitan reducir la brecha salarial, la cual se mantiene en el tiempo pese al avance de políticas de igualdad.

Diferencias persistentes y retos por superar

La ONU advierte que más de la mitad de las mujeres en el mundo carece de protección social vinculada al empleo, reflejo de un sistema que aún mantiene barreras para su participación laboral plena. (Andina)

La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres se manifiesta en todas las regiones, aunque con intensidades variables. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres perciben globalmente entre un 20% y un 30% menos en comparación con los hombres por el mismo trabajo.

De acuerdo con estimaciones oficiales de la ONU, “más de la mitad de las mujeres del mundo no tiene acceso a la protección social relacionada con el empleo”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) agregó que la discriminación salarial impacta en la calidad de vida, limita el acceso a la educación y restringe las posibilidades de desarrollo familiar.

Diversos análisis han evidenciado que la brecha se amplía en sectores informales y en contextos donde existen barreras legales, económicas o sociales para la participación femenina en la fuerza laboral. Para la CNDH, el desafío es “avanzar hacia la igualdad económica sosteniendo políticas inclusivas, revisando marcos normativos y promoviendo una cultura institucional no discriminatoria”.

Importancia de la conmemoración y llamados a la acción

Cada 18 de septiembre se desarrollan campañas y actividades que impulsan el principio de igual salario por trabajo de igual valor, comprometiendo a instituciones y ciudadanos en un mismo objetivo. (Andina)

El Día Internacional de la Igualdad Salarial sirve como un llamado a la acción directa para gobiernos y actores sociales. De manera constante se pone en relieve que la igualdad salarial no se limita al reconocimiento legal, sino que implica transformar prácticas empresariales, consolidar sistemas de transparencia y garantizar el acceso equitativo a oportunidades de promoción.

“Lograr la igualdad salarial es fundamental para potenciar el desarrollo sostenible y la justicia social”, se sostiene en la declaración oficial de la ONU para la fecha. Los organismos promotores instan a incrementar la sensibilización, fortalecer la recolección de datos estadísticos y establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

Las campañas asociadas al 18 de septiembre suelen incorporar actividades educativas, diálogos públicos y compromisos institucionales para reducir la brecha. El mensaje transversal apunta al cumplimiento efectivo del principio de “igual salario por trabajo de igual valor”, tal como reconocen convenios internacionales y marcos constitucionales en diversos países.