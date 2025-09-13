Perú

Tragedia en San Borja: tres obreros mueren tras derrumbe de muro de contención en obra en construcción

El accidente ocurrió al mediodía durante la colocación de placas de concreto; pese a la rápida intervención de bomberos y SAMU, las víctimas fueron halladas sin vida

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Accidente laboral fatal: colapso de muro sepulta a tres trabajadores en San Borja. (Crédito: Canal N)

Una tragedia golpeó este sábado al distrito de San Borja, donde tres obreros perdieron la vida tras el derrumbe de un muro de contención en una obra de construcción ubicada en la calle Margaret Mitchell. El accidente ocurrió alrededor del mediodía mientras los trabajadores realizaban excavaciones para levantar un sótano en el predio en obra.

Según información preliminar, los obreros se encontraban colocando placas de concreto como medida de protección ante posibles desprendimientos. Sin embargo, una maniobra incorrecta provocó que una de las estructuras colapsara, lo que sepultó a los trabajadores que se encontraban en la zona de excavación. La placa de concreto tenía aproximadamente 45 centímetros de grosor y cinco metros de altura.

Tres obreros murieron luego de que un muro de que el muro de contención de una obra colapsara. (Foto composición: Infobae Perú/ Foto: X/@EDUGOYO/Difusión)

Derrumbe: causas y contexto

Testigos presenciales, entre ellos una vecina de los edificios colindantes, relataron haber escuchado un fuerte ruido seguido de gritos de auxilio. “Cuando me acerqué solo se veían dos cascos, tierra y todos los trabajadores estaban alterados. No sabían qué hacer”, contó a las cámaras de Latina Noticias. La mujer descendió rápidamente de su departamento para dar aviso a las autoridades y un sereno le indicó llamar a los servicios de emergencia.

El vicecomandante departamental de Lima Centro, Iván Calvo, confirmó que los trabajadores atrapados habían fallecido al momento de la llegada del personal de rescate. El equipo del SAMU certificó el deceso de las tres víctimas, quienes quedaron sepultadas bajo la pesada placa de concreto.

Tragedia en San Borja: Tres obreros mueren tras derrumbe de muro de contención en construcción. (Foto: Video captura: Latina Noticias)

Emergencia y labores de rescate

La emergencia movilizó a más de 10 unidades de bomberos, incluyendo brigadas de rescate especializadas, así como personal de la Policía Nacional y serenazgos para cercar la zona. Las labores de extracción de los cuerpos se vieron complicadas por la profundidad del terreno y el peso del material colapsado, incrementando el riesgo para los rescatistas.

Familiares de los obreros llegaron al lugar y permanecieron a la espera de información oficial. Algunos se encontraban visiblemente consternados, exigiendo respuestas sobre lo sucedido y la confirmación de la identidad de los fallecidos.

Muro de contención colapsa en construcción y mata a tres obreros en San Borja. (Foto: X/@EDUGOYO)

Investigación y acciones legales

Representantes de la obra, ingenieros residentes y autoridades municipales se encuentran en el lugar colaborando con los peritos encargados de la investigación preliminar. Se espera que el Ministerio Público disponga las acciones correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de la investigación formal sobre las causas del derrumbe.

El hecho ha generado preocupación por la seguridad en las obras de construcción, mientras se aguarda que las autoridades proporcionen un informe detallado sobre la responsabilidad y posibles medidas preventivas para evitar futuros accidentes.

Temas Relacionados

San BorjaAccidente laboralObrerosConstrucciónLimaperu-noticias

