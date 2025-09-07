El Valor de la Verdad EN VIVO: la segunda parte con Milena Zárate promete más secretos y emociones fuertes

Milena Zárate sorprendió con revelaciones sobre una antigua interacción con Yordy Reyna durante su paso por el programa “El valor de la verdad” . La artista relató que la comunicación con el futbolista comenzó hace varios años a través de Messenger, cuando él aún jugaba en el RB Leipzig de la Bundesliga alemana.

¿Qué dijo Milena Zárate en la primera parte de El Valor de la verdad?

La participación de Milena Zárate en el programa de Beto Ortiz “El Valor de la Verdad” generó gran expectativa, y sus revelaciones no dejaron indiferente a nadie. En una noche cargada de confesiones, la modelo y cantante respondió preguntas sobre romances, traiciones y episodios polémicos que marcaron su vida.

Zárate confirmó que la esposa de Jonathan Maicelo la buscó directamente y, además, admitió que supo que el boxeador estaba casado mientras mantenían una relación. Sobre la versión de que él la habría llevado a Nueva York, lo negó categóricamente, pese a que el periodista insistió con pruebas de un encuentro en un restaurante.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando relató que Maicelo la buscó para pedirle perdón, incluso derramando lágrimas. Según su versión, tras descubrir que él seguía casado, decidió alejarse, pero el boxeador insistió contactándola a través de terceros hasta que finalmente lo recibió en su casa para aclarar la situación.

Otra revelación impactante fue la invitación que le hizo Yordy Reyna para viajar a Alemania, la cual rechazó, asegurando que podía costearse su propio pasaje. También sorprendió al confirmar que Diego Chávarri intentó conquistarla, aunque dejó claro que “no picó de ese maíz”.

La modelo reconoció, además, que Maicelo le pidió disculpas con lágrimas y aceptó que Edwin Sierra le fue infiel, un tema que podría profundizarse en la segunda parte del programa, donde queda pendiente su respuesta sobre si consideró regresar con él.