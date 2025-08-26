Crimen en El Agustino: joven taxista es asesinado a balazos por sicarios mientras intentaba salir de su auto

Crimen en El Agustino: asesinan a persona que bajaba de su auto de varios disparos. ATV

El distrito de El Agustino quedó consternado la tarde de ayer tras el asesinato de un hombre que fue acribillado mientras se encontraba junto a su vehículo en el Parque Cuatro. La víctima recibió más de veinte disparos, incluidos varios impactos en la cabeza y el rostro. Testigos del hecho narraron la escena con horror, asegurando que los agresores no mostraron piedad al momento del ataque.

El ataque generó pánico entre los vecinos, quienes describieron haber escuchado una ráfaga de disparos alrededor de las 18:00. La situación provocó la presencia inmediata de una gran cantidad de curiosos y transeúntes que presenciaron el hecho y dieron aviso a las autoridades. La Policía Nacional se trasladó rápidamente al lugar para iniciar las diligencias y resguardar la zona mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Según los reportes preliminares, la víctima estaba saliendo de su vehículo cuando fue atacada por los sicarios, quienes aparentemente llegaron en una motocicleta. Junto a él se encontraban tres personas más, quienes afortunadamente resultaron ilesas. Por el momento se desconoce el motivo detrás del asesinato, y la familia de la víctima se encuentra consternada y aún no ha brindado declaraciones públicas.

Sicarios atacaron a balazos a joven de 25 años en El Agustino. Foto: 24 Horas

Crimen en El Agustino conmociona a vecinos del Parque Cuatro

De acuerdo con el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, los vecinos del Parque 4 de Ancieta Alta relataron que, al escuchar los disparos, muchos se acercaron a la escena y encontraron a la víctima dentro del vehículo, sin signos de vida.

El ataque fue tan rápido que no hubo posibilidad de reacción, y la ráfaga de balas generó temor de que más personas pudieran resultar heridas. La violencia del hecho ha generado preocupación por la seguridad en esta urbanización, considerada normalmente tranquila y vigilada por personal de serenazgo.

La víctima se trataría de Renzo Alex Rodríguez, de 25 años, quien fue acribillado mientras se encontraba junto a su vehículo en el Parque Cuatro

Testigos señalaron que los agresores se movilizaban en una motocicleta, lo que les permitió escapar rápidamente después del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han identificado cámaras de seguridad en la zona que puedan haber registrado el hecho, lo que complica la investigación inicial. Los vecinos, que normalmente realizan sus actividades con tranquilidad, expresaron su alarma ante un ataque de esta magnitud en su propio barrio.

Sicarios atacaron a balazos a joven de 25 años en El Agustino. Foto: Composición Infobae Perú

Los peritos de criminalística ya se encuentran en el lugar realizando el levantamiento del cadáver y recopilando evidencia. El procedimiento incluye el análisis de los casquillos de bala y la toma de declaraciones de los testigos presentes. Las autoridades policiales indicaron que se ha iniciado un operativo para identificar y capturar a los responsables de este asesinato, mientras la comunidad espera respuestas sobre lo ocurrido.

Autoridades evalúan posibles causas del homicidio

Aunque aún no hay versiones oficiales sobre el móvil del crimen, algunos vecinos han especulado sobre posibles conflictos vinculados a la actividad laboral de la víctima, quien al parecer trabajaba en el servicio de taxi. Algunos incluso sugieren que podría haber sido víctima de extorsionadores, un hecho que no se descarta en la investigación.

Otros señalan que el ataque podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas, dada la extrema violencia con la que se cometió el homicidio. La forma en que se realizó el ataque hace pensar en una acción planificada y deliberada, que buscaba eliminar por completo a la víctima.

Por su parte, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento no se han emitido declaraciones oficiales sobre el motivo, mientras se continúa recabando información de testigos y peritos en la escena del crimen.

Números de emergencia

El Gobierno ha habilitado varias líneas de atención especializadas para reportar extorsiones y otros delitos. Estos servicios son gratuitos, confidenciales y funcionan las 24 horas, lo que permite a las víctimas notificar situaciones de riesgo y remitir pruebas, como audios o videos, para que las autoridades puedan actuar de manera inmediata.

Entre las vías de contacto disponibles para los ciudadanos se encuentran:

Línea 111 : Central de la Policía Nacional del Perú.

Línea 105: Atención de emergencias generales.

Línea 1818: Servicio específico para denuncias de extorsión.

Celular 942 841 978: Contacto directo para reportes de este tipo.Comisarías locales: Presencia en cada distrito para realizar denuncias de manera presencial.

Estas herramientas buscan brindar seguridad y rapidez en la respuesta, asegurando que quienes sean víctimas de amenazas o delitos puedan acceder a apoyo inmediato y confiable.