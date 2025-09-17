Octavo retiro de las AFP podría ser debatido hoy mismo en el Pleno del Congreso

Congreso

El presidente del Congreso de la República, José Jerí, anunció que el Pleno debatirá este miércoles el dictamen sobre el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La decisión corresponde a la iniciativa legislativa discutida en la Comisión de Economía, que ha analizado proyectos relacionados con la posibilidad de extraer hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 21.400 soles.

Detalles de la propuesta y discusión parlamentaria

Según el titular del Parlamento, la Mesa Directiva del Congreso asumirá el dictamen de la Comisión de Economía apenas este sea ratificado y lo incluirá de inmediato en la agenda del Pleno. Jerí apuntó que existen varias propuestas legislativas que convergen en la liberación de una suma determinada de los fondos individuales de pensiones, siendo la mayoría coincidente en establecer el tope en 4 UIT.

El presidente del Congreso precisó: “Indistintamente del resultado en Economía, vamos a ponerlo a debate el día de hoy en el Congreso. Vamos a coordinar con los congresistas que han pedido que se amplíe la agenda”. Añadió que sugerirá a sus colegas de la Mesa Directiva que respalden el debate, y que la decisión final quedará en manos de los votos en el Pleno.

José Jerí dice que no es momento para hablar del retiro AFP, pero tiene un proyecto para acceso de 4 UIT esperando debate en la Comisión de Economía. - Crédito Congreso

El debate adquiere particular relevancia debido al impacto social que puede provocar esta medida. Jerí señaló que, aunque la Mesa Directiva tiene una postura oficial, es imprescindible continuar prestando atención a las expectativas ciudadanas y procurar una evaluación responsable de las propuestas que llegarán al plenario.

Propuesta intermedia y riesgos sociales

José Jerí anunció que presentará una alternativa en la Comisión de Economía: un retiro extraordinario basado en porcentajes y en el monto total de fondos acumulados por los aportantes, en vez de un monto fijo para todos. Expresó inquietud por los efectos de una liberación total, indicando que más de seis millones de afiliados podrían quedarse sin saldo en sus cuentas: “Me preocupa que, si se aprueba la medida como tal, más de 6 millones de personas van a tener cero soles en sus cuentas individuales”. Propuso revisar opciones centradas en la sostenibilidad del sistema y en la protección de quienes cuentan con menores ahorros.

El presidente enfatizó que el Pleno solo considerará las propuestas que logren la aprobación de la Comisión de Economía. La Mesa Directiva, afirmó Jerí, gestionará todos los mecanismos necesarios para priorizar el debate, asegurando que se mantenga el rigor y la responsabilidad legislativa durante la deliberación.

Finalmente, se debatirá el retiro AFP. Pero primero la Comisión de Economía escuchará al MEF, al BCR y a la Asociación de AFP. - Crédito Congreso

Posiciones en la Comisión de Economía

Víctor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, respaldó la urgencia del proceso. Declaró que coordinará directamente con el presidente del Congreso para que el dictamen aprobado reciba prioridad en el Pleno de hoy. Flores Ruiz sostuvo: “No podemos perder más tiempo”, destacando el consenso parlamentario y social a favor de tratar el tema a la brevedad posible.

El debate sobre el octavo retiro AFP figura como uno de los puntos más apremiantes en la agenda de la representación nacional. Las decisiones que se adopten podrán afectar tanto la liquidez inmediata de varios millones de afiliados como la estabilidad y el futuro del sistema de pensiones peruano.