Conflicto en El Agustino: pastores se enfrentan por posesión de iglesia evangélica ante presunto desbalance financiero

Pastores enfrentados por local de iglesia evangélica ante presunto desbalance económico| ATV

En el distrito de El Agustino, un conflicto entre dos congregaciones evangélicas derivó en un enfrentamiento por la posesión de un local, por lo que obligó a la Policía Nacional del Perú a resguardar el lugar. La disputa involucra al Movimiento Misionero Mundial (MMM) y a otra iglesia ubicada a pocos metros, quienes mantienen desacuerdos desde hace varios años sobre el control y uso de la sede principal.

La situación se intensificó durante la noche, cuando un grupo de personas, presuntamente vinculadas a la congregación rival, ingresó al recinto y aseguró los accesos con rejas y cadenas de metal. De acuerdo con el relato de los responsables del local ubicado en Astete Mendoza 320, varios individuos permanecen atrincherados en el interior del inmueble mientras que una familia encargada de tareas de vigilancia y limpieza, incluyendo menores de edad, se encuentra confinada en el último piso.

“Hemos estado trabajando tranquilos, pero este es la tercera oportunidad que intentan entrar, pero ya lo han consumado hoy día, porque entran puros delincuentes, como hoy. 40 delincuentes ya han tomado el local, encabezados por Rómulo David Calero, que es el pastor más cercano de nosotros, pero por orden de él”, manifestó a ATV Noticias.

Enfrentamiento entre dos congregaciones genera tensión y presencia policial en El Agustino|ATV

¿Por qué existe una disputa entre ambas congregaciones?

El origen de este conflicto tiene antecedentes de varios años. Según relató el pastor encargado, la división entre las dos congregaciones surgió tras diferencias administrativas y financieras del Movimiento Misionero Mundial. Explicó que tras décadas como contador y gerente financiero de la organización, detectó irregularidades y dio aviso a los líderes centrales de la entidad religiosa.

“[Fui] más de veinte años el contador general. [...] Al notar problemas en la administración, informé a los líderes, pero lejos de solucionarlo, se produjo una división”, explicó.

La falta de diálogo y la ruptura de relaciones derivaron en la existencia de dos locales muy cercanos entre sí. Los responsables aseguran que esta no es la primera vez que se intenta tomar el control del templo por parte del otro grupo. Además, acusan que, mientras los ocupantes se mantienen dentro del local con las puertas aseguradas, la familia encargada de la limpieza no ha podido ser evacuada.

Algunos miembros de la comunidad han expresado su preocupación por esta disputa dentro de un espacio religioso, tradicionalmente utilizado para sus reuniones. Por el momento, la puerta del local luce con candado, aunque han intentado tocar, no reciben respuesta de los que se encuentran al interior.

Pastores enfrentados por local de iglesia evangélica ante presunto desbalance económico| ATV

Hasta la última actualización, los representantes de ambas congregaciones no habían llegado a ningún tipo de acuerdo y la presencia policial persiste con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad.

“Nosotros no vamos a responder igual que ellos, porque entraron con matones. Si nos enfrentamos, en qué podría terminar esto. Hacemos una invocación a Luis Alberto para que hable con la congregación”, precisó el representante.

Asimismo, acusó a que al pastor Meza de nombrar representantes sin autorización. Hasta el cierre de esta nota, la otra parte no ha brindado ningún tipo de declaración para aclarar el caso.