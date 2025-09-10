La lujosa vida de ‘Jhorman’ de ‘Los DESA II’: ostentaba autos y motos de alta gama

La lujosa vida de ‘Jhorman’ de Los D.E.S.A II: ostentaba autos y motos de alta gama| Latina Noticias

El estilo de vida ostentoso de Jhorman Barrios Martínez (25), señalado como el cabecilla de la banda criminal Los D.E.S.A II, se sustentaba en la extorsión a conductores de transporte público, según las investigaciones policiales. Las redes sociales exhibían diariamente los lujos y excesos que rodeaban al joven, quien alternaba vehículos de marcas de alto costo y motos valoradas en miles de dólares.

Durante los operativos policiales recientes, las autoridades encontraron en la vivienda de Barrios Martínez autos cuyo precio de mercado supera los 50 mil dólares y motocicletas que alcanzaban los 20 mil dólares.

Barrios Martínez solía compartir imágenes en las que aparecía con diferentes vehículos cada día. El contenido de sus publicaciones, donde también mostraba intervenciones estéticas realizadas a su flota personal, apuntaba a proyectar una imagen de éxito y poder económico.

La lujosa vida de ‘Jhorman’ de Los D.E.S.A II: ostentaba autos y motos de alta gama| Andina (Composición Infobae)

El entorno sentimental de Barrios Martínez también formaba parte del espectáculo en redes. Wency Márquez Aguilar, presunta pareja del líder de Los D.E.S.A II, visibilizaba su relación con publicaciones en las que expresaba satisfacción por el estilo de vida que compartían.

Este despliegue de lujos en redes sociales aportó indicios fundamentales para las investigaciones. Las incongruencias entre los ingresos declarados y el nivel de vida mostrado por Barrios Martínez llamaron la atención de la Policía, lo que permitió ubicar el domicilio y coordinar los allanamientos. Durante las operaciones, los agentes hallaron municiones y efectivo cuya procedencia sigue en análisis.

Jhorman: los lujos luego de la extorsión en Lima| Latina Noticias

¿Cómo operaban Los D.E.S.A II?

A pesar de que Wency Márquez Aguilar no aparece formalmente dentro del organigrama de Los D.E.S.A II, fue detenida durante la intervención realizada en la vivienda que compartía con Barrios Martínez. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la relación exacta de Márquez Aguilar con la organización.

Esta banda también se identificaba como ‘Los occidentales’, integrada por ciudadanos peruanos y venezolanos, operaba en distritos de Lima Norte mediante un sistema de amenazas, extorsión y violencia dirigido a empresarios y trabajadores del sector de transporte, según la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada.

El grupo, asociado al ‘Tren de Aragua’, seleccionaba como víctimas a propietarios, socios, conductores y cobradores de diversas empresas. De acuerdo con las pesquisas fiscales, la red ilícita conseguía infiltrarse en los grupos de WhatsApp de las empresas agraviadas. Desde estos espacios digitales, los integrantes de la banda enviaban mensajes intimidatorios y exigían pagos diarios o semanales como condición para la seguridad de las personas y sus unidades.

Caen 24 miembros de la peligrosa banda criminal 'Los DESA II' | BDP

Cuando alguna víctima no cumplía con las demandas económicas, la organización llevaba a cabo ataques directos tanto contra los conductores como contra los vehículos. Así se han registrado, hasta el momento, al menos cinco personas fallecidas en el marco de las extorsiones.

Además de las actividades de extorsión, las autoridades han identificado que la organización manejaba un segundo frente dedicado al lavado de activos. Este aparato utilizaba empresas ficticias y manipulaba múltiples cuentas bancarias, realizaba transferencias mediante plataformas digitales y el uso de criptomonedas, así como otros mecanismos, para blanquear el dinero proveniente de las extorsiones.

La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 2) dirigió el megaoperativo que derivó en la detención preliminar judicial de 24 presuntos miembros de la organización y el allanamiento de 30 inmuebles en Lima, Arequipa, Tumbes y una celda en el penal de Huacho.