Perú

Examen de admisión San Marcos 2026-I: ¿Quiénes asisten a la prueba este sábado 13 de septiembre?

Esta jornada reunirá a candidatos de diversas especialidades y todos con la intención de obtener una plaza en la UNMSM

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El examen de San Marcos
El examen de San Marcos se llevará a cabo durante estas cuatro fechas - Créditos: Andina.

Miles de aspirantes se preparan para participar en el proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que inicia este sábado 13 de septiembre en las instalaciones del campus universitario.

La jornada convocará a postulantes de distintas áreas académicas, quienes buscan acceder a una de las vacantes ofrecidas en esta fase de selección correspondiente al ciclo 2026-I.

Según el cronograma oficial difundido por la casa de estudios únicamente los inscritos en las carreras pertenecientes a las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales deberán presentarse a rendir la evaluación en esta primera fecha.

Este examen concentrará a aspirantes
Este examen concentrará a aspirantes de distintas carreras, cada uno con el objetivo de ingresar a la UNMSM - Créditos: Andina.

Entre las especialidades contempladas figuran Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales, Administración de la Gastronomía, Administración Marítima y Portuaria, Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Presupuesto y Finanzas Públicas y Criminalística Financiera Forense.

El grupo de áreas también incluye Economía, Economía Pública, Economía Internacional, Derecho, Ciencia Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Danza, Conservación y Restauración, Lengua, Traducción e Interpretación, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, Historia, Sociología, Antropología, Arqueología, Trabajo Social y Geografía.

Vacantes en estas áreas

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

  • Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
  • Administración de la Gastronomía: 12
  • Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
  • Marketing: 12
  • Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
  • Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
  • Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
  • Criminalística Financiera Forense: 40
  • Economía: 77
  • Economía Pública: 64
  • Economía Internacional: 68
Universidad San Marcos presenta novedosas
Universidad San Marcos presenta novedosas carreras a su proceso de admisión 2026-I - Créditos: UNMSM

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)

  • Derecho: 135
  • Ciencia Política: 40
  • Literatura: 17
  • Filosofía: 17
  • Lingüística: 16
  • Comunicación Social: 18
  • Arte: 17
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
  • Danza: 6
  • Conservación y Restauración: 12
  • Lengua, Traducción e Interpretación: 15
  • Educación Inicial: 12
  • Educación Primaria: 16
  • Educación Secundaria: 60
  • Educación Física: 55
  • Historia: 15
  • Sociología: 22
  • Antropología: 23
  • Arqueología: 23
  • Trabajo Social: 35
  • Geografía: 35
Miles de aspirantes se preparan
Miles de aspirantes se preparan para participar en el proceso de admisión de la UNMSM - Créditos: San Marcos.

Hora de ingreso

Las normas establecidas por la casa de estudios advierten que el ingreso al campus estará disponible solo entre las 06 y las 08:30 horas. De acuerdo con el reglamento institucional, no se permitirá el acceso fuera de ese horario, incluso si la persona presenta algún retraso o llega en una fecha distinta a la asignada.

La participación en la evaluación quedará automáticamente inválida si se incumple esta condición y, en tal caso, los postulantes perderán el derecho tanto a rendir la prueba como al reembolso del pago efectuado por la inscripción.

Cronograma

La UNMSM estableció cuáles serán las tres fechas restantes del examen de admisión:

  • Domingo 14 de setiembre: Ciencias Básicas e Ingeniería.
  • Sábado 20 de septiembre: Ciencias de la Salud
  • Domingo 21 de septiembre: Medicina Humana

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMexamen de admisiónperu-noticias

Más Noticias

Delia Espinoza afirma que JNJ cometería prevaricato si la suspenden y los compara con el Congreso: “Uno casos los apuran, otros no”

Fiscal de la Nación respondió así ante la propuesta de María Teresa Cabrera para que sea apartada del cargo por el caso de la reposición de Patricia Benavides

Delia Espinoza afirma que JNJ

A qué hora juega Bolivia vs Brasil HOY: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘verde’ se ilusiona con clasificar a la justa tras seis ediciones sin asistir. No dependen de sí mismo: deberán derrotar a una ya clasificada a ‘canarinha’ y esperar que Venezuela no sume de a tres en Maturín

A qué hora juega Bolivia

Mujer con la mitad del cuerpo quemado lucha por su vida: fue trasladada a Lima debido a la gravedad de sus heridas

Janela Alva Loyola permanece en la unidad crítica del Hospital Arzobispo Loayza, mientras su familia apunta a su pareja y expareja como principales sospechosos del ataque

Mujer con la mitad del

CTS para trabajadores CAS: Ejecutivo presentó proyecto que busca dar este beneficio a empleados de este régimen laboral

Gobierno confirma que la nueva Compensación por Tiempo de Servicios se aplicaría desde enero de 2026 con una asignación presupuestaria de más de S/77 millones y reglas específicas para el régimen 1057

CTS para trabajadores CAS: Ejecutivo

Seguro de desgravamen deja de ser obligatorio: Ahora deudas se cobrarán del patrimonio del cliente si fallece

Esto, tras la entrada en vigencia de la Resolución N.° 00890-2025 emitida por la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP (SBS). Solamente continuará siendo un requisito obligatorio en los préstamos hipotecarios

Seguro de desgravamen deja de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza afirma que JNJ

Delia Espinoza afirma que JNJ cometería prevaricato si la suspenden y los compara con el Congreso: “Uno casos los apuran, otros no”

SNRTV condena el hostigamiento a Rodrigo Cruz y Karla Ramírez: “Toda agresión contra un periodista es una agresión contra la ciudadanía”

Piden investigar al juez que permitió viaje de Juan José Santiváñez pese a impedimento de salida: “Es nauseabundo”

¿Quiénes son los miembros del JEE que archivaron el caso de Rafael López Aliaga?: cuestionamientos sobre su papel en la decisión

Delia Espinoza a un paso de ser suspendida: ¿Cuándo la JNJ decidirá si acepta propuesta de María Teresa Cabrera?

ENTRETENIMIENTO

Quién es Isabella Ladera, la

Quién es Isabella Ladera, la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Daniel Lazo es captado en aparente estado de ebriedad tras cantar en un quinceañero

Tony Rosado revela detalles del atentado a su local en Piura: “Mis hijas estaban ahí”

DEPORTES

Dónde ver Chile vs Uruguay

Dónde ver Chile vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Bolivia vs Brasil HOY: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Chile vs Uruguay HOY: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Perú vs Paraguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia HOY en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026