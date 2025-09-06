Atentado en Trujillo deja secuelas emocionales en 30 familias: Niños y adultos presentan síntomas de ansiedad y miedo

Fuente: Epicentro TV

Un total de 30 familias en la urbanización Las Quintanas, en la provincia de Trujillo (La Libertad), enfrentan graves consecuencias emocionales tras el ataque con explosivos ocurrido la noche del 5 de septiembre, según reportó la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad.

Tras la detonación en la calle Lizarzaburu, tanto niños como adultos han desarrollado síntomas como ansiedad, miedo persistente, respiración agitada y temblores en manos y piernas, detalló la entidad en su informe de intervención psicológica.

Una brigada de psicólogos visitó a las familias afectadas y realizó acompañamiento casa por casa, ofreciendo soporte individual y grupal. Durante estas visitas, los especialistas de Geresa identificaron que en los niños destacaban signos de temor constante, ansiedad, episodios de llanto prolongado y alteraciones en su comportamiento.

Nuevas imágenes del atentado contra vivienda en Trujillo| Cosmos Noticias

En el caso de los adultos, la mayoría manifestó nerviosismo, preocupación extrema, miedo a la posibilidad de nuevos atentados y dificultades para comunicarse, adicionalmente se reportaron manifestaciones físicas como temblores, hipervigilancia, sollozos y desorientación temporal.

La situación es especialmente delicada entre los adultos mayores con enfermedades como Parkinson, diabetes e hipertensión, quienes mostraron un alto grado de vulnerabilidad tanto física como emocional frente al suceso. De manera similar, entre las personas con trastornos mentales diagnosticados, se registraron descompensaciones que requirieron intervención especializada.

Un dato alarmante señalado por Geresa es que algunas familias optaron por no aceptar la ayuda psicológica, argumentando temor a represalias por parte de los grupos criminales responsables del ataque.

El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, subrayó que la respuesta de las autoridades debe atender de manera integral tanto la salud física como la mental de las víctimas. “Nuestro compromiso es con la salud de cada liberteño, por eso cuestionamos estos actos delictivos que afectan en gran manera la salud tanto física como mental”, afirmó Morillo.

Terror en Trujillo: explosivos en vivienda reavivan la guerra de mafias en Pataz

Además, la autoridad regional resaltó la labor del personal de salud, indicando que el equipo médico brindó apoyo inmediato a los afectados tras el atentado, no solo en el plano físico, sino también favoreciendo la recuperación emocional de la comunidad afectada.

Momentos del ataque con explosivo

Una fuerte explosión alteró la tranquilidad de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, la noche del jueves 4 de septiembre. El estallido, provocado por un artefacto explosivo colocado en una vivienda de la calle Lizarzaburu, causó daños materiales en casas y vehículos, pero no dejó víctimas mortales.

El impacto se escuchó en distritos aledaños como La Esperanza, Moche, Florencia de Mora y Huanchaco. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto dejó el explosivo en la fachada del inmueble y huyó de la zona.

La Policía Nacional detuvo a Nilton Isaías Ravello Ramos (19) y Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), ambos de nacionalidad venezolana, cuando intentaban escapar en una motocicleta. Luego fue capturado Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias “Pelado”, acusado de ser quien encargó el ataque.

Vecinos denunciaron constantes fiestas, carreras de autos y la llegada de vehículos lujosos al domicilio atacado, lo que alimenta las sospechas de vínculos con organizaciones criminales. Además, señalaron que la inseguridad estaría ligada a actividades de minería ilegal.

En un allanamiento posterior en Los Altos de Valle Sol (Moche), la Divincri halló cartuchos de emulsiones y materiales explosivos. La PNP atribuye el atentado al grupo delictivo “Los Cachacos del Padrino”, que habría empleado cerca de 300 emulsiones.

Las investigaciones continúan y las autoridades reforzaron la vigilancia en la zona mientras se pide a la población colaborar con información.