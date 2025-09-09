Examen de admisión San Marcos 2026-I: ¿Quiénes asisten a la prueba este sábado 13 de septiembre?

El examen de San Marcos se llevará a cabo durante estas cuatro fechas - Créditos: Andina.

Miles de aspirantes se preparan para participar en el proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que inicia este sábado 13 de septiembre en las instalaciones del campus universitario.

La jornada convocará a postulantes de distintas áreas académicas, quienes buscan acceder a una de las vacantes ofrecidas en esta fase de selección correspondiente al ciclo 2026-I.

Según el cronograma oficial difundido por la casa de estudios únicamente los inscritos en las carreras pertenecientes a las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales deberán presentarse a rendir la evaluación en esta primera fecha.

Este examen concentrará a aspirantes de distintas carreras, cada uno con el objetivo de ingresar a la UNMSM - Créditos: Andina.

Entre las especialidades contempladas figuran Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales, Administración de la Gastronomía, Administración Marítima y Portuaria, Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Presupuesto y Finanzas Públicas y Criminalística Financiera Forense.

El grupo de áreas también incluye Economía, Economía Pública, Economía Internacional, Derecho, Ciencia Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Danza, Conservación y Restauración, Lengua, Traducción e Interpretación, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, Historia, Sociología, Antropología, Arqueología, Trabajo Social y Geografía.

Vacantes en estas áreas

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)

Administración de la Gastronomía: 12

Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)

Marketing: 12

Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)

Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)

Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)

Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)

Criminalística Financiera Forense: 40

Economía: 77

Economía Pública: 64

Economía Internacional: 68

Universidad San Marcos presenta novedosas carreras a su proceso de admisión 2026-I - Créditos: UNMSM

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)

Derecho: 135

Ciencia Política: 40

Literatura: 17

Filosofía: 17

Lingüística: 16

Comunicación Social: 18

Arte: 17

Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15

Danza: 6

Conservación y Restauración: 12

Lengua, Traducción e Interpretación: 15

Educación Inicial: 12

Educación Primaria: 16

Educación Secundaria: 60

Educación Física: 55

Historia: 15

Sociología: 22

Antropología: 23

Arqueología: 23

Trabajo Social: 35

Geografía: 35

Miles de aspirantes se preparan para participar en el proceso de admisión de la UNMSM - Créditos: San Marcos.

Hora de ingreso

Las normas establecidas por la casa de estudios advierten que el ingreso al campus estará disponible solo entre las 06 y las 08:30 horas. De acuerdo con el reglamento institucional, no se permitirá el acceso fuera de ese horario, incluso si la persona presenta algún retraso o llega en una fecha distinta a la asignada.

La participación en la evaluación quedará automáticamente inválida si se incumple esta condición y, en tal caso, los postulantes perderán el derecho tanto a rendir la prueba como al reembolso del pago efectuado por la inscripción.

Cronograma

La UNMSM estableció cuáles serán las tres fechas restantes del examen de admisión:

Domingo 14 de setiembre : Ciencias Básicas e Ingeniería.

Sábado 20 de septiembre: Ciencias de la Salud

Domingo 21 de septiembre: Medicina Humana