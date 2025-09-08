Milena Zárate exigió a Edwin Sierra dinero, casa y una camioneta tras descubrir su infidelidad con Greissy Ortega

Milena Zárate revela todo lo que le pidió a Edwin Sierra tras descubrir su infidelidad | Panamericana

La historia de Milena Zárate tomó un nuevo giro cuando, durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’, decidió compartir detalles hasta ahora desconocidos sobre el episodio que marcó el final de su relación con Edwin Sierra. La artista colombiana confesó que, apenas supo de la traición, impulsada por la indignación y buscando protección para ella y su hija, adoptó una postura firme y directa en la negociación con el comediante.

Milena Zárate relató que su reacción inicial incluyó una lista precisa de exigencias materiales y económicas que le hizo saber a Edwin Sierra a penas se enteró lo que pasó.

“Le dije el 24 de diciembre quiero una camioneta del año. Y le dije quiero que me de 15 mil soles mañana para la ropa del 24 de mi hija y me cambia todo los muebles de la casa. Esa cama donde se revolcaba con esa desgraciada porque la voy a quemar y me cambia todo”, expresó al recordar cómo el enojo influyó en sus decisiones sobre el futuro inmediato.

Consciente de la gravedad del engaño y de las brechas generadas a nivel familiar, Zárate optó por tomar el control de la situación y dejar poco margen para la discusión. “Le doy plazo dos días para hacer una conciliación. A los dos días yo ubiqué un centro de conciliación y me empapé como era la situación y él aceptó todas las condiciones que yo le puse”, explicó en su testimonio televisivo.

Entre las demandas, la cantante incluyó la entrega de un automóvil nuevo, depósitos mensuales para su hija, el reemplazo de todos los muebles de la casa y la transferencia oficial del apartamento donde convivían, justificando su pedido bajo la certeza de que le correspondía legalmente por haberse edificado mientras ambos compartían su vida.

“Le puse la camioneta, la mensualidad que me tenía que pasar, el apartamento que me lo tenía que dar porque por derecho me correspondía a mí y agradeciera que no le pedí la mitad de sus bienes, solo el apartamento que construyó estando conmigo, él aceptó todo”, aseguró Milena Zárate, respaldando la versión de que Edwin Sierra accedió a la conciliación ante la contundencia de las condiciones impuestas.

“Lo hice por vengarme”

El proceso, según la propia artista, no solo fue guiado por la necesidad económica, sino también por el deseo de aplicar presión y buscar justicia ante uno de los episodios más dolorosos en el ámbito sentimental y familiar. “Lo hice por presionarlo, por vengarme de él, después me di cuenta que fue lo mejor que pude haber hecho porque cuando se le cayó la vergüenza me empapeló que hubiese terminado viviendo dejado de un puente. En inicio fue una especie de venganza tocarle el bolsillo”, afirmó, dejando ver el trasfondo emocional detrás de la confrontación.

Aunque Milena Zárate tuvo la posibilidad de exigir mucho más, remarcó que su única prioridad real fue conservar el apartamento donde vivía con su hija. “Pude quitarle lo que quería, pero lo único que quise era mi casa”, aseguró. Con estas palabras, la intérprete marcó el final de una etapa turbulenta y la redefinición de su estabilidad junto a su hija, después del conflicto familiar que involucró a Greissy Ortega.