Empresaria de Gamarra recibe amenaza de muerte y extorsionadores le exigen pago de 30.000 soles

Una empresaria del sector textil en Gamarra vive días de terror tras convertirse en víctima de una violenta red de extorsionadores. (Captura de pantalla: Panamericana Tv)

Una empresaria textil de Gamarra , en La Victoria, vive bajo amenaza constante luego de denunciar públicamente ser víctima de una red de extorsionadores que le exigen el pago de 30.000 soles a cambio de no asesinar a sus hijos ni a los integrantes de su familia.

En declaraciones a un noticiero local, la comerciante reveló que el último viernes, a las 2:20 de la madrugada, su vivienda ubicada en Villa El Salvador fue blanco de un atentado con dinamita. El estallido causó daños en puertas, ventanas y parte de la estructura de la casa, donde además se encontraban un adulto mayor y sus menores hijos.

“El pasado viernes a las 2:20 de la madrugada tiran una dinamita a mi casa. Nosotros no sabíamos qué era. Toda la casa estaba llena de humo y pólvora. Habían reventado las lunas de las puertas y las ventanas”, relató con evidente preocupación.

Tras el ataque, la empresaria contactó al 105 en busca de ayuda policial. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al inmueble para inspeccionar la zona y recoger evidencias. Posteriormente, la víctima presentó una denuncia formal ante la comisaría del sector.

Sin embargo, la tranquilidad no volvió. Apenas media hora después de la explosión, llegaron los primeros mensajes extorsivos. En ellos, los delincuentes le advirtieron que debía entregar el dinero solicitado en un plazo de una semana o de lo contrario asesinarían a sus hijos.

“Media hora después me llegaron los mensajes, que esta era una señal de lo que me iba a pasar. Tenía que abonarles S/30,000, sino iban a matar a mis hijos que son pequeños y a mí”, denunció.

Amenazas con armas y familia en encierro

La víctima también aseguró que recibió videos con armas de fuego, metralletas y explosivos, enviados por los mismos extorsionadores. En los mensajes, los delincuentes minimizaron la capacidad de respuesta policial y le señalaron que las autoridades no podrían brindarle protección permanente.

El impacto psicológico ha sido profundo. Según contó la empresaria, sus hijos ya no asisten al colegio y ella ha detenido todas sus actividades comerciales en el emporio de Gamarra. Incluso ha decidido abastecerse de víveres para permanecer encerrada junto a su familia.

“He comprado comida como para una semana y estoy encerrada, como en la época del COVID”, señaló la comerciante, visiblemente afectada.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a un sospechoso merodeando cerca de la vivienda en la misma hora del atentado, pero hasta el momento no se ha identificado a los responsables.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). La empresaria hizo un llamado al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al comandante general de la Policía Nacional para que se intensifique la búsqueda de la organización delictiva detrás de estas amenazas.

Mientras tanto, la familia permanece aislada, a la espera de que las autoridades logren detener a los responsables y frenar una ola de extorsiones en Gamarra que afecta a comerciantes de distintas ramas del sector textil.