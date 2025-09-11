Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

Magaly Medina aclara que no toma importancia a los enfrentamientos que puedan tener sus reporteros.

La reciente renuncia de Nathaly Julca, reportera y voz en off de Magaly TV La Firme, encendió la atención pública y generó reacciones en redes sociales. Julca aseguró en declaraciones a La República que su retiro respondió a un “ambiente no saludable” dentro de la producción del programa, aunque descartó haber tenido un conflicto directo con Magaly Medina. Tras varios días de especulación, la conductora habló con Infobae Perú sobre la salida de su reportera y la dinámica interna de su equipo.

Magaly Medina minimizó el impacto de la renuncia de su reportera, alejando cualquier percepción de crisis interna en el programa de espectáculos de ATV. “Yo no le doy importancia. Mira, en los muchísimos años que lleva Magaly TV, como Magaly TV La Firme, han pasado muchísimos reporteros, editores, camarógrafos, por mi programa. No se me está yendo el productor, no está renunciando el productor, está renunciando una reportera más. ¿Por qué lo hace? Sus motivos tendrá”, aseguró la conductora.

Magaly Medina minimizó la renuncia de Nathaly Julca. (Instagram)

La directora del espacio relató que su programa siempre ha funcionado como una suerte de taller o “escuelita”, por cuyas filas han transitado numerosos profesionales. “En el programa nadie es imprescindible. El programa se llama Magaly TV La Firme, desde un inicio. Discúlpame la falta de modestia, pero la única imprescindible en ese programa soy yo. Los demás forman parte de mi equipo que me apoya a sacar el programa, que ha sido como una escuelita. Muchos, muchos reporteros han entrado y han salido. El programa va a seguir funcionando. No es un ancla, no es alguien que se haya ido y digamos: ‘¡Wow! ¿Ahora qué hacemos?’”, remarcó Medina.

Magaly Medina aclara que solo ella es indispensable. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Existe un ambiente hostil?

La conductora resaltó que la dinámica laboral del periodismo televisivo implica una competencia constante y situaciones que, según su perspectiva, forman parte del oficio. “Si tú te metes en una selva que es la televisión, seas hombre o seas mujer, tienes que aprender a lidiar con todo eso. No es que dices: ‘Ay, mamá, mira, mi compañero me está diciendo tal cosa, me mira mal, mi compañero me ha dado una indirecta en su red social’. No, tienes que aprender a defenderte en este mundo, hombres y mujeres. Yo vivo en un mundo de hombres hace muchísimo tiempo, desde que tenía diecisiete años y era practicante en un diario”, relató.

Consultada sobre el supuesto ambiente hostil denunciado por Julca, Medina explicó que los problemas personales o disputas entre reporteros están fuera de su alcance como conductora.

Magaly Medina aclara que sus reporteros son bastante agrandes como para meterse en sus conflictos.

“Los problemas que los reporteros puedan tener entre ellos de la puerta del canal hacia afuera, eso es problema de ellos, tienen que resolverlo entre ellos. Lamentablemente, ahora que casi todos los periodistas quieren hacer redes sociales, entonces comienzan las competencias que no saben manejar fuera de su trabajo como reporteros. Entonces, comienzan a competir, no saben competir, se pican entre ellos", explicó Medina, resaltando que jamás ha notado que ello haya repercutido en el trabajo que se hace en TV.

“Magaly TV La Firme no son los reporteros”

En otro momento, Magaly Medina recordó que no es la primera vez que un reportero renuncia. Incluso, hubo una ocasión que se fueron varios, y aún así, el programa nunca dejó de emitirse.

“El que no se sienta cómodo o el que deje de producir, las puertas están abiertas. Acá nadie, como te dije, es indispensable en este programa. No lo es. El día que yo me enferme, el día que a mí me pase algo, ese día no habrá programa. Pero mientras tanto, el programa no para. Nunca ha parado. Una vez se me fueron, creo que 15 reporteros, más camarógrafos y editores, y el programa no paró. El programa siguió, lo hice yo sola. Discúlpame, pero el programa no son ellos, lamentablemente, para ellos. Así que no hay que darle importancia más de la que tiene. No será ni el primer reportero ni la primera reportera que se vaya. Yo no estoy para detener a nadie. El que se quiere ir, se va. El que no se siente cómodo, se va”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que prefiere enfocarse en su programa y proyectos personales en lugar de estar como maestra de escuela resolviendo “pleitos de mocosos”.