Examen de admisión San Marcos 2026-I: ¿Quiénes asisten a la prueba este sábado 13 de septiembre?

Miles de aspirantes se preparan para participar en el proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que inicia este sábado 13 de septiembre en las instalaciones del campus universitario.
La jornada convocará a postulantes de distintas áreas académicas, quienes buscan acceder a una de las vacantes ofrecidas en esta fase de selección correspondiente al ciclo 2026-I.
Según el cronograma oficial difundido por la casa de estudios únicamente los inscritos en las carreras pertenecientes a las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales deberán presentarse a rendir la evaluación en esta primera fecha.
Entre las especialidades contempladas figuran Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales, Administración de la Gastronomía, Administración Marítima y Portuaria, Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Presupuesto y Finanzas Públicas y Criminalística Financiera Forense.
El grupo de áreas también incluye Economía, Economía Pública, Economía Internacional, Derecho, Ciencia Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Danza, Conservación y Restauración, Lengua, Traducción e Interpretación, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, Historia, Sociología, Antropología, Arqueología, Trabajo Social y Geografía.
Vacantes en estas áreas
Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)
- Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
- Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
- Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
- Administración de la Gastronomía: 12
- Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
- Marketing: 12
- Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
- Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
- Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
- Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
- Criminalística Financiera Forense: 40
- Economía: 77
- Economía Pública: 64
- Economía Internacional: 68
Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)
- Derecho: 135
- Ciencia Política: 40
- Literatura: 17
- Filosofía: 17
- Lingüística: 16
- Comunicación Social: 18
- Arte: 17
- Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
- Danza: 6
- Conservación y Restauración: 12
- Lengua, Traducción e Interpretación: 15
- Educación Inicial: 12
- Educación Primaria: 16
- Educación Secundaria: 60
- Educación Física: 55
- Historia: 15
- Sociología: 22
- Antropología: 23
- Arqueología: 23
- Trabajo Social: 35
- Geografía: 35
Hora de ingreso
Las normas establecidas por la casa de estudios advierten que el ingreso al campus estará disponible solo entre las 06 y las 08:30 horas. De acuerdo con el reglamento institucional, no se permitirá el acceso fuera de ese horario, incluso si la persona presenta algún retraso o llega en una fecha distinta a la asignada.
La participación en la evaluación quedará automáticamente inválida si se incumple esta condición y, en tal caso, los postulantes perderán el derecho tanto a rendir la prueba como al reembolso del pago efectuado por la inscripción.
Cronograma
La UNMSM estableció cuáles serán las tres fechas restantes del examen de admisión:
- Domingo 14 de setiembre: Ciencias Básicas e Ingeniería.
- Sábado 20 de septiembre: Ciencias de la Salud
- Domingo 21 de septiembre: Medicina Humana