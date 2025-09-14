Perú

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

La popular ‘KittyPam’ cuestiona cómo se contó su historia y revela que ir a discotecas fue su escape para no mostrar debilidad ante la opinión pública, mientras enfrentaba el dolor

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Pamela López cuenta entre llanto que las salidas a discotecas le ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Harta de las verdades a medias” . Video: Día D

La exposición pública de la ruptura entre Pamela López y Christian Cueva ha dejado al descubierto el profundo impacto emocional que vivió la influencer tras la infidelidad del futbolista.

En un adelanto de la entrevista que se emitirá este domingo 14 de setiembre por ‘Día D’, en ATV, López se muestra visiblemente afectada y reconoce: “Mucha gente me juzgó por eso”, en alusión a las críticas que recibió por sus salidas nocturnas durante el proceso de separación.

El programa, conducido por Pamela Vértiz, se adentra en los momentos más difíciles que atravesó la expareja del futbolista, luego de que la relación con el padre de sus hijos llegara a su fin. La propia López expresa su hartazgo ante la manera en que los medios han abordado su historia.

“Estoy harta de las verdades a medias”, afirma la empresaria, cuestionando las versiones que la han colocado en el centro de la polémica sin que se escuche su testimonio completo.

El dolor y la presión mediática se reflejan en sus palabras cuando recuerda el juicio social al que fue sometida. “Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos”, confiesa López en el avance difundido por ATV.

Pamela López cuenta entre llanto
Pamela López cuenta entre llanto que las salidas a discotecas le ayudaron tras escándalo con Christian Cueva.

La influencer, conocida como ‘KittyPam’, admite que su presencia en discotecas fue una estrategia para sobrellevar el sufrimiento y evitar mostrarse vulnerable ante la opinión pública. “Era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien, que no digan: ‘Ay, esa cachuda’”, declara entre lágrimas.

La presión de los titulares y los rumores constantes también afectaron su salud emocional. “Estoy harta de que siempre salga un titular, siempre un chisme, siempre: ‘Ay, no te contaron’. ¿Yo dónde estaba?”, reclama Pamela López en la entrevista, buscando desmontar la narrativa que la ha perseguido desde que se hizo pública la relación de Christian Cueva con Pamela Franco.

En uno de los momentos más tensos del adelanto, López revela una advertencia que recibió en medio de sus conflictos legales, lo que añade una dimensión de presión externa a su situación. “No tiene buenas intenciones contigo y te quieren meter presa; fueron sus palabras textuales”, afirma Pamela López en el avance de ‘Día D’.

Pamela López rompe el silencio y revela la verdad detrás de su beso con Piero Arenas

Hace unos días, Pamela López se confesó sobre el beso que tuvo con Piero Arenas. La todavía esposa del futbolista admitió que el episodio no fue un accidente, sino una reacción deliberada ante el desgaste emocional que vivía.

“Recuerdo que bebí tequila y me dije: ‘Hoy voy a ser otra Pamela’. Quería salir de la rutina y darme el gusto de saber que yo también podía”, relató López. La decisión, según su propio testimonio, surgió de un impulso de venganza y de la necesidad de romper con la dinámica que la mantenía atada sentimentalmente.

“Inmaduramente, pensé que conocer a un chico guapo y besar a alguien distinto me haría sentir mejor. Fue un impulso, una forma de mostrarme a mí misma que tenía control sobre mi vida”, comentó Pamela López.

La protagonista contó cómo una noche de vulnerabilidad y tequila la llevó a buscar nuevas experiencias, desatando una ola de reacciones en su entorno y cambiando su historia con Christian Cueva (Latina TV)

La protagonista subrayó que el entorno y el momento influyeron en su determinación, y que el gesto no estuvo motivado por amor, sino por el deseo de reafirmar su independencia y enfrentar las heridas abiertas en su relación con Christian Cueva.

La reacción de Christian Cueva no tardó en llegar tras la confesión. “Fui yo quien se lo contó al papá de mis hijos”, afirmó Pamela López, describiendo una conversación tensa que marcó un punto de inflexión en la pareja.

“El beso fue algo que él no perdonó”, indicó la expareja del futbolista. Según su relato, la dinámica entre ambos cambió de manera drástica después de ese momento. “Me lo encaró, me chantajeó emocionalmente. Ese momento fue determinante en todo lo que vino después”, dijo.

El impacto de la situación trascendió el ámbito privado. Pamela López aseguró que la reacción de Christian Cueva incluyó un acercamiento inmediato a la persona con la que hoy mantiene una relación estable, en referencia a Pamela Franco.

“Esa decisión fue su respuesta directa a lo que pasó entre Piero y yo”, explicó Pamela. Para ella, el episodio representó el inicio de una serie de decisiones que profundizaron el distanciamiento y alteraron la dinámica familiar.

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

La nueva primera raqueta del Perú sacó a relucir su mejor nivel para remontar una dura llave contra Nuno Borges [52°ATP] y así otorgarle a los suyos el boleto al siguiente nivel del prestigioso torneo

Ignacio Buse lleva a Perú

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito no podrá estar en el banquillo tras suspensión, pero guiará a sus jugadores desde una tribuna del estadio Alejandro Villanueva. No hay otra opción que ganar. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El ‘equipo del pueblo’ recibirá al ‘pedacito del cielo’ en Matute, donde deberá ganar para ponerse entre los primeros lugares de la tabla. Paolo Guerrero reaparecerá después de varias jornadas

Dónde ver Alianza Lima vs

Ignacio Buse derrotó a Nuno Borges y le dio clasificación histórica a Perú a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

Nacho logró remontar a Portugal y logró una clasificación histórica para el equipo peruano. El partido quedó 3-6, 6-3 y 6-2

Ignacio Buse derrotó a Nuno

Remate de Aduanas septiembre 2025, ¿cómo participar? Moto Harley-Davidson, corbatas, accesorios para celular y más en la nueva subasta de la Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria pone a disposición de los interesados una amplia diversidad de artículos que van desde vehículos hasta ropa y maquinaria

Remate de Aduanas septiembre 2025,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia por El Frontón: citarán

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz defiende a Maju

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

Magaly Medina acusa a Maju Mantilla de enviar tiktoks como indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: “Encontramos mensajitos ocultos”

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

DEPORTES

Ignacio Buse lleva a Perú

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ignacio Buse derrotó a Nuno Borges y le dio clasificación histórica a Perú a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026