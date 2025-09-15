Perú

El dramático llanto de la madre del funcionario de la embajada de Indonesia: “Qué maldad, qué crueldad”

El cuerpo de Leonardo Zetro Purb fue recibido en Yakarta con honores oficiales, mientras su familia y autoridades exigieron justicia por el crimen que conmocionó a Indonesia y Perú

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
El dramático llanto de la madre del funcionario de la embajada de Indonesia | Domingo al Día

La muerte de Leonardo Zetro Purb, funcionario de la embajada de Indonesia en el Perú, provocó consternación dentro y fuera del país. El diplomático perdió la vida en Lima, víctima de la violencia que azota a la capital. Su partida desató una profunda tristeza en su familia, que lo despidió entre lágrimas en su tierra natal, mientras la comunidad internacional siguió de cerca cada detalle de lo ocurrido.

Los restos del funcionario arribaron a Indonesia tras pasar por la autopsia correspondiente en el Perú. En Yakarta, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó un homenaje en su memoria, donde colegas, familiares y representantes diplomáticos expresaron el vacío dejado por su muerte. La conmoción se reflejó en los gestos de dolor de su madre y en las palabras de las autoridades que insistieron en el compromiso de esclarecer el crimen.

El último adiós en Tangerang

Así fue el triste velorio y sepelio del funcionario de Indonesia que fue asesinado en Lima | Domingo al Día

En Tangerang, ciudad natal del funcionario, cientos de personas se reunieron bajo una intensa lluvia para despedirlo. Su madre, incapaz de contener el dolor, rompió en un grito que estremeció a los asistentes: “Qué maldad, qué crueldad”. La escena se convirtió en el reflejo del sufrimiento de una familia golpeada por un crimen que alcanzó repercusión internacional.

La ceremonia se llevó a cabo en medio de oraciones, cantos y lágrimas. La esposa de Purb, Priscila Sera Pinta, que lo había acompañado durante su misión en Lima, también elevó plegarias por su eterno compañero. Los presentes dejaron caer pétalos de flores sobre el féretro como símbolo de despedida y homenaje a los momentos que quedaron truncos con su partida.

Mensaje de la embajada del Perú en Indonesia

En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta, el embajador del Perú en Indonesia, Luis Tsuboyama, se dirigió a la familia de la víctima y a los funcionarios presentes. Durante su discurso, reafirmó que las autoridades peruanas tienen la orden expresa de la presidenta para realizar las investigaciones con prioridad y total transparencia, con el objetivo de identificar a los responsables.

Las palabras del diplomático peruano buscaron transmitir respaldo en medio de la tragedia. Señaló que tanto la esposa como los hijos, padres y amigos del funcionario no están solos en el proceso de búsqueda de justicia. El compromiso oficial fue recibido entre lágrimas y muestras de agradecimiento por parte de los allegados de Purb.

La investigación en Lima

Los asesinos del funcionario de la embajada de Indonesia | Domingo al Día

El caso llevó a la captura de Yaiker Antonio Echenagucia Quijada, alias Malaco, de 23 años, señalado como presunto autor material del homicidio. Al momento de su detención, la policía le incautó un arma que posteriormente fue vinculada a otros hechos violentos en Ica y Pisco ocurridos en 2019. Los peritos confirmaron que se trataba del mismo objeto utilizado en esos crímenes.

Otro detenido fue Wilson José Soto López, de 24 años, conocido como El Primo. Según las investigaciones, habría colaborado en la fuga del atacante utilizando una motocicleta. A cambio, recibió un pago de 300 soles. La policía sostiene que ambos formaban parte de una organización criminal con experiencia en extorsión y sicariato, lo que refuerza la hipótesis de que la muerte del funcionario no fue obra de delincuentes improvisados.

Los cabos sueltos del crimen

El ciudadano extranjero fue identificado
El ciudadano extranjero fue identificado como Leonardo Zetro Purba (40).

