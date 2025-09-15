Perú

Monedas y billetes con el rostro del papa León XIV: colectivo busca que el BCR emita soles en homenaje al sumo pontífice

La agrupación Patria Verde sin Fronteras remitió una carta a la presidenta Dina Boluarte a fin de que interceda ante el Banco Central de Reserva del Perú para formalizar su iniciativa

Por Camila Calderón

Billete de 100 soles generado
Billete de 100 soles generado con IA. | Fotocomposición: Infobae Perú

El colectivo Patria Verde sin Fronteras (PVF) busca que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) emita monedas y billetes con la imagen del Papa León XIV. El pedido fue presentado a través de una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, a quien le piden interceder y en la que se detalla la relevancia histórica y el impacto cultural del pontífice para el país.

En el oficio 007-2025-CAASC-PVF-PASCO, al que accedió Infobae Perú, la agrupación precisó que la propuesta responde no solo a la necesidad de fortalecer la identidad religiosa, sino también a la generación de incentivos para el turismo en territorio nacional. “Una de las formas de rendir homenaje al Papa León XIV, también, es mediante la emisión de billetes y acuñación de monedas con la figura del Sumo Pontifice y que mejor en sus 70 años de vida”, se lee.

Robert Francis Prevost, reconocido como el Papa León XIV, fue obispo de Chiclayo y residió por varios años en el Perú. Y, se nacionalizó en el Perú. Como peruano marcó un símbolo pastoral de gran importancia, que, impulsó al Santuario Eucarístico de Eten, entre tantas labores pastorales. La numismática con la figura emblemática del Papa León XIV no solo fortalecerá la fe católica sino, también, atraerá más el turismo al Perú: a Chiclayo y otras ciudades del norte, principalmente. Actualmente, millones de peruanos, en el Perú y el mundo, se identifican con el Papa León XIV”, agregaron.

Carta enviada a la presidenta
Carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

Hasta la fecha, el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente respecto al pedido, mientras voceros del colectivo anticipan que continuarán promoviendo iniciativas que reconozcan el legado espiritual y social de figuras clave para el país. El debate sobre la incorporación de símbolos religiosos en la iconografía monetaria permanece abierto.

En declaraciones a la prensa, el activista ecocultural Rodolfo Rojas Villanueva, líder del colectivo, subrayó la importancia de visibilizar la figura de León XIV como una personalidad que ha dejado huella en la vida religiosa y social de millones de peruanos: “Una de las formas de rendir homenaje al Papa León XIV, también, es mediante la emisión de billetes y acuñación de monedas con la figura del sumo pontífice y que mejor en sus 70 años de vida”.

“Actualmente, millones de peruanos, en el Perú y el mundo, se identifican con el Santo Padre, pues su imagen tiene un profundo significado religioso y cultural para los peruanos. Lo sentimos como un padre o un hermano más”, apuntó Rojas Villanueva.

