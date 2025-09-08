Perú

Milena Zárate pensó en regresar con Edwin Sierra pese a la infidelidad: “Me veía en una vida con él”

La colombiana sorprendió en la segunda parte de su entrevista con Beto Ortiz al admitir que por momentos dudó, pero finalmente decidió no regresar con el cómico

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

“Una infidelidad no es un error”: Milena Zárate revela en El Valor de la Verdad que consideró volver con Edwin Sierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La segunda parte de la participación de Milena Zárate en El Valor de la Verdad con Beto Ortiz, emitida este domingo 7 de septiembre, dejó una confesión inesperada que sorprendió a los televidentes.

La cantante colombiana reconoció que, pese a las graves heridas que le causó la traición de Edwin Sierra, en algún momento llegó a pensar en darle otra oportunidad, aunque finalmente descartó hacerlo porque comprendió que ya había visto quién era realmente el hombre con el que compartió años de su vida.

A la pregunta “¿pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había puesto los cachos?”, la cantante respondió con total sinceridad: “Verdad”. De inmediato explicó que nunca ejecutó esa idea, pero admitió que sí la tuvo en su mente debido a la insistencia de Sierra en reconquistarla tras descubrirse la relación clandestina que él mantenía con Greissy Ortega.

Una cosa es pensarlo y otra cosa es ejecutarlo. Y en realidad lo llegué a pensar porque después de ese episodio de diciembre, él empieza el ataque, pero al ataque así literal: ‘perdóname, vamos a terapia, vamos donde el padre Pablo, vámonos de viaje’. A todo apelaba, al perro, a la hija, a la familia. Y claro, por ratos me traicionaba el corazón, pero jamás lo hice”, contó conmovida.

Milena relató que durante meses Sierra intentó reconquistarla utilizando todos los recursos emocionales posibles: “Él apelaba a todo, a los años juntos, a la familia, a nuestra hija, a lo que habíamos construido, y claro, eso te hace pensar. Pero yo tenía claro que no era un error lo que había hecho. Una infidelidad no es un error, es un acto planeado, con alevosía, y ya me había mostrado quién era en realidad”.

La artista aseguró que la infidelidad es una de las peores formas de traición: “Es algo desleal y cruel porque puede marcarte de por vida, dejarte deprimido, incluso llevarte a la muerte. Cuando vienes de una persona en la que confiaste tu vida, en la que construiste una familia, duele el doble. Por eso lo pensé, sí, pero nunca acepté volver con él”.

Recordó que Sierra apelaba incluso a los momentos familiares compartidos, como la crianza de su hija y hasta de su mascota, un perro pug que bautizaron como Dari Mateo. Todo era utilizado como argumento para convencerla de retomar la relación. Sin embargo, Milena subrayó que siempre fue consciente de que no podía volver a permitir que esa persona formara parte de su vida: “En la vida de mi hija sí, porque es su papá y ella no tiene por qué pagar las consecuencias, pero en la mía nunca más”.

La cantante también explicó que parte de la dificultad para cerrar ese capítulo fue la intensidad del vínculo que ella misma había construido: “Yo sí lo amé, yo sí quería una familia con él y me costaba mucho desprenderme de ese sueño. Pero cuando ya te muestran quiénes son, cuando ya entiendes qué clase de ser humano tienes al frente, lo único que queda es protegerte”.

Recordó cómo el 5 de noviembre, fecha en la que Sierra salió de su casa, marcó un antes y un después en su vida: “Desde ese día nunca más volvió a vivir en mi casa. Y yo me sé cada fecha como si fuera un curso de historia, porque cada momento se me quedó grabado. Fue demasiado doloroso, no lo olvido”.

Finalmente, Milena lanzó una reflexión sobre lo que significa la lealtad: “La lealtad es un regalo muy costoso, no hay que esperarlo de cualquiera. A veces uno se pone una venda en los ojos, cuesta quitársela, pero el tiempo siempre termina dándote la razón”.

