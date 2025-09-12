Perú

Cerro Bolongo abre su ruta turística: el nuevo mirador de Trujillo desde donde se aprecia la ciudad

El itinerario recorre patios históricos, innovación artesanal y promueve la integración de negocios locales, finalizando en un mirador que ofrece una postal única de La Libertad

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Cerro Bolongo abre su ruta
Cerro Bolongo abre su ruta turística: el nuevo mirador de Trujillo desde donde se aprecia la ciudad| Municipalidad de Trujillo

Un nuevo circuito se suma a las alternativas de turismo en el norte del país: la ruta hacia el mirador de Cerro Bolongo, ubicada en Alto Trujillo, empieza a captar la atención de los amantes de la aventura y de quienes buscan panorámicas únicas de la ciudad. En su jornada inaugural, alrededor de 50 personas realizaron el recorrido a pie, desde donde se aprecian tanto el entramado urbano de la capital de La Libertad como el paisaje que la rodea.

El trayecto combina el ejercicio al aire libre con la posibilidad de descubrir nuevas vistas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean desconectarse de la rutina y explorar espacios naturales sin salir de la ciudad.

La puesta en valor de Cerro Bolongo como atractivo turístico responde a la estrategia promovida por el programa Jueves Turísticos de la Subgerencia de Desarrollo Económico y Turístico de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esta iniciativa impulsa la recuperación de espacios con potencial paisajístico y cultural, y busca ofrecer nuevas experiencias tanto a residentes como a visitantes.

Cerro Bolongo, la nueva propuesta
Cerro Bolongo, la nueva propuesta turística de Trujillo para descubrir la ciudad desde sus raíces hasta las alturas| Municipalidad de Trujillo

La ruta turística del Cerro Bolongo

La recién inaugurada ruta turística hacia el mirador de Cerro Bolongo invita a explorar Trujillo desde una perspectiva poco convencional y a través de paradas emblemáticas que reflejan la historia, la innovación y las tradiciones locales. El recorrido comienza en pleno corazón de la ciudad, en la Plaza Mayor de Trujillo, donde los visitantes pueden admirar la arquitectura colonial que distingue a la capital de La Libertad. Casonas históricas con balcones de madera, la basílica menor, el Palacio Municipal y la Casa de la Identidad Regional forman parte de este primer tramo, junto con destacados templos católicos y restaurantes donde las recetas tradicionales siguen vigentes.

Cerro Bolongo abre su ruta
Cerro Bolongo abre su ruta turística: el nuevo mirador de Trujillo desde donde se aprecia la ciudad| Municipalidad de Trujillo

Posteriormente, la ruta continúa hacia el distrito de Alto Trujillo y se detiene frente al Centro de Innovación Tecnológica (Cite) de Cuero y Calzado. Este lugar ofrece una muestra directa de la actividad productiva local, con demostraciones de los equipos y técnicas que posicionan a la industria del calzado de Trujillo entre las más reconocidas del país. Aquí, los visitantes conocen de cerca el proceso que permite a los productores perfeccionar sus productos y mantener viva la reputación artesanal de la zona.

Cerro Bolongo: así es el
Cerro Bolongo: así es el recorrido que conecta la tradición urbana y los paisajes de Trujillo| Municipalidad de Trujillo

En futuras ediciones del circuito, los organizadores planean incluir una parada en panaderías y pastelerías locales, considerando la creciente demanda de sus productos tanto entre los residentes como entre los turistas. Esto con la finalidad de apoyar a la economía local, pero también conocer las tradiciones.

La travesía culmina en el mirador turístico Cerro Bolongo, en lo alto de Alto Trujillo. El espacio permite observar desde las alturas el crecimiento de la ciudad y las extensas áreas que conforman la provincia.

Otros lugares turísticos en Trujillo

  • Chan Chan: Ciudadela de barro precolombina, Patrimonio de la Humanidad, considerada la urbe de adobe más grande de América.
  • Huacas del Sol y de la Luna: Complejo arqueológico mochica ubicado en el Valle de Moche, famoso por sus relieves y murales policromos.
  • Playa Huanchaco: Balneario tradicional conocido por el uso de caballitos de totora para la pesca y por su popularidad entre surfistas nacionales e internacionales.

Temas Relacionados

Cerro BolongoTrujilloperu-noticiasperu-turismoLa Libertad

Más Noticias

Monsefú celebrará el cumpleaños del papa León XIV con una pastel gigante de dos metros

Un grupo de panificadores del distrito alista para este domingo 14 de septiembre un pastel monsefuano de dos metros para conmemorar el nacimiento de Robert Prevost

Monsefú celebrará el cumpleaños del

A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria HOY, por el día 1 de la Copa Davis 2025

‘Nacho’ hará su presentación por el partido de singles de la llave entre Perú y Portugal, correspondiente al Grupo Mundial I de la competición internacional

A qué hora juega Ignacio

Hallazgo histórico cerca de Palacio de Gobierno quedaría sepultado: Prolima acusa al Mincul de poner en peligro la obra

La resolución establecida por el Ejecutivo dispone tapar con triplay y césped los vestigios del siglo XV que son parte de ‘Lima Antigua’, medida que especialistas califican como destructiva

Hallazgo histórico cerca de Palacio

Gustavo Gorriti advierte que amenaza de Rafael López Aliaga “es una exhortación” a que un sicario atente en su contra

Periodista sostiene que alcalde de Lima ha desarrollado una fijación psicótica por destruirlo, llegando al extremo de exhortar a que lo eliminen

Gustavo Gorriti advierte que amenaza

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

La ‘urraca’ aseguró que la información que manejaba apuntaba a un vínculo con el productor de la conductora y no con Fernando Díaz

Magaly Medina defiende su versión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gustavo Gorriti advierte que amenaza

Gustavo Gorriti advierte que amenaza de Rafael López Aliaga “es una exhortación” a que un sicario atente en su contra

Pedro Castillo cree que aún es presidente: “Espero que el Congreso me notifique la moción de vacancia”

Marisol Espinoza defiende a César Acuña y asegura que gobernador regional se siente ‘acosado’ por investigaciones periodísticas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Congreso archivó denuncias contra el expresidente Francisco Sagasti y exministros del gobierno de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz regresa a Lima:

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Cuándo y dónde ver los Emmy en Perú: Fecha, canales y nominados de la gala que premia a lo mejor de la pantalla chica

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

DEPORTES

A qué hora juega Ignacio

A qué hora juega Ignacio Buse vs Jaime Faria HOY, por el día 1 de la Copa Davis 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030