Perú

Natalia Tena, la estrella de Harry Potter y Game of Thrones, confirma su llegada a Perú para el Geek Festival 2025: “Tengo muchas ganas de ir”

La actriz británica emocionó a sus fans peruanos al anunciar que estará en el esperado evento de cultura pop, donde compartirá momentos únicos con seguidores y revivirá sus icónicos personajes en noviembre

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Natalia Tena invita a fans peruanos al Geek Festival 2025 y confirma su llegada a Perú. Video: Geek Festival

La llegada de la actriz británica Natalia Tena al Perú para el Geek Festival 2025 ha generado gran expectativa entre los seguidores de la cultura pop. El evento, que se celebrará en Lima los días 15 y 16 de noviembre de 2025, contará con la presencia de la intérprete reconocida por sus papeles en franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y Star Wars.

El entusiasmo de Natalia Tena por su próxima visita quedó reflejado en sus palabras: “Tengo muchas ganas de ir ahí, por favor. ¡Qué emocionante! Va a ser una semana emocionante, va a estar lleno de fans, de recuerdos de nuestro mundo mágico que nos une a todos. Os veo ahí el 15 y 16 de noviembre”, expresó la intérprete en el mismo mensaje dirigido a sus seguidores peruanos, según el video publicado por el festival.

La organización del Geek Festival 2025 detalló que el evento se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en el parque Caballero de los Mares, en el distrito de Magdalena del Mar.

Natalia Tena, la estrella de
Natalia Tena, la estrella de Harry Potter y Game of Thrones, confirma su llegada al Geek Festival 2025 en Lima: “Tengo muchas ganas de ir”.

Además, se confirmó que habrá cuatro invitados internacionales, entre los que ya se encuentran anunciados Drake Bell y Natalia Tena. Las entradas para el festival están disponibles a través de Ticketmaster, y los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros exclusivos con la actriz, bajo la modalidad de Meet & Greet a un costo especial.

En redes usuarios se emocionan con la llegada de la actriz Natalia Tena a Perú

El impacto de la noticia también se reflejó en redes sociales, donde el tiktoker @josepastord compartió la información con gran entusiasmo:

“Porque es oficial y Perú sigue siendo clave porque se confirma que la actriz de Harry Potter, de Juegos de Tronos, Star Wars, Natalia Tena, estará en el Perú este 15 y 16 de noviembre. La actriz Natalia Tena ha confirmado su presencia acá en el Perú, en el festival más importante de la cultura pop, el Geek Festival, que será en el Parque Caballero de los Mares”, afirmó el creador de contenido en su video.

Natalia Tena, la estrella de Harry Potter y Game of Thrones, confirma su llegada al Geek Festival 2025 en Lima. Video: TikTok @josepastor

En su mensaje, @josepastord destacó la relevancia del evento para el país: “Ya está, con esto definitivamente Perú sigue siendo clave. Estamos en el ojo del mundo, hermanos. Así que esto es noticia de último minuto, siguen llegando más actores acá al Perú, así que si tú quieres verlas por Ticketmaster, ahí vas a conseguir las entradas. Me menciona que va a haber fotos, firmas, meet and greet y más. Así que a los fans avísale y mándale este video”, concluyó el tiktoker.

Natalia Tena es reconocida internacionalmente por su interpretación de Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica de Harry Potter y por dar vida a Osha en la serie Game of Thrones. Además, ha participado en la franquicia de Star Wars y en otras producciones destacadas, consolidando una trayectoria que la ha convertido en una figura emblemática de la cultura pop contemporánea.

Temas Relacionados

Natalia TenaGeek Festival 2025Game of ThronesHarry Potterperu-entretenimiento

Más Noticias

Por qué hay personas a las que les gusta ver películas de terror, según la psicología

Estas experiencias controladas de miedo pueden ser beneficiosas para personas que buscan salir de la rutina y experimentar sensaciones intensas sin exponerse a riesgos reales

Por qué hay personas a

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

“Agárrate, Marina Gold”. La actriz cómica asegura que ahora es una mujer renovada, lista para triunfar en el extranjero, creando contenido para adultos, aunque Magaly Medina duda de la veracidad de la propuesta

Dayanita anuncia viaje a EE.

Rodrigo González revela que Maju Mantilla sabía que Christian Rodríguez estaba casado y tenía un hijo: “¿Y qué culpa tienen los niños?”

El conductor destapó en vivo que el productor vinculado a la conductora de TV tendría una familia de acuerdo a sus redes sociales

Rodrigo González revela que Maju

Pesca de calamar gigante: Produce adelanta cuota de más de 42 mil toneladas y anuncia mesa técnica nacional

El viceministro Jesús Barrientos informó que la medida busca garantizar la continuidad de la pesca artesanal y será acompañada por nuevos mecanismos de fiscalización y control

Pesca de calamar gigante: Produce

Cae banda dedicada a la extorsión de obras en La Victoria: exigían S/2.000 a una abuelita para dejarle construir su casa

La Policía logró la captura de tres miembros de “Los Malditos de La Pólvora”, entre ellos el cabecilla de la banda, un ranqueado delincuente que en el pasado figuró entre los más buscados por la justicia

Cae banda dedicada a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra se dirige a

Martín Vizcarra se dirige a Dina Boluarte: “Va a estar cómoda en [el penal de Barbadillo], el menú está 8 soles”

Congreso del Perú debuta en Kick y usuarios no perdonan: “Ladrones”, “No les basta con vivir de mis impuestos”

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

ENTRETENIMIENTO

Dayanita anuncia viaje a EE.

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Rodrigo González revela que Maju Mantilla sabía que Christian Rodríguez estaba casado y tenía un hijo: “¿Y qué culpa tienen los niños?”

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

Maju Mantilla niega relación extramatrimonial de dos años con su productor: “Esas cosas no son ciertas”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

DEPORTES

El agradecimiento de Ignacio Buse

El agradecimiento de Ignacio Buse a Juan Pablo Varillas por su empatía en el Team Perú para la Copa Davis: “Me incluyó desde el primer día”

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Luis Horna eligió a ‘Juanpi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Jorge Fossati lamentó no “ayudar más” a la selección peruana en las Eliminatorias 2026 y advirtió: “Algunos hoy están contentos”

Selección peruana de vóley Sub-19 participará en el Atenea Open como preparación de cara a los Juegos Bolivarianos 2025

Guillermo Viscarra deja atrás el pase al repechaje con Bolivia: “Ahora se vienen cosas lindas con Alianza Lima”