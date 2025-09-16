Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

Fuente: Canal N

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, anunció este lunes su retiro de la vida política, al responder a los periodistas sobre una eventual postulación en las elecciones generales de 2026.

La autoridad regional, señalada por entregar a la presidenta Dina Boluarte tres relojes marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, presuntamente con la intención de obtener beneficios presupuestales, afirmó que no mantiene contacto con la mandataria desde que estalló el escándalo, conocido como ‘Rolexgate’.

“He declarado oficialmente que no voy a participar en las elecciones de 2026. Es momento (de retirarse de la política), creo que he cumplido un ciclo como político en la región”, expresó a su salida del Congreso. Sobre el proceso que lo vincula con la jefa de Estado, el gobernador fue tajante: “(El caso) lo ven mis abogados y no voy a comentar nada más del tema”.

Oscorima también evitó opinar sobre el respaldo de la presidenta Boluarte al octavo retiro parcial de los fondos de las AFP, a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se había mostrado en contra. Sin embargo, afirmó que “todo lo que decida” cuenta con su apoyo.

“No tengo comunicación con la presidenta. Este es un tema político, es un tema técnico, por tanto, está en manos del Congreso y el Ejecutivo. Tengo labor en mi región como gobernador y, por tanto, no puedo dar opinión al respecto”, dijo.

“Lo poco que conozco a la presidenta, es que tiene mucho conocimiento, ella sabe lo que hace. Creo que tendrá las razones suficientes para que haya opinado de esa forma. Es problema de ellos, no puedo opinar”, añadió.

También evitó pronunciarse sobre la continuidad de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, luego de la difusión de un audio en el que, presuntamente, coordina con el primer ministro Eduardo Arana para beneficiar a un policía encarcelado por su vinculación con una organización criminal.

“Nuevamente, no es mi campo, pregúntenme de mi región, les respondo”, concluyó.

Investigación

La tesis fiscal sostiene que la compra de relojes y joyas por parte de Oscorima coincidió con visitas que realizó a la presidenta en Palacio de Gobierno, después de las cuales el Ejecutivo emitió varios decretos de urgencia y decretos supremos que habrían favorecido a la región.

Según el Ministerio Público, estos hechos indicarían que Boluarte actuó de forma dolosa al recibir estos objetos como “donaciones”. En marzo, una investigación del portal La Encerrona reveló que la jefa de Estado tenía una amplia colección de relojes de lujo no declarados ante la autoridad electoral, lo que motivó la apertura de una investigación fiscal.

Inicialmente, ella afirmó que los relojes eran suyos, “fruto de su esfuerzo”. Sin embargo, semanas más tarde admitió que se trataba de un “préstamo” de su amigo Oscorima y calificó como “un error político” haber aceptado dichos objetos.

La semana pasada, el Poder Judicial levantó la orden que impedía salir del país a Oscorima por otra investigación en su contra en el que enfrenta cargos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita. Los hechos investigados se remontan a entre 2014 y 2017, cuando habría participado en acuerdos ilegales durante la licitación de una carretera con la empresa Obrainsa.