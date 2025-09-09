Perú

Asesinan a balazos a hermanos y a dueño de bodega en Trujillo: ataque de sicarios habría sido por ajuste de cuentas

Los fallecidos han sido identificados como Jorge Luis Martínez Marquina, Jerónimo Martínez Marquina y Francisco Vilela Santos

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Sicarios asesinan a hermanos y dueños de bodega en Trujillo | BDP

La violencia continúa afectando a Trujillo tras un nuevo ataque armado registrado en el distrito de Alto Trujillo, donde tres hombres fueron asesinados y un cuarto resultó herido frente a una bodega del barrio cinco A. El hecho ocurrió cuando dos individuos descendieron de una camioneta negra y dispararon al menos quince veces contra sus víctimas, quienes se encontraban reunidas en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), los fallecidos han sido identificados como Jorge Luis Martínez Marquina y Jerónimo Martínez Marquina, ambos hermanos, y Francisco Vilela Santos, este último propietario del establecimiento donde tuvo lugar el ataque. El cuarto herido fue identificado como Pablo Sánchez, conocido como “el Viejo Pablo”, señalado por las autoridades como presunto integrante de una organización criminal activa en la región.

El coronel Javier Arana, jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo (Digo Puz), declaró a medios locales que el atentado estaría relacionado con disputas entre bandas delictivas que operan en la ciudad. De acuerdo con sus declaraciones, “dentro de las personas que han sido afectadas por este atentado está una persona conocida, integrante de ‘los Pulpos’, que es el que está herido. Probablemente, se trata de una disputa con otra organización criminal de la zona”. Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de un ajuste de cuentas motivado por el control territorial o actividades ilícitas en la localidad.

Familiares denuncian que extorsionadores exigen S/20 mil para entregar el cuerpo de un joven asesinado en Trujillo | Exitosa Trujillo

El oficial señaló que las investigaciones aún se encuentran en curso y que los equipos especializados buscan determinar si los recientes ataques armados registrados en Trujillo guardan relación con este hecho violento. “Estamos verificando si los últimos atentados tienen algún vínculo con este grupo en particular o si se trata de una reorganización de otras bandas en la ciudad”, sostuvo el coronel Arana, quien agregó que se están evaluando antecedentes policiales y posibles vínculos entre las víctimas y organizaciones delictivas locales.

La Policía Nacional intensificó los patrullajes en Alto Trujillo y distritos cercanos ante el temor de represalias o nuevos hechos de violencia entre grupos rivales. El sector donde ocurrió el ataque fue escenario en los últimos meses de otros incidentes armados que las autoridades atribuyen a conflictos por el control de actividades ilícitas, entre ellas extorsión, microcomercialización de drogas y cobro de “cupos”.

Residentes de la zona manifestaron preocupación y exigieron mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos que afectan la vida cotidiana y la seguridad de las familias en Trujillo. La Policía ha solicitado la colaboración de ciudadanos que puedan brindar información sobre los presuntos responsables y continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los móviles de este triple homicidio.

Las secuelas de la violencia

(Video: Exitosa)

El ataque con explosivos ocurrido la noche del 5 de septiembre en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, dejó profundas secuelas emocionales en al menos 30 familias, según informó la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad. Después de la detonación registrada en la calle Lizarzaburu, tanto niños como adultos han manifestado síntomas como ansiedad, miedo persistente, respiración agitada y temblores, indicaron especialistas que realizaron intervenciones casa por casa.

Durante la evaluación psicológica, se observó que los niños presentaban temor constante, episodios de llanto prolongado y cambios de conducta, mientras que los adultos y adultos mayores reportaron angustia, nerviosismo y temor a nuevos atentados. Además, entre personas con enfermedades preexistentes o trastornos mentales, el impacto fue especialmente crítico, requiriendo incluso atención especializada.

El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, subrayó que la atención debe comprender tanto el bienestar físico como el mental de las víctimas. Señaló también que algunas familias optaron por no recibir ayuda psicológica por miedo a represalias de los grupos criminales responsables del atentado.

