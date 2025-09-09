Perú

El riesgo electoral de 2026: ¿amenaza u oportunidad para el inversionista peruano?

La experiencia de 2011 fue clara: entre la primera y la segunda vuelta, los papeles más castigados fueron los de empresas mineras y financieras, con caídas que superaron el 50%

Por Washington López

El panorama electoral que se avecina en el Perú para 2026 representa un desafío inédito para los mercados financieros. La presencia de más de 36 precandidatos confirma un escenario de fragmentación política sin precedentes, lo que amplía las posibilidades de que una opción de izquierda alcance la segunda vuelta, como ocurrió en los procesos que llevaron al poder a Ollanta Humala (2011) y a Pedro Castillo (2021).

La historia reciente muestra que la sola posibilidad de una victoria de izquierda provoca, de inmediato, nerviosismo y ajuste en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). La experiencia de 2011 fue clara: entre la primera y la segunda vuelta, los papeles más castigados fueron los de empresas mineras y financieras, con caídas que superaron el 50%, como respuesta directa a las expectativas sobre cambios en la regulación y la tributación de estos sectores. Mientras tanto, las compañías del rubro energía y consumo, como Luz del Sur, Enel Generación Perú y Alicorp, lograron mantener buenos desempeños e incluso ganancias. Durante la administración de Humala, las acciones vinculadas al consumo y servicios llegaron a duplicar su valor, ejemplo que quedó plasmado en las trayectorias de Credicorp, Enel y Alicorp.

El ciclo se repitió en 2021. El avance de Pedro Castillo hacia la segunda vuelta generó una caída instantánea de más del 7% en la BVL. Una vez más, el golpe más severo lo sintieron las acciones mineras y financieras. Empresas del corte de Intercorp y Casa Grande se resintieron abruptamente, aunque firmas como Buenaventura, Southern y Credicorp mostraron mejor resiliencia en el mediano plazo. En comparación, el sector energía y consumo evitó grandes retrocesos, en parte gracias a su perfil esencial y defensivo ante la incertidumbre política.

Los datos permiten identificar un patrón: caídas superiores al 50% en mineras en ambas coyunturas, pérdidas inmediatas, pero recuperables, en los bancos, y un sorprendente crecimiento en consumo y energía tras superar el momento electoral. Especial atención merece Credicorp, que a pesar de los ajustes, logró recuperaciones posteriores relacionadas con la normalización del escenario político.

De cara a 2026, la dispersión de candidatos eleva el riesgo de que una opción de izquierda pase a segunda vuelta, incluso si solo cuenta con un 15% o 18% de los votos, reproduciendo así el mismo esquema de incertidumbre. El impacto inmediato sería evidente: mayor volatilidad en la BVL, presiones devaluatorias en el tipo de cambio y un incremento del riesgo país. Todo esto podría limitar la llegada de inversión extranjera y restar dinamismo al crecimiento del PBI nacional.

No obstante, la experiencia histórica sugiere que las correcciones fuertes generadas por el denominado “ruido electoral” han sido seguidas por oportunidades de acumulación atractivas. Tanto en 2011 como en 2021, quienes supieron mirar más allá del pánico inicial lograron acceder a rallies importantes en la bolsa local. El ajuste que podría verse ante el proceso electoral de 2026, lejos de ser solo una amenaza, se perfila también como una puerta para que aquellos con visión de mediano y largo plazo puedan entrar en activos de calidad a precios descontados.

La clave, como siempre, radica en mantener una visión objetiva: entender el ciclo político, analizar los números y aprovechar el momento. El mercado corrige ante la incertidumbre, pero recompensa a quienes reconocen el patrón. El reto para el inversionista peruano será distinguir las señales y actuar con convicción en medio de la volatilidad.

