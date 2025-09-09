Perú

Chatarreo en Lima: el SAT procesa 32 autos y ómnibus declarados en abandono

El plan busca retirar unidades con deudas incobrables, que superan los quince años de antigüedad y afectan la seguridad vial y ambiental en depósitos asignados por la autoridad tributaria capitalina

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Chatarreo en Lima: el SAT
Chatarreo en Lima: el SAT procesa 32 autos y ómnibus declarados en abandono - SAT

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) comenzó el proceso de chatarreo de 32 vehículos calificados como en abandono y con más de 15 años de antigüedad, que permanecían en depósitos de la entidad debido a deudas en estado coactivo. El procedimiento responde a lo dispuesto en el Decreto Supremo 014-2024-MTC y constituye una nueva etapa en el plan para reducir la saturación del parque automotor limeño.

Vehículos con alto nivel de obsolescencia y riesgo para la seguridad

Las unidades, entre las que figuran automóviles, camionetas particulares y un ómnibus de transporte público de la marca Mitsubishi Rosa fabricado en 1989, permanecían almacenadas en las instalaciones del SAT. Los vehículos han sido trasladados recientemente a la planta de chatarreo Ferrocas E.I.R.L., ubicada en el distrito de Lurigancho, para proceder a su desmantelamiento definitivo.

Desde 2024, el SAT ha logrado chatarrear más de 215 vehículos que presentaban condiciones similares, según datos proporcionados por la entidad. El plan de retiro de vehículos antiguos busca mejorar el ordenamiento vial y minimizar la presencia de autos obsoletos en las calles, lo que beneficia tanto al medioambiente como a la seguridad peatonal y de pasajeros.

Procedimiento y nuevas normas para el retiro de unidades en abandono

El actual marco legal, reforzado mediante la reciente normativa, autoriza la declaratoria de abandono para los vehículos internados en depósitos por deudas coactivas, aplicables a propietarios que no regularizan su situación 30 días hábiles después del ingreso del vehículo al depósito, ya sea por multas impagas o medidas cautelares. Tras este plazo y sin pago de la deuda, el SAT está facultado para retirar de circulación las unidades y trasladarlas a una planta de chatarreo autorizada.

Pilar Caballero, gerente general del SAT de Lima, sostuvo: “Desde el SAT de Lima estamos comprometidos en contribuir, desde el ámbito de nuestra competencia y marco legal, al retiro definitivo de vehículos que representan un grave riesgo para pasajeros y peatones. Es por ello que, desde la modificación de la norma, el proceso de chatarreo ha sido sostenido hasta la actualidad”. Esta declaración refuerza el enfoque de la institución sobre la importancia del chatarreo como una medida que mejora la seguridad urbana y reduce la contaminación.

Impacto ambiental y consultas ciudadanas

El retiro de vehículos en abandono busca impactar positivamente en el entorno, ya que su desecho permite disminuir riesgos ambientales asociados a autos obsoletos, como filtraciones de fluidos tóxicos o generación de residuos peligrosos. El SAT mantiene canales de atención para ciudadanos interesados en orientación o trámites relacionados, que incluyen una línea de WhatsApp (999 431 111), la central telefónica Aló SAT (315-2400), y el correo electrónico asuservicio@sat.gob.pe, además de sus cuentas oficiales en redes sociales.

El proceso de chatarreo forma parte de una estrategia más amplia para la mejora del flujo vehicular y el control ambiental en la capital peruana, y se suma a acciones anteriores que han retirado cientos de unidades de circulación en los últimos meses. La aplicación de la normativa vigente continuará mientras se detecten coches abandonados bajo los mismos supuestos legales.

Temas Relacionados

SATChatarreoperu-noticias

Más Noticias

Este es el superalimento andino que regula el azúcar, combate el envejecimiento y fortalece la salud integral

Este fruto andino es fuente de vitaminas, minerales y fibra, lo que lo convierte en un complemento nutritivo para la alimentación diaria, según análisis nutricionales publicados

Este es el superalimento andino

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

La todavía esposa del futbolista reveló que el comentado beso con el modelo no fue casualidad, sino una respuesta directa a una situación sentimental que la tenía incómoda y lista para cambiar las reglas del juego

Pamela López confiesa que el

Hallan en buen estado a las dos censistas del INEI reportadas como desaparecidas en Jauja

Las autoridades presentaron la denuncia ante la comisaría local tras perder contacto con las trabajadoras del Instituto Nacional de Estadística e Informática y el conductor del vehículo en el que retornaban de su cobertura en zonas rurales de Junín

Hallan en buen estado a

Asesinan a balazos a hermanos y a dueño de bodega en Trujillo: ataque de sicarios habría sido por ajuste de cuentas

Los fallecidos han sido identificados como Jorge Luis Martínez Marquina, Jerónimo Martínez Marquina y Francisco Vilela Santos

Asesinan a balazos a hermanos

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

La conductora de televisión no se quedó callada y lanzó fuertes críticas luego de que la madre de la influencer la llamara insultara en una transmisión programa en vivo

Madre de Milenka Nolasco llama
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza afirma que JNJ

Delia Espinoza afirma que JNJ cometería prevaricato si la suspenden y los compara con el Congreso: “Uno casos los apuran, otros no”

SNRTV condena el hostigamiento a Rodrigo Cruz y Karla Ramírez: “Toda agresión contra un periodista es una agresión contra la ciudadanía”

Piden investigar al juez que permitió viaje de Juan José Santiváñez pese a impedimento de salida: “Es nauseabundo”

¿Quiénes son los miembros del JEE que archivaron el caso de Rafael López Aliaga?: cuestionamientos sobre su papel en la decisión

Delia Espinoza a un paso de ser suspendida: ¿Cuándo la JNJ decidirá si acepta propuesta de María Teresa Cabrera?

ENTRETENIMIENTO

Pamela López confiesa que el

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Pamela Franco marca distancia de Vanessa Pumarica y descarta reconciliación: “No puedo tener a mi lado a alguien así”

Magaly Medina duda tras actitud de la familia de Jaime Chincha y cuestiona a la fiscalía: “Había un protocolo que no se cumplió”

Milagros Leiva indignada tras certificado irregular de Jaime Chincha: “Cómo puede un doctor decir que falleció si no lo vio”

DEPORTES

Dónde ver Ecuador vs Argentina

Dónde ver Ecuador vs Argentina HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Chile vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Bolivia vs Brasil HOY: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Chile vs Uruguay HOY: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Perú vs Paraguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026