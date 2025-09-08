Milena Zárate niega reconciliación con Greissy Ortega al confirmar que es su enemiga: “Todo tiene un límite”

“Una infidelidad no es un error”: Milena Zárate revela en El Valor de la Verdad que consideró volver con Edwin Sierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El último 7 de setiembre, la segunda parte de la entrevista de Milena Zárate en El Valor de la Verdad volvió a remover viejas heridas familiares que por años han estado expuestas a la opinión pública. Sentada en el sillón rojo frente a Beto Ortiz, la cantante colombiana se enfrentó a una de las preguntas más difíciles de la noche: si sería capaz de perdonar a su hermana Greissy Ortega después de todo lo vivido.

Su respuesta fue tan clara como dolorosa: no existe posibilidad de reconciliación. Con serenidad, pero firmeza, Milena dejó claro que los años de conflictos, traiciones y resentimientos han marcado una distancia imposible de borrar.

“Sí, es mi enemiga”: Milena Zárate descarta reconciliación con Greissy Ortega en entrevista con Beto Ortiz. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

“Porque creo que todo tiene un límite y no podemos escudarnos en que ha sido un error o que era muy joven o apelar a algo y no ser consciente de las cosas que haces”, expresó, evidenciando que no se trata solo de un mal recuerdo, sino de un ciclo repetitivo en el que ella asegura siempre haber puesto de su parte.

La artista sostuvo que en más de una ocasión trató de darle nuevas oportunidades a Greissy, incluso apostando por sanar la relación a pesar de los antecedentes mediáticos que ambas protagonizaron. Sin embargo, todo esfuerzo resultó en vano.

“Le he dado varias oportunidades, no soy Dios, pero tampoco soy Jesucristo para ponerle el otro cachete y la verdad todo tiene un límite”, agregó.

Lejos de la polémica, Milena dejó ver en el programa, que todo lo vivido con Ortega fue una profunda decepción. No habló desde el odio ni la venganza, sino desde la indignación de sentir que su propia hermana se convirtió en alguien capaz de dañarla una y otra vez.

Al escuchar la pregunta de Beto Ortiz sobre si consideraba a Greissy Ortega como su enemiga, su respuesta impactó por la crudeza de la reflexión: “Los enfrentamientos que he tenido con ella no es por un tema de odio, sino por indignación de ver sus actitudes. Hoy por hoy y luego de todas las cosas que ha hecho, te puedo decir que a pesar de que el corazón me dice una cosa y la cabeza otra cosa, solo una enemiga te puede hacer las cosas que ella me ha hecho, alguien que te odia demasiado”.

La considera su enemiga

La frase “enemiga” pesó como una sentencia. Durante años, ambas hermanas han estado envueltas en una tormenta mediática que nació desde la recordada relación clandestina de Greissy con Edwin Sierra, expareja de Milena, lo que marcó un antes y un después en la relación familiar.

Y aunque el tiempo pudo haber sido un aliado para sanar, lo que mostró Milena es que el dolor sigue latente y que incluso ha evolucionado hacia una sensación de amenaza emocional constante.

“No sé qué le he hecho yo, pero con la manera escalofriante que dice las cosas, si lo veo fríamente, sí es mi enemiga”, sentenció con la voz entremezclada de frialdad y resignación, dejando en claro que no se trata de un simple distanciamiento entre hermanas, sino de una ruptura definitiva.

La bailarina sorprendió a sus seguidores con mensajes cargados de ironía tras la aparición televisiva de su hermana, dejando claro que la rivalidad entre ambas sigue más viva que nunca en el mundo del espectáculo (El Valor de la Verdad)

Usuarios en redes sociales comentan

El impacto de sus declaraciones no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos seguidores comentaron la crudeza de sus palabras, pero también la valentía de reconocer una verdad que no siempre se quiere aceptar públicamente: que a veces la familia también puede convertirse en la fuente más grande de dolor.

“Pobre Milena, yo sí le creo”, “Es difícil pese a que es su hermana”, “Todo lo que le ha hecho Greissy”, “De verdad, que no sé como le ha soportado tanto”, “Milena tiene derecho a ser feliz también”, fueron algunos comentarios.

