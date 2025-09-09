Perú entra a la lista de las 100 mejores pizzerías del mundo: restaurante se posiciona en el puesto 41 del ranking 2025

En un país donde la gastronomía es motivo de orgullo y constante exploración, un nombre empieza a abrirse camino en un terreno que hasta hace algunos años parecía dominado por la cocina extranjera: la pizza. En la más reciente edición del ranking internacional 50 Top Pizza 2025, la pizzería peruana Flama, ubicada en Miraflores, consiguió posicionarse en el puesto 41 a nivel mundial, un lugar que consolida su presencia en la escena global.
El reconocimiento no solo sitúa a Perú dentro de una lista donde predominan restaurantes de Italia, Estados Unidos y Brasil, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre la influencia y la capacidad de adaptación de la gastronomía peruana frente a propuestas internacionales. La pizza, uno de los platos más universales, encuentra en Lima una interpretación propia que logra destacarse frente a cientos de competidores.
Desde su apertura en 2022, Flama ha buscado diferenciarse mediante un equilibrio entre respeto a la tradición napolitana y una identidad local marcada por insumos del país. El resultado es una propuesta que conecta con el paladar internacional sin perder la raíz peruana.
La presencia de Flama en el listado internacional no es un hecho aislado. La pizzería ya había logrado figurar en ediciones previas dentro del ranking latinoamericano, alcanzando este año el puesto número 6 en la región. El salto a la lista mundial confirma la consistencia de su propuesta y la seriedad con la que se ha insertado en un mercado competitivo.
Un aporte a la gastronomía peruana
El ingreso de Flama a la élite mundial se inscribe en una dinámica más amplia: la internacionalización de la gastronomía peruana. Si en décadas anteriores el foco estaba puesto en la cocina criolla y el auge del ceviche como emblema, ahora se observa una diversificación que incluye panadería, repostería y, en este caso, pizzerías de alto nivel.
El impacto de esta inclusión trasciende lo gastronómico. Para muchos especialistas, demuestra la capacidad del país de asumir un plato extranjero y transformarlo en algo propio sin perder autenticidad. La pizza en Lima ya no es vista únicamente como una opción rápida o de consumo informal, sino como una experiencia gastronómica capaz de figurar en rankings globales.
En la clasificación general, Italia lidera con 41 locales, seguida por Estados Unidos con 16 y Brasil con seis, lo que confirma la dificultad de destacar en un panorama tan competitivo. En ese escenario, el puesto 41 de Flama es considerado un logro significativo. Como señalaron los organizadores del ranking, el objetivo de la guía es resaltar no solo la técnica, sino también la experiencia integral de cada restaurante.
Las 100 mejores pizzerías del mundo en 2025
