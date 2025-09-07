Revelan que 205 militantes de Renovación Popular fueron contratados por más de S/7 millones en gestión de Rafael López Aliaga

La Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, contrató a 205 militantes de Renovación Popular por un total de S/7’232.813, a través de 1.273 órdenes de servicio entre 2023 y 2025

Una investigación de OjoPúblico reveló este domingo que, durante la actual gestión del alcalde Rafael López Aliaga, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contrató a 205 militantes de su partido, Renovación Popular, por un total de S/7’232.813.

De acuerdo con el informe, los pagos corresponden a 1.273 órdenes de servicio emitidas entre enero de 2023 y julio de 2025. Los acuerdos fueron otorgados a personas que, al momento de ser contratadas, ya se encontraban afiliadas a Renovación Popular.

Además, estos proveedores no registraban vínculos contractuales con la municipalidad al menos un año antes de que López Aliaga asumiera el cargo. Entre los contratados figuran personas con cargos relevantes dentro del partido.

Dos de ellos integran comités distritales en Matucana (Huarochirí) y el Callao, mientras que otra es presidenta de la Comisión Electoral Nacional de Renovación Popular. En conjunto, estos tres afiliados suman 20 órdenes de servicio por S/82.700.

El exfutbolista Julio César Uribe recibió 11 órdenes de servicio por S/249.000

Caso Uribe

Uno de los casos más notorios es el del exfutbolista Julio César Uribe, quien concentra el mayor monto entre los proveedores identificados. Uribe, afiliado a Renovación Popular desde noviembre de 2021, recibió 11 contratos por S/249.000 entre febrero de 2023 y noviembre de 2024.

Según OjoPúblico, el exfutbolista se desempeñó como coordinador general en los torneos “Copa Ciudad de Lima 1, 2 y 3”, además de realizar actividades relacionadas con entrenamiento deportivo y coaching. También afirmó haber presentado su renuncia al momento de asumir un cargo en el club Sporting Cristal.

Uribe participó en actividades organizadas por la gestión municipal, como el balance de los primeros 100 días de gobierno, campeonatos deportivos y actos protocolares encabezados por el alcalde.

“¿Por dónde podría haber conflicto de interés, si soy una persona con imagen correcta, con una defensa desde el deporte, el sentimiento nacional y tengo valores como para producir o ser importante desde el espacio donde me encuentro?”, replicó al ser cuestionado por el medio. “En el momento que tenga que apoyar a López Aliaga, lo voy a hacer como corresponde”, agregó.

OjoPúblico no recibió respuesta de la Municipalidad de Lima a su solicitud de entrevista sobre los detalles de las contrataciones

En otro caso, Sandra Yanet Foraquita Salazar, afiliada desde noviembre de 2021 y actual miembro del comité partidario en Matucana, recibió 15 órdenes de servicio por un total de S/51.700. Se incorporó al comité el 10 de abril de 2024, mientras aún tenía contratos vigentes con la municipalidad.

La investigación también identificó a cuatro afiliados que comenzaron con órdenes de servicio y posteriormente ingresaron como trabajadores a la comuna. Uno de ellos fue designado directamente por López Aliaga.

La distribución del gasto muestra que casi la mitad del monto total (S/3,2 millones) se concentró en contratos emitidos durante 2024. En 2023, se ejecutaron contrataciones por S/1,8 millones y, hasta julio de 2025, por S/2,2 millones.

OjoPúblico solicitó una entrevista con representantes de la MML para obtener una respuesta oficial sobre las contrataciones, pero no obtuvo respuesta. El medio precisó que, si se considera el total de órdenes de servicio a afiliados actuales de Renovación Popular durante la gestión de López Aliaga, el monto supera los S/11 millones.