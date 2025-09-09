Perú entra a la lista de las 100 mejores pizzerías del mundo: restaurante se posiciona en el puesto 41 del ranking 2025

El reconocimiento consolida la propuesta peruana en una lista dominada por Italia, EE. UU. y Brasil, y refleja la capacidad de adaptación local. (Composición: Infobae / capturas de Flama)

En un país donde la gastronomía es motivo de orgullo y constante exploración, un nombre empieza a abrirse camino en un terreno que hasta hace algunos años parecía dominado por la cocina extranjera: la pizza. En la más reciente edición del ranking internacional 50 Top Pizza 2025, la pizzería peruana Flama, ubicada en Miraflores, consiguió posicionarse en el puesto 41 a nivel mundial, un lugar que consolida su presencia en la escena global.

El reconocimiento no solo sitúa a Perú dentro de una lista donde predominan restaurantes de Italia, Estados Unidos y Brasil, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre la influencia y la capacidad de adaptación de la gastronomía peruana frente a propuestas internacionales. La pizza, uno de los platos más universales, encuentra en Lima una interpretación propia que logra destacarse frente a cientos de competidores.

Desde su apertura en 2022, Flama ha buscado diferenciarse mediante un equilibrio entre respeto a la tradición napolitana y una identidad local marcada por insumos del país. El resultado es una propuesta que conecta con el paladar internacional sin perder la raíz peruana.

La presencia de Flama en el listado internacional no es un hecho aislado. La pizzería ya había logrado figurar en ediciones previas dentro del ranking latinoamericano, alcanzando este año el puesto número 6 en la región. El salto a la lista mundial confirma la consistencia de su propuesta y la seriedad con la que se ha insertado en un mercado competitivo.

Un aporte a la gastronomía peruana

El ingreso de Flama a la élite mundial se inscribe en una dinámica más amplia: la internacionalización de la gastronomía peruana. Si en décadas anteriores el foco estaba puesto en la cocina criolla y el auge del ceviche como emblema, ahora se observa una diversificación que incluye panadería, repostería y, en este caso, pizzerías de alto nivel.

El impacto de esta inclusión trasciende lo gastronómico. Para muchos especialistas, demuestra la capacidad del país de asumir un plato extranjero y transformarlo en algo propio sin perder autenticidad. La pizza en Lima ya no es vista únicamente como una opción rápida o de consumo informal, sino como una experiencia gastronómica capaz de figurar en rankings globales.

En la clasificación general, Italia lidera con 41 locales, seguida por Estados Unidos con 16 y Brasil con seis, lo que confirma la dificultad de destacar en un panorama tan competitivo. En ese escenario, el puesto 41 de Flama es considerado un logro significativo. Como señalaron los organizadores del ranking, el objetivo de la guía es resaltar no solo la técnica, sino también la experiencia integral de cada restaurante.

Las 100 mejores pizzerías del mundo en 2025

Una Pizza Napoletana – Nueva York

I Masanielli de Francesco Martucci – Caserta, Italia

The Pizza Bar en la calle 38 – Tokio

Leggera Pizza Napoletana – São Paulo

Confine – Milán

Pizzería Diego Vitagliano – Nápoles

Napoli on the Road – Londres

Seu Pizza Illuminati – Roma

I Tigli – San Bonifacio, Italia

Baldoria – Madrid

Pizzería Sei – Los Ángeles

Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italia

50 Kalò – Nápoles

RistoPizza de Napoli sta ca – Tokio

Jay’s – Kenmore, EE. UU.

Milán seco – Milán

La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italia

La Notizia – Nápoles

Fiata de Salvatore Fiata – Hong Kong

Ribalta – Nueva York

Vía Toledo – Viena

Sartoria Panatieri – Barcelona

Ti Amo – Adrogué, Argentina

Massilia – Bangkok

Sestogusto – Turín

Allería – Providencia, Chile

50 Kalò – Londres

Robert’s – Chicago

IMperfetto – Puteaux, Francia

Tienda 225 – Melbourne

Crosta – Makati, Filipinas

Don Antonio – Nueva York

I Masanielli de Sasà Martucci – Caserta, Italia

Ferro e Farinha – Río de Janeiro

Pizzería Da Lioniello – Succivo, Italia

180 Grammi Pizzería Romana – Roma

Clementina – Fiumicino, Italia

Da Susy – Gurugram, India

QT Pizza Bar – São Paulo

Le Grotticelle – Caggiano, Italia

Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido, Italia

La Bolla – Caserta, Italia

I Vesuviani – Casoria, Italia

Flama – Miraflores, Perú

Pizza Zulu – Fürth, Alemania

Ken’s Artisan Pizza – Portland, EE. UU.

Apogeo – Pietrasanta, Italia

Bro. – Nápoles

La Fenice – Pistoia, Italia

nNea – Ámsterdam

Truly Pizza – Dana Point, EE. UU.

Pizzería Dante de Enis Baçova – Auckland

A mano – Makati, Filipinas

Única Pizzería – São Paulo

Bottega – Pekín

Pizzería Palazzo Petrucci – Nápoles

Denis – Milán

Fratelli Figurato – Madrid

‘Oh Munaciello – Miami

La Leggenda – Miami

Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio, Italia

Spacca Napoli – Seúl

Pepe en Grani – Caiazzo, Italia

Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Eslovaquia

Portarossa – Pampatar, Venezuela

Forno d’Oro – Lisboa

Raf Bonetta – Pozzuoli, Italia

La Clásica – San Salvador, El Salvador

Pizzería Beddia – Filadelfia

Re | Mi – Sassari, Italia

¡Pizzería Braceria Cesari! – Nagoya, Japón

Margherí – Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

Modus – Milán

Razza – Jersey City, EE. UU.

Pizza La Piola – Bruselas

La Balmesina – Barcelona

Giangi – Arielli, Italia

Surt – Copenhague

Stile Napoletano – Chester, Inglaterra

L’industrie Pizzeria – Nueva York

‘O Scugnizzo – Arezzo, Italia

Demaio – Bilbao, España

‘O Fiore Mio – Faenza, Italia

L’Incanto – Punta del Este, Uruguay

Franko’s Pizza & Bar – Zagreb, Croacia

Saccharum – Altavilla Milicia, Italia

Cultura de la pizza – Calgary, Canadá

Little Pyg – Dublín

Slice & Pie – Washington, D.C.

¡Luca! – Frosinone, Italia

Giovanni Santarpia – Florencia, Italia

Meunier – Corciano, Italia

I Borboni – Pontecagnano Faiano, Italia

Gigi Pipa – Este, Italia

Avenida Calò – Roma, Italia

I Fontana – Somma Vesuviana, Italia

Grigoris – Mestre, Italia

Matto Napoletano – Skopje, Macedonia del Norte

48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne

Zielona Górka – Pabianice, Polonia

Anto – Singapur

Veridiana – São Paulo

da PONE – Zúrich

Babette – Estocolmo

Taglio – Mineola, EE. UU.

Pizzammore – Dakar, Senegal