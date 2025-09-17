Perú

Octavo retiro de las AFP podría ser debatido hoy mismo en el Pleno del Congreso

La sesión plenaria evaluará iniciativas vinculadas a la extracción de parte de los ahorros previsionales, en medio de advertencias sobre el impacto en las cuentas individuales y propuestas alternativas que buscan proteger los fondos de los afiliados

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Congreso
Congreso

El presidente del Congreso de la República, José Jerí, anunció que el Pleno debatirá este miércoles el dictamen sobre el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La decisión corresponde a la iniciativa legislativa discutida en la Comisión de Economía, que ha analizado proyectos relacionados con la posibilidad de extraer hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 21.400 soles.

Detalles de la propuesta y discusión parlamentaria

Según el titular del Parlamento, la Mesa Directiva del Congreso asumirá el dictamen de la Comisión de Economía apenas este sea ratificado y lo incluirá de inmediato en la agenda del Pleno. Jerí apuntó que existen varias propuestas legislativas que convergen en la liberación de una suma determinada de los fondos individuales de pensiones, siendo la mayoría coincidente en establecer el tope en 4 UIT.

El presidente del Congreso precisó: “Indistintamente del resultado en Economía, vamos a ponerlo a debate el día de hoy en el Congreso. Vamos a coordinar con los congresistas que han pedido que se amplíe la agenda”. Añadió que sugerirá a sus colegas de la Mesa Directiva que respalden el debate, y que la decisión final quedará en manos de los votos en el Pleno.

José Jerí dice que no
José Jerí dice que no es momento para hablar del retiro AFP, pero tiene un proyecto para acceso de 4 UIT esperando debate en la Comisión de Economía. - Crédito Congreso

El debate adquiere particular relevancia debido al impacto social que puede provocar esta medida. Jerí señaló que, aunque la Mesa Directiva tiene una postura oficial, es imprescindible continuar prestando atención a las expectativas ciudadanas y procurar una evaluación responsable de las propuestas que llegarán al plenario.

Propuesta intermedia y riesgos sociales

José Jerí anunció que presentará una alternativa en la Comisión de Economía: un retiro extraordinario basado en porcentajes y en el monto total de fondos acumulados por los aportantes, en vez de un monto fijo para todos. Expresó inquietud por los efectos de una liberación total, indicando que más de seis millones de afiliados podrían quedarse sin saldo en sus cuentas: “Me preocupa que, si se aprueba la medida como tal, más de 6 millones de personas van a tener cero soles en sus cuentas individuales”. Propuso revisar opciones centradas en la sostenibilidad del sistema y en la protección de quienes cuentan con menores ahorros.

El presidente enfatizó que el Pleno solo considerará las propuestas que logren la aprobación de la Comisión de Economía. La Mesa Directiva, afirmó Jerí, gestionará todos los mecanismos necesarios para priorizar el debate, asegurando que se mantenga el rigor y la responsabilidad legislativa durante la deliberación.

Finalmente, se debatirá el retiro
Finalmente, se debatirá el retiro AFP. Pero primero la Comisión de Economía escuchará al MEF, al BCR y a la Asociación de AFP. - Crédito Congreso

Posiciones en la Comisión de Economía

Víctor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, respaldó la urgencia del proceso. Declaró que coordinará directamente con el presidente del Congreso para que el dictamen aprobado reciba prioridad en el Pleno de hoy. Flores Ruiz sostuvo: “No podemos perder más tiempo”, destacando el consenso parlamentario y social a favor de tratar el tema a la brevedad posible.

El debate sobre el octavo retiro AFP figura como uno de los puntos más apremiantes en la agenda de la representación nacional. Las decisiones que se adopten podrán afectar tanto la liquidez inmediata de varios millones de afiliados como la estabilidad y el futuro del sistema de pensiones peruano.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaRetiro AFP 2025Octavo retiro de las AFPRetiro AFPperu-economia

Más Noticias

PNP afirma que reserva de la información del sistema de denuncias es para “proteger datos personales de involucrados”

La decisión de la Policía Nacional de clasificar como reservada la información del SIDPOL generó la crítica del exministro del Interior, Ricardo Valdez, que acusó falta de transparencia y motivaciones políticas detrás de la decisión

PNP afirma que reserva de

Retiro AFP EN VIVO hoy: Pleno se adelanta a la Comisión de Economía y debatirá acceso

Retiro AFP en su hora cero. La Comisión de Economía debate finalmente la propuesta de acceso a hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Ejecutivo y mayor parte del Congreso ahora están a favor

Retiro AFP EN VIVO hoy:

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

Los ‘celestes’ reciben a los ‘churres’ en el estadio Alberto Gallardo, en un partido donde están obligados a ganar para seguir en la lucha por esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Carriles de la avenida Argentina fueron segregados: así funcionará una de las principales vías de Lima

Nueva medida fue confirmada a través de una ordenanza municipal publicada en el diario oficial El Peruano

Carriles de la avenida Argentina

“Gran problema”: crece preocupación en Chile ante la posible compra de cazas F-16 por parte de Perú

El Congreso chileno expresa inquietud ante la posible modernización militar peruana, advirtiendo sobre un cambio en el equilibrio estratégico regional y el riesgo de quedar rezagados frente a países vecinos

“Gran problema”: crece preocupación en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El Estado pagó más de

El Estado pagó más de 10 millones de dólares a empresa privada tras perder arbitraje internacional

Delia Espinoza enfrenta a Juan José Santiváñez y le exige pruebas de acusaciones contra ella y periodistas

Eduardo Arana admite que propuso a Juan José Santiváñez a pesar de sus 12 investigaciones: “Vimos las denuncias, por supuesto”

Machu Picchu en crisis: gobernador del Cusco amenazó con impulsar levantamientos, según exministro

Rafael López Aliaga afirma que “emboscada” no le permitió encuentro con el papa León XIV: Las criticas al alcalde de Lima por fallido encuentro en el Vaticano

ENTRETENIMIENTO

“Los Patos y las Patas”,

“Los Patos y las Patas”, película peruana, tendrá preestreno en cines: fechas, horarios y salas

Tula Rodríguez confiesa que busca un nuevo amor, pero descarta a los “colágenos” en su vida: “No estoy para mantener”

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

Gigi Mitre arremete contra Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz: califica la Teletón como “ejemplo de hipocresía televisiva”

Magaly Medina llena de elogios a Reimond Manco por su rol de padre: “Merece mis respetos”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

“Lo más probable es que Manuel Barreto dirija la selección peruana”: FPF sufriría grave desorden en menores por elección de nuevo DT

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín Lozano y culpa a Juan Carlos Oblitas del fracaso de Perú: “Les haré ver las cosas positivas que hizo”

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Masculino 2025: así marchan los grupos del torneo y clasificados a octavos de final