Chatarreo en Lima: el SAT procesa 32 autos y ómnibus declarados en abandono - SAT

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) comenzó el proceso de chatarreo de 32 vehículos calificados como en abandono y con más de 15 años de antigüedad, que permanecían en depósitos de la entidad debido a deudas en estado coactivo. El procedimiento responde a lo dispuesto en el Decreto Supremo 014-2024-MTC y constituye una nueva etapa en el plan para reducir la saturación del parque automotor limeño.

Vehículos con alto nivel de obsolescencia y riesgo para la seguridad

Las unidades, entre las que figuran automóviles, camionetas particulares y un ómnibus de transporte público de la marca Mitsubishi Rosa fabricado en 1989, permanecían almacenadas en las instalaciones del SAT. Los vehículos han sido trasladados recientemente a la planta de chatarreo Ferrocas E.I.R.L., ubicada en el distrito de Lurigancho, para proceder a su desmantelamiento definitivo.

Desde 2024, el SAT ha logrado chatarrear más de 215 vehículos que presentaban condiciones similares, según datos proporcionados por la entidad. El plan de retiro de vehículos antiguos busca mejorar el ordenamiento vial y minimizar la presencia de autos obsoletos en las calles, lo que beneficia tanto al medioambiente como a la seguridad peatonal y de pasajeros.

Procedimiento y nuevas normas para el retiro de unidades en abandono

El actual marco legal, reforzado mediante la reciente normativa, autoriza la declaratoria de abandono para los vehículos internados en depósitos por deudas coactivas, aplicables a propietarios que no regularizan su situación 30 días hábiles después del ingreso del vehículo al depósito, ya sea por multas impagas o medidas cautelares. Tras este plazo y sin pago de la deuda, el SAT está facultado para retirar de circulación las unidades y trasladarlas a una planta de chatarreo autorizada.

Pilar Caballero, gerente general del SAT de Lima, sostuvo: “Desde el SAT de Lima estamos comprometidos en contribuir, desde el ámbito de nuestra competencia y marco legal, al retiro definitivo de vehículos que representan un grave riesgo para pasajeros y peatones. Es por ello que, desde la modificación de la norma, el proceso de chatarreo ha sido sostenido hasta la actualidad”. Esta declaración refuerza el enfoque de la institución sobre la importancia del chatarreo como una medida que mejora la seguridad urbana y reduce la contaminación.

Impacto ambiental y consultas ciudadanas

El retiro de vehículos en abandono busca impactar positivamente en el entorno, ya que su desecho permite disminuir riesgos ambientales asociados a autos obsoletos, como filtraciones de fluidos tóxicos o generación de residuos peligrosos. El SAT mantiene canales de atención para ciudadanos interesados en orientación o trámites relacionados, que incluyen una línea de WhatsApp (999 431 111), la central telefónica Aló SAT (315-2400), y el correo electrónico asuservicio@sat.gob.pe, además de sus cuentas oficiales en redes sociales.

El proceso de chatarreo forma parte de una estrategia más amplia para la mejora del flujo vehicular y el control ambiental en la capital peruana, y se suma a acciones anteriores que han retirado cientos de unidades de circulación en los últimos meses. La aplicación de la normativa vigente continuará mientras se detecten coches abandonados bajo los mismos supuestos legales.