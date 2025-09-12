Cerro Bolongo abre su ruta turística: el nuevo mirador de Trujillo desde donde se aprecia la ciudad| Municipalidad de Trujillo

Un nuevo circuito se suma a las alternativas de turismo en el norte del país: la ruta hacia el mirador de Cerro Bolongo, ubicada en Alto Trujillo, empieza a captar la atención de los amantes de la aventura y de quienes buscan panorámicas únicas de la ciudad. En su jornada inaugural, alrededor de 50 personas realizaron el recorrido a pie, desde donde se aprecian tanto el entramado urbano de la capital de La Libertad como el paisaje que la rodea.

El trayecto combina el ejercicio al aire libre con la posibilidad de descubrir nuevas vistas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean desconectarse de la rutina y explorar espacios naturales sin salir de la ciudad.

La puesta en valor de Cerro Bolongo como atractivo turístico responde a la estrategia promovida por el programa Jueves Turísticos de la Subgerencia de Desarrollo Económico y Turístico de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esta iniciativa impulsa la recuperación de espacios con potencial paisajístico y cultural, y busca ofrecer nuevas experiencias tanto a residentes como a visitantes.

La ruta turística del Cerro Bolongo

La recién inaugurada ruta turística hacia el mirador de Cerro Bolongo invita a explorar Trujillo desde una perspectiva poco convencional y a través de paradas emblemáticas que reflejan la historia, la innovación y las tradiciones locales. El recorrido comienza en pleno corazón de la ciudad, en la Plaza Mayor de Trujillo, donde los visitantes pueden admirar la arquitectura colonial que distingue a la capital de La Libertad. Casonas históricas con balcones de madera, la basílica menor, el Palacio Municipal y la Casa de la Identidad Regional forman parte de este primer tramo, junto con destacados templos católicos y restaurantes donde las recetas tradicionales siguen vigentes.

Posteriormente, la ruta continúa hacia el distrito de Alto Trujillo y se detiene frente al Centro de Innovación Tecnológica (Cite) de Cuero y Calzado. Este lugar ofrece una muestra directa de la actividad productiva local, con demostraciones de los equipos y técnicas que posicionan a la industria del calzado de Trujillo entre las más reconocidas del país. Aquí, los visitantes conocen de cerca el proceso que permite a los productores perfeccionar sus productos y mantener viva la reputación artesanal de la zona.

En futuras ediciones del circuito, los organizadores planean incluir una parada en panaderías y pastelerías locales, considerando la creciente demanda de sus productos tanto entre los residentes como entre los turistas. Esto con la finalidad de apoyar a la economía local, pero también conocer las tradiciones.

La travesía culmina en el mirador turístico Cerro Bolongo, en lo alto de Alto Trujillo. El espacio permite observar desde las alturas el crecimiento de la ciudad y las extensas áreas que conforman la provincia.

Otros lugares turísticos en Trujillo

Chan Chan: Ciudadela de barro precolombina, Patrimonio de la Humanidad, considerada la urbe de adobe más grande de América.

Huacas del Sol y de la Luna: Complejo arqueológico mochica ubicado en el Valle de Moche, famoso por sus relieves y murales policromos.

Playa Huanchaco: Balneario tradicional conocido por el uso de caballitos de totora para la pesca y por su popularidad entre surfistas nacionales e internacionales.