Natalia Tena, la estrella de Harry Potter y Game of Thrones, confirma su llegada a Perú para el Geek Festival 2025: “Tengo muchas ganas de ir”

La llegada de la actriz británica Natalia Tena al Perú para el Geek Festival 2025 ha generado gran expectativa entre los seguidores de la cultura pop. El evento, que se celebrará en Lima los días 15 y 16 de noviembre de 2025, contará con la presencia de la intérprete reconocida por sus papeles en franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y Star Wars.

El entusiasmo de Natalia Tena por su próxima visita quedó reflejado en sus palabras: “Tengo muchas ganas de ir ahí, por favor. ¡Qué emocionante! Va a ser una semana emocionante, va a estar lleno de fans, de recuerdos de nuestro mundo mágico que nos une a todos. Os veo ahí el 15 y 16 de noviembre”, expresó la intérprete en el mismo mensaje dirigido a sus seguidores peruanos, según el video publicado por el festival.

La organización del Geek Festival 2025 detalló que el evento se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en el parque Caballero de los Mares, en el distrito de Magdalena del Mar.

Además, se confirmó que habrá cuatro invitados internacionales, entre los que ya se encuentran anunciados Drake Bell y Natalia Tena. Las entradas para el festival están disponibles a través de Ticketmaster, y los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros exclusivos con la actriz, bajo la modalidad de Meet & Greet a un costo especial.

En redes usuarios se emocionan con la llegada de la actriz Natalia Tena a Perú

El impacto de la noticia también se reflejó en redes sociales, donde el tiktoker @josepastord compartió la información con gran entusiasmo:

“Porque es oficial y Perú sigue siendo clave porque se confirma que la actriz de Harry Potter, de Juegos de Tronos, Star Wars, Natalia Tena, estará en el Perú este 15 y 16 de noviembre. La actriz Natalia Tena ha confirmado su presencia acá en el Perú, en el festival más importante de la cultura pop, el Geek Festival, que será en el Parque Caballero de los Mares”, afirmó el creador de contenido en su video.

En su mensaje, @josepastord destacó la relevancia del evento para el país: “Ya está, con esto definitivamente Perú sigue siendo clave. Estamos en el ojo del mundo, hermanos. Así que esto es noticia de último minuto, siguen llegando más actores acá al Perú, así que si tú quieres verlas por Ticketmaster, ahí vas a conseguir las entradas. Me menciona que va a haber fotos, firmas, meet and greet y más. Así que a los fans avísale y mándale este video”, concluyó el tiktoker.

Natalia Tena es reconocida internacionalmente por su interpretación de Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica de Harry Potter y por dar vida a Osha en la serie Game of Thrones. Además, ha participado en la franquicia de Star Wars y en otras producciones destacadas, consolidando una trayectoria que la ha convertido en una figura emblemática de la cultura pop contemporánea.