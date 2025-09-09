Perú

Un zoológico estadounidense trabaja con investigadores para rastrear y proteger a los flamencos en Perú

Esta iniciativa busca monitorear y conservar los flamencos en el lago Junín, donde estas aves están clasificadas como “Casi Amenazadas” debido a la recolección ilegal de huevos, la caza furtiva, la contaminación y la minería

Zoológico de Denver. (Foto: CBS)
Un día cualquiera en el zoológico de Denver, en Colorado, los visitantes pueden encontrarse caminando al lado de un grupo de flamencos. La actividad, llamada “flamingo walk”, se ha convertido en una de las más populares para niños y familias, al permitir un contacto cercano con estas aves.

“Fue como estar realmente cerca de los animales. Nunca había estado tan cerca”, contó Ella, una niña de 10 años que participó de la experiencia. Ella describió la vivencia como emocionante y un poco intimidante: “Estaba un poco asustada, pero también pensaba: ‘Por fin puedo hacerlo’”.

Además de observarlos, los asistentes aprenden detalles sobre su comportamiento. El personal del zoológico explica, por ejemplo, que cuando los flamencos se emocionan corren y baten sus alas, lo que llaman “flamingo zoomies”, una demostración de alegría al estar en espacios amplios.

Actualmente, el zoológico alberga 72 ejemplares de dos especies distintas: el flamenco americano, de mayor tamaño y un tono rosado más intenso, y el flamenco chileno, de color más claro, casi blanco. Los cuidadores destacan la particularidad de sus picos, repletos de terminaciones nerviosas comparables a las yemas de los dedos humanos, que les permiten explorar texturas y alimentos con gran sensibilidad.

(Tour Du Valat/Francia)
De Denver a los Andes peruanos

El trabajo del zoológico, sin embargo, trasciende las fronteras de Estados Unidos. A través de la Denver Zoo Conservation Alliance, un equipo de especialistas realiza investigaciones sobre los flamencos chilenos en Sudamérica.

Una de las colonias más importantes de esta especie se ubica en la laguna de Junín, a más de 4,000 metros de altitud, en la región andina del Perú. Allí, el equipo del Denver Zoo y sus socios locales han desarrollado un sistema de monitoreo con drones para vigilar a la población y conocer sus hábitos de reproducción.

Matt Herbert, director regional de Conservación para América Latina en la Denver Zoo Conservation Alliance, explicó que en la zona había reportes de anidación hace aproximadamente diez años, pero no existía documentación científica que lo confirmara.

Ese vacío se cerró recientemente. Gracias a las imágenes obtenidas por drones, se logró comprobar la existencia de nidos y la eclosión exitosa de polluelos de flamenco chileno en la laguna. “Uno de los hallazgos más emocionantes ha sido documentar por primera vez en una década la anidación y el nacimiento de crías. Es una información valiosa que ayudará a diseñar estrategias de manejo y conservación para estas aves”, indicó Herbert.

Laguna de Paca. (Wikipedia)
Una especie en riesgo

El flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis) está catalogado como “casi amenazado” en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esto significa que, aunque la población global se mantiene relativamente estable, enfrenta amenazas que podrían reducirla en el futuro.

Entre los principales riesgos se encuentran la recolección ilegal de huevos, la caza furtiva de adultos, la contaminación de cuerpos de agua y las actividades de minería en zonas sensibles como la laguna de Junín. Estos factores han incrementado la vulnerabilidad de la especie en países como Perú, Chile, Bolivia y Argentina, donde se distribuye naturalmente.

Para enfrentar estos desafíos, la alianza entre la Denver Zoo Conservation Alliance y organizaciones peruanas se centra en tres ejes: monitoreo científico, educación ambiental y trabajo conjunto con comunidades locales. La meta es garantizar que la laguna de Junín siga siendo un hábitat seguro y productivo para los flamencos y otras especies que dependen de sus aguas.

Educación y conservación

La experiencia educativa en el zoológico de Denver cumple un rol complementario: sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de conservar especies que, aunque viven a miles de kilómetros, están conectadas con el bienestar global.