Aunque los supuestos autores materiales ya se encuentran bajo investigación, aún se desconoce el trasfondo del ataque. Las autoridades indagan quiénes serían los autores intelectuales y cuál fue el móvil real que terminó con la vida del funcionario indonesio en Lima.

El caso permanece abierto y la expectativa se centra en los resultados de las investigaciones. Mientras tanto, la imagen de los hijos de Purba despidiéndose de su padre y la voz quebrada de su madre continúan marcando el relato de un crimen que evidenció el impacto de la violencia en la capital peruana y que colocó al país bajo la mirada del mundo.

Temas Relacionados

Crimen en LinceZetro Leonardo PurbaEmbajada de Indonesiaasesinatos en Limaperu-noticias

Más Noticias

La Tinka del 14 de septiembre: ¿Reventó el pozo millonario de más de S/ 44 millones? Jugada y los ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada domingo y miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los afortunados del sorteo 1229

La Tinka del 14 de

OSIPTEL a la deriva: prolongada demora en PCM por caso Muente Schwarz allanó cambio casi total en la plana de directores

El copamiento del OSIPTEL y la erosión de la confianza en los procesos disciplinarios estatales. Durante la suspensión del expresidente, la administración temporal promovió cambios críticos en su estructura clave. ¿Y SERVIR?

OSIPTEL a la deriva: prolongada

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

La actriz cómica relató que su medio hermano la buscó por redes sociales cuando se hizo conocida y desde entonces vive un calvario

Dayanita confiesa que mantiene a

¿André Carrillo puede llegar a Universitario? Álvaro Barco dio importante anuncio sobre la posibilidad de ficharlo para 2026

El director deportivo de la ‘U’ habló de la chance de sumar a la ‘Culebra’ al club en un futuro cercano, y sorprendió con sus declaraciones

¿André Carrillo puede llegar a

Ingeniera industrial lucha por su vida tras fatal accidente en la Vía de Evitamiento: tiene fractura de cráneo y lesiones en el brazo

Situación de Daniela Mendoza Deza es crítico, mientras que el culpable del accidente se encuentra con prisión preventiva por 9 meses y la empresa sostiene que está brindando toda la ayuda a los heridos

Ingeniera industrial lucha por su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Juan José Santiváñez

Abogado de Juan José Santiváñez admite reunión con familiar de ‘El Diablo’, pero niega llamada a premier Eduardo Arana

“Ya le escribí a Javier Llaque, el jefe del INPE”: audio atribuido a Juan José Santiváñez refuerza tráfico de influencias

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

Juan José Santiváñez pidió favores al premier Eduardo Arana por alias ‘El Diablo’, según audio: “Hermano, rapidísimo nomás”

“Juan José Santiváñez me mandó un WhatsApp amenazándome (...) querían era ejecutar un ataque criminal”, señala periodista Karla Ramírez

ENTRETENIMIENTO

Dayanita confiesa que mantiene a

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

Pamela López habla del reencuentro de sus hijos con Christian Cueva: “Los dejó en portería y se fue”

Dayanita afirma qué se arrepiente de haber dejado JB en ATV: “Yo me saboteo sola”

Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

DEPORTES

¿André Carrillo puede llegar a

¿André Carrillo puede llegar a Universitario? Álvaro Barco dio importante anuncio sobre la posibilidad de ficharlo para 2026

“Él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no”: Jorge Fossati respondió a Carlos Zambrano tras sus críticas a Universitario

Miguel Araujo se justificó y criticó al arbitraje tras su expulsión en Cusco: “No vamos a dejar que nos agarren de tontos”

“Melgar está aburguesado. El que no quiera estar, buscará otro rumbo”: la dura advertencia de Juan Reynoso tras derrota ante Universitario

Álvaro Barco se refirió al posible retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario tras polémico video: “Hay que valorar las cosas como de quien viene”