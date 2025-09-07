Thaísa Leal, ex de Paolo Guerrero, conmueve con el nacimiento de su primer bebé con empresario

Thaísa Leal, ex de Paolo Guerrero, celebra nacimiento de su primer hijo en Brasil IG

La joven brasileña Thaísa Leal, recordada en Perú por haber mantenido una relación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero, sorprendió a sus seguidores con una emotiva noticia: se convirtió en madre por primera vez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, compartió tiernas imágenes en compañía de su esposo, el empresario Gabriel Ferreira, y su recién nacido.

En la publicación, que rápidamente se viralizó, Thaísa expresó con sinceridad la mezcla de emociones que vivió en el momento del parto.

“¡OMG! Soy madre… la risa fue un alivio porque el parto fue un llanto”, escribió junto a una serie de fotos en las que se la ve sonriente, abrazando a su bebé y disfrutando de los primeros instantes de maternidad.

Reacciones de sus seguidores y celebridades

El anuncio no tardó en generar miles de reacciones en redes sociales. La publicación alcanzó más de 30.000 ‘me gusta’ y cerca de 600 comentarios en pocas horas. Entre ellos destacó el mensaje de la conductora peruana María Pía Copello, quien le dedicó unas cálidas palabras: “Qué belleza”, comentó en la publicación.

Los seguidores de Leal también se mostraron conmovidos por el relato y por las imágenes familiares, destacando la ternura con la que la joven presentó a su bebé. Muchos resaltaron el valor de la sinceridad de Thaísa al compartir sus miedos, sus lágrimas y la felicidad que trajo consigo el nacimiento.

El sincero testimonio sobre el parto

En el mismo mensaje, la expareja de Paolo Guerrero reveló los temores que la acompañaron durante todo el embarazo y el proceso de dar a luz. “Esto parecía una eternidad. Siempre tuve miedo del parto. Siempre tenía nervios porque pensaba que me dolería. ¿Me dolió? Bueno, fue un parto normal para mí. Puede ser diferente en los próximos hijos, así como puede ser diferente para ti”, confesó.

Estas declaraciones fueron celebradas por muchas mujeres que se sintieron identificadas con su experiencia. Thaísa remarcó que cada proceso de maternidad es único y que, pese al miedo inicial, hoy disfruta de la llegada de su hijo con el apoyo de su esposo y su familia.

La nueva etapa junto a Gabriel Ferreira

Actualmente, Thaísa Leal está casada con el empresario brasileño Gabriel Ferreira, fundador y dueño de la marca de proteínas Boldsnacks. La pareja suele compartir en redes sociales distintos aspectos de su vida personal y profesional, mostrando un estilo de vida saludable y enfocado en el bienestar, en perfecta sintonía con la carrera de Thaísa como nutricionista.

Ferreira ha sido reconocido en la edición brasileña de la revista Forbes por su visión innovadora en la industria alimenticia. Su propuesta destacó desde el inicio por diferenciarse de los productos convencionales: barras de proteína libres de cereales y elaboradas con proteínas extraídas de la leche.

El origen de su emprendimiento se remonta a sus entrenamientos de crossfit, cuando notó que los suplementos tradicionales no cubrían sus necesidades calóricas. Esta inquietud lo llevó a viajar a Estados Unidos, donde encontró barras de proteína que lo inspiraron a crear su propia línea en Brasil en 2018. Gracias a su estrategia de desarrollar productos más saludables y adaptados al paladar brasileño, Boldsnacks ha alcanzado una facturación cercana a los 2 millones de reales mensuales.

Con el tiempo, Ferreira no solo consolidó su marca en el mercado, sino que también realizó inversiones por 35 millones de reales, alcanzando ingresos cercanos a 500 millones de reales, cifras destacadas por el portal Exame, que resaltó su capacidad para innovar en el competitivo mercado de los alimentos saludables.

Más allá de sus logros empresariales, Ferreira comparte aspectos de su vida cotidiana en Instagram, donde reúne alrededor de 10 mil seguidores. Allí publica contenido relacionado con su carrera, su pasión por el deporte y momentos personales junto a Thaísa, con quien contrajo matrimonio en 2024.

El reciente nacimiento de su primer hijo representa un nuevo capítulo en la historia de la pareja. Ambos han compartido en redes sociales la felicidad que les genera esta etapa, reafirmando el amor y la unión que mantienen desde hace algunos años.

Su historia con Paolo Guerrero

El nombre de Thaísa Leal comenzó a resonar en el Perú en 2017, cuando inició una relación con el delantero Paolo Guerrero, por entonces figura del Flamengo. Su romance no tardó en acaparar portadas y titulares, sobre todo porque coincidió con un momento crucial en la carrera del capitán de la selección peruana.

Durante dos años, la nutricionista brasileña acompañó de cerca al goleador, incluso en los momentos más difíciles de su trayectoria. Su apoyo incondicional durante el escándalo de dopaje que puso en riesgo la participación de Guerrero en el Mundial de Rusia 2018 la convirtió en un símbolo de lealtad. Thaísa no dudó en unirse a marchas y manifestaciones públicas en favor del futbolista, reforzando la imagen de una pareja unida frente a la adversidad.

No obstante, en 2019 la relación llegó a su fin. Los rumores de una separación comenzaron a tomar fuerza tras notar la ausencia de demostraciones de cariño públicas y las apariciones por separado. La especulación se intensificó cuando Guerrero celebró su cumpleaños número 35 sin la compañía de Thaísa. Consultada por la prensa, la joven brasileña se limitó a decir: “No tengo que decir nada”, confirmando de manera implícita lo que ya era un secreto a voces.

Tras la ruptura, ambos siguieron caminos distintos. Paolo Guerrero retomó su relación con Alondra García Miró, aunque tiempo después también se separaron, mientras que Thaísa optó por enfocarse en su carrera profesional y en nuevos proyectos personales, alejándose del ambiente mediático ligado al fútbol peruano.

Con el paso de los años, Thaísa volvió a encontrar el amor en el empresario Gabriel Ferreira, con quien contrajo matrimonio en 2024. Hoy, la noticia del nacimiento de su primer hijo marca un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de ilusión y lejos de la turbulencia mediática que alguna vez la rodeó.

