Magaly Medina destruye a periodistas por defender a Guillermo Dávila y recuerda lucha de su hijo Vasco: “Lo utilizó para su concierto”

Magaly Medina no perdona a Guillermo Dávila: “El dolor de Vasco y su madre no se borra con un concierto”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La figura de Magaly Medina volvió a encender la polémica en la televisión peruana tras lanzar duras críticas contra el cantante venezolano Guillermo Dávila, a quien acusó de haber utilizado a su hijo, Vasco Madueño, para ganar público en sus recientes presentaciones.

La conductora no solo cuestionó la actitud reciente del artista, sino que recordó el largo y doloroso proceso que vivió la madre de Vasco para lograr que el intérprete lo reconociera legalmente como su hijo.

Durante la última edición de Magaly TV La Firme, la periodista no dudó en ser contundente. “Hay una cosa que me desagrada de Guillermo Dávila. No es su panza ni que no tenga voz. Lo que a mí me cae mal es esa postura que tuvo, que no es disculpable ni perdonable: el hacer sufrir a Vasco y a su madre por muchos años”, expresó con firmeza.

La Urraca enfatizó que no se trataba de un tema de frivolidad ni de críticas al talento artístico, sino de la calidad humana del cantante. Según recordó, ella y su equipo fueron testigos del viacrucis legal que atravesó la madre de Vasco para que Dávila reconociera al joven como hijo suyo, un proceso que dejó huellas profundas.

“Nosotros acompañamos a la madre de Vasco en largos procesos, una mujer que se enfermó de cáncer luego de buscarle un apellido legal para su hijo y se topó siempre con un corazón duro y frío como el de Guillermo Dávila”, recordó.

La conductora recalcó que la historia no podía ser olvidada fácilmente, menos aún cuando se observa que ahora el artista busca mostrarse cercano y afectuoso con Vasco. Para Magaly, la reconciliación reciente entre ambos tiene un trasfondo que no convence.

“Ahora recién se quiere mostrar como dadivoso, amoroso, con ese hijo que negó, todo porque tenía unas presentaciones y tenía que llenar un escenario y tenía que traer gente para su concierto”, señaló indignada.

Lejos de suavizar su comentario, Magaly Medina insistió en que el gesto del cantante fue oportunista y estratégico. “A mí ese tipo de gente, con esa catadura moral, no me gana porque solo un día le dijo: ‘Hijito compartamos el escenario’. Yo creo que de alguna forma él utilizó a su hijo para traer gente a su concierto y como acá somos desmemoriados…”, apuntó con ironía.

El caso de Guillermo Dávila y Vasco Madueño fue ampliamente mediático durante años. Vasco creció en Perú, rodeado del amor de su madre, pero con la ausencia de su padre biológico, quien se mantuvo distante. Fue recién tras años de procesos legales y presiones mediáticas que el artista venezolano reconoció su paternidad. Ese recuerdo, para Magaly, no se borra con un par de gestos públicos ni con una reconciliación exhibida en escenarios.

La periodista además hizo hincapié en el dolor que vivió la madre de Vasco, una mujer que enfrentó no solo la lucha legal sino también la enfermedad, lo que hizo que su historia tuviera un componente de sufrimiento que ella misma, como comunicadora, acompañó de cerca. Por eso, consideró inaceptable que hoy se intente reescribir la historia bajo un aire de reconciliación y afecto tardío.

Para Magaly, el tema no es un asunto de show ni de espectáculo pasajero. Es, más bien, una cuestión de memoria y justicia emocional, especialmente para Vasco, quien cargó durante años con la indiferencia de un padre ausente. “Yo no puedo olvidar esa etapa. No es un tema de farándula, es una cuestión humana. Porque ese chico sufrió, y su madre también sufrió. No me vengan ahora con que todo fue un malentendido o que ahora el artista es el padre amoroso. No lo creo”, insistió.

Finalmente, la conductora cerró su comentario con una reflexión que dejó entrever su rechazo absoluto a este tipo de actitudes: “Yo creo que la gente merece recordar la verdad, porque si nos olvidamos tan rápido de lo que pasó, estamos validando la indiferencia, el abandono y la frialdad. Eso no puede ser”.

