Perú

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

La conductora minimizó la salida de su reportera y aseguró que el equipo ha experimentado múltiples cambios a lo largo de los años, sin afectar la continuidad ni el éxito del programa.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Magaly Medina aclara que no
Magaly Medina aclara que no toma importancia a los enfrentamientos que puedan tener sus reporteros.

La reciente renuncia de Nathaly Julca, reportera y voz en off de Magaly TV La Firme, encendió la atención pública y generó reacciones en redes sociales. Julca aseguró en declaraciones a La República que su retiro respondió a un “ambiente no saludable” dentro de la producción del programa, aunque descartó haber tenido un conflicto directo con Magaly Medina. Tras varios días de especulación, la conductora habló con Infobae Perú sobre la salida de su reportera y la dinámica interna de su equipo.

Magaly Medina minimizó el impacto de la renuncia de su reportera, alejando cualquier percepción de crisis interna en el programa de espectáculos de ATV. “Yo no le doy importancia. Mira, en los muchísimos años que lleva Magaly TV, como Magaly TV La Firme, han pasado muchísimos reporteros, editores, camarógrafos, por mi programa. No se me está yendo el productor, no está renunciando el productor, está renunciando una reportera más. ¿Por qué lo hace? Sus motivos tendrá”, aseguró la conductora.

Magaly Medina minimizó la renuncia
Magaly Medina minimizó la renuncia de Nathaly Julca. (Instagram)

La directora del espacio relató que su programa siempre ha funcionado como una suerte de taller o “escuelita”, por cuyas filas han transitado numerosos profesionales. “En el programa nadie es imprescindible. El programa se llama Magaly TV La Firme, desde un inicio. Discúlpame la falta de modestia, pero la única imprescindible en ese programa soy yo. Los demás forman parte de mi equipo que me apoya a sacar el programa, que ha sido como una escuelita. Muchos, muchos reporteros han entrado y han salido. El programa va a seguir funcionando. No es un ancla, no es alguien que se haya ido y digamos: ‘¡Wow! ¿Ahora qué hacemos?’”, remarcó Medina.

Magaly Medina aclara que solo
Magaly Medina aclara que solo ella es indispensable. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Existe un ambiente hostil?

La conductora resaltó que la dinámica laboral del periodismo televisivo implica una competencia constante y situaciones que, según su perspectiva, forman parte del oficio. “Si tú te metes en una selva que es la televisión, seas hombre o seas mujer, tienes que aprender a lidiar con todo eso. No es que dices: ‘Ay, mamá, mira, mi compañero me está diciendo tal cosa, me mira mal, mi compañero me ha dado una indirecta en su red social’. No, tienes que aprender a defenderte en este mundo, hombres y mujeres. Yo vivo en un mundo de hombres hace muchísimo tiempo, desde que tenía diecisiete años y era practicante en un diario”, relató.

Consultada sobre el supuesto ambiente hostil denunciado por Julca, Medina explicó que los problemas personales o disputas entre reporteros están fuera de su alcance como conductora.

Magaly Medina aclara que sus
Magaly Medina aclara que sus reporteros son bastante agrandes como para meterse en sus conflictos.

“Los problemas que los reporteros puedan tener entre ellos de la puerta del canal hacia afuera, eso es problema de ellos, tienen que resolverlo entre ellos. Lamentablemente, ahora que casi todos los periodistas quieren hacer redes sociales, entonces comienzan las competencias que no saben manejar fuera de su trabajo como reporteros. Entonces, comienzan a competir, no saben competir, se pican entre ellos", explicó Medina, resaltando que jamás ha notado que ello haya repercutido en el trabajo que se hace en TV.

“Magaly TV La Firme no son los reporteros”

En otro momento, Magaly Medina recordó que no es la primera vez que un reportero renuncia. Incluso, hubo una ocasión que se fueron varios, y aún así, el programa nunca dejó de emitirse.

El que no se sienta cómodo o el que deje de producir, las puertas están abiertas. Acá nadie, como te dije, es indispensable en este programa. No lo es. El día que yo me enferme, el día que a mí me pase algo, ese día no habrá programa. Pero mientras tanto, el programa no para. Nunca ha parado. Una vez se me fueron, creo que 15 reporteros, más camarógrafos y editores, y el programa no paró. El programa siguió, lo hice yo sola. Discúlpame, pero el programa no son ellos, lamentablemente, para ellos. Así que no hay que darle importancia más de la que tiene. No será ni el primer reportero ni la primera reportera que se vaya. Yo no estoy para detener a nadie. El que se quiere ir, se va. El que no se siente cómodo, se va”, enfatizó.

Magaly Medina
Magaly Medina

Finalmente, aseguró que prefiere enfocarse en su programa y proyectos personales en lugar de estar como maestra de escuela resolviendo “pleitos de mocosos”.

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

La influencer venezolana recurrió a su equipo jurídico para denunciar la difusión no consentida del material, advirtiendo que la publicación del contenido constituye una grave violación a su privacidad y puede ser sancionada por la ley

Isabella Ladera inicia acciones legales

Perú tendría “paraísos fiscales”: Congreso aprueba crear Zonas Económicas Especiales Privadas

Luego de cuatro años y una observación del Ejecutivo, el Congreso logró aprobar régimen que dara exoneración total del impuesto de renta por cinco años

Perú tendría “paraísos fiscales”: Congreso

Cierre de la avenida Universitaria para construir Vía Expresa Norte: desvíos y nuevas rutas para conductores

El plan de desvío vehicular se aplica durante 75 días entre Tomás Valle y Angélica Gamarra para facilitar la construcción de la nueva calzada central para unir los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas

Cierre de la avenida Universitaria

Mincul niega que obra teatral ‘El Rincón de los Muertos’ sea calificada como ‘espectáculo cultural’ por abordar represión en protestas contra Dina Boluarte

De acuerdo al Ministerio de Cultura, la obra ‘El Rincón de los Muertos’, “trata de hechos recientes y sensibles para gran parte de la sociedad”

Mincul niega que obra teatral

Operativo del Mincul y la PNP retiró invasiones que ponían en peligro las Líneas de Nasca y Palpa

La intervención permitió recuperar un sector arqueológico afectado por construcciones ilegales en Río Grande, Ica

Operativo del Mincul y la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba declarar el 28

Congreso aprueba declarar el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional: ¿por qué en esta fecha?

Jueces sí pueden inaplicar la Ley de Amnistía, enfatiza magistrado del TC: “No es prevaricato”

Interpol captura en España a Alexis de la Cruz, exasesor de María Agüero acusado de ‘mochasueldos’

Ministra de la Mujer anuncia que se cambiará de nombre el Centro de Emergencia Mujer “para atender también a la familia”

Martín Vizcarra niega haber visto a Pedro Castillo durante su encierro en el penal de Barbadillo

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera inicia acciones legales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

DEPORTES

Giancarlo Granda pidió a Alex

Giancarlo Granda pidió a Alex Valera aclarar su ausencia en la selección peruana tras declaraciones de Sergio Peña: “Algo se sabe en la interna”

Luis Ramos rompió su silencio por críticas en la selección peruana y comparación con Paolo Guerrero: “Cada uno hace su carrera”

“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

Pedro García explotó por salida de Óscar Ibáñez para tener otro DT interino en la selección peruana: “Es impresentable, un papelón”

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club