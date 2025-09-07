Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: la segunda parte con Milena Zárate promete más secretos y emociones fuertes

Tras una primera entrega llena de revelaciones, la participación de Milena Zárate mantiene a la audiencia expectante por las respuestas pendientes y los posibles giros inesperados que se avecinan en el programa de Beto Ortiz

Milena Zárate revela que Yordy Reyna la invitó a Alemania y ofreció pagar todo: “Yo le dije que si iba, sería con mi hija y costeando mis gastos”

Durante su participación en “El valor de la verdad”, la colombiana contó detalles de sus conversaciones virtuales con Yordy Reyna y reveló que el futbolista le propuso viajar a Alemania con todos los gastos pagados

La cantante colombiana sorprendió al revelar que el futbolista Yordy Reyna le propuso viajar a Europa con todos los gastos pagados, pero ella prefirió mantenerse fiel a sus principios y no aceptó la oferta (El Valor de la Verdad)

Milena Zárate sorprendió con revelaciones sobre una antigua interacción con Yordy Reyna durante su paso por el programa “El valor de la verdad”. La artista relató que la comunicación con el futbolista comenzó hace varios años a través de Messenger, cuando él aún jugaba en el RB Leipzig de la Bundesliga alemana.

¿Qué dijo Milena Zárate en la primera parte de El Valor de la verdad?

La participación de Milena Zárate en el programa de Beto Ortiz “El Valor de la Verdad” generó gran expectativa, y sus revelaciones no dejaron indiferente a nadie. En una noche cargada de confesiones, la modelo y cantante respondió preguntas sobre romances, traiciones y episodios polémicos que marcaron su vida.

Zárate confirmó que la esposa de Jonathan Maicelo la buscó directamente y, además, admitió que supo que el boxeador estaba casado mientras mantenían una relación. Sobre la versión de que él la habría llevado a Nueva York, lo negó categóricamente, pese a que el periodista insistió con pruebas de un encuentro en un restaurante.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando relató que Maicelo la buscó para pedirle perdón, incluso derramando lágrimas. Según su versión, tras descubrir que él seguía casado, decidió alejarse, pero el boxeador insistió contactándola a través de terceros hasta que finalmente lo recibió en su casa para aclarar la situación.

Otra revelación impactante fue la invitación que le hizo Yordy Reyna para viajar a Alemania, la cual rechazó, asegurando que podía costearse su propio pasaje. También sorprendió al confirmar que Diego Chávarri intentó conquistarla, aunque dejó claro que “no picó de ese maíz”.

La modelo reconoció, además, que Maicelo le pidió disculpas con lágrimas y aceptó que Edwin Sierra le fue infiel, un tema que podría profundizarse en la segunda parte del programa, donde queda pendiente su respuesta sobre si consideró regresar con él.

El episodio dejó varias preguntas abiertas y generó amplio debate en redes sociales, anticipando que la próxima entrega promete aún más confesiones y giros inesperados.

A qué hora comienza El Valor de la verdad

El valor de la verdad conserva su horario estelar de los domingos a las 10:00 p.m. por Panamericana Televisión, consolidándose como uno de los programas más emblemáticos del canal.

Para mantener la expectativa, la producción recurre a campañas en redes sociales donde adelanta la presencia de invitados y genera conversación entre los seguidores.

Además de la transmisión en señal abierta, el público puede acceder al contenido mediante su canal oficial de YouTube, que ofrece emisiones en vivo y fragmentos destacados.

Esta estrategia combina televisión tradicional y plataformas digitales, lo que le permite al formato adaptarse a los cambios en el consumo audiovisual y ampliar su alcance entre distintas generaciones de espectadores.

Dónde ver El Valor de la verdad

El programa de entrevistas El valor de la verdad continúa marcando presencia en la televisión peruana con su emisión dominical a las 10:00 p.m. por Panamericana Televisión.

Además de la señal abierta, la producción ofrece transmisiones en alta definición a través de los canales 705 de Claro y Movistar, permitiendo a los espectadores disfrutar de una mejor calidad de imagen.

La propuesta también se ha adaptado al entorno digital mediante su canal oficial de YouTube, donde se publican episodios completos y fragmentos destacados. Gracias a esta estrategia multiplataforma, el formato logra mantener su vigencia, amplía su alcance y conecta con una audiencia diversa que combina hábitos tradicionales con consumo de contenido en línea.

Qué es El Valor de la Verdad

Desde su estreno en 2012, el programa “El Valor de la Verdad”, conducido por Beto Ortiz, se ha consolidado como uno de los formatos más polémicos y comentados de la televisión peruana.

Basado en entrevistas donde los participantes responden preguntas íntimas verificadas con polígrafo, el espacio combina confesiones reveladoras, controversias éticas y altos índices de audiencia.

Su dinámica incluye seis niveles de premios que alcanzan hasta 50 mil soles y el icónico botón rojo, que permite detener el juego. Tras pausas y retornos, en 2025 la tercera temporada se transmite por Panamericana Televisión, incorporando nuevas figuras y alcanzando récords de sintonía en televisión y plataformas digitales, reafirmando su impacto social y mediático.

