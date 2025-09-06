Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

Reynaldo Arenas confiesa que ya está listo para el retiro.

El actor peruano Reynaldo Arenas admitió públicamente que contempla la posibilidad del retiro de la actuación. A sus 81 años, el intérprete, reconocido por dar vida a personajes complejos y de gran intensidad, conmueve al público y a la comunidad artística con su postura serena y reflexiva frente a este nuevo ciclo.

Reynaldo Arenas regresa a los escenarios con la obra “Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú”, donde encarna al legendario carpintero dispuesto a materializar su anhelo más profundo, rodeado por elementos de la tradición amazónica y andina. La producción, dirigida por Daniel Cuadros Mozombite, combina recursos teatrales y musicales netamente peruanos, además de una propuesta escénica que busca plantear preguntas sobre la identidad cultural.

En diálogo con La República, Arenas evocó cinco décadas de carrera y abordó lo que significa continuar aceptando desafíos a esta altura de la vida. “Llevo 50 años en esta actividad y cada vez que hay una obra, es un reto. Me gustó mucho esa puesta en escena porque busca una identidad. La obra está basada en un ambiente muy peruano y los personajes que aparecen como los demonios son propios de nuestra cultura, como el Chullachaqui. Además, la música es en vivo y tiene que ver con el festejo, con el tango y con la zamacueca. Es una historia realmente apasionante y maravillosa.”, señaló.

Sobre su papel en la obra, afirma: “Es un personaje muy tierno, lindo, dulce y cariñoso. Es el mejor carpintero de la ciudad y tiene grandes valores.” Estas palabras evidencian el compromiso emocional y artístico con la pieza, que se estrenará en el Teatro Plaza Norte a partir del sábado 6 de septiembre.

Reynaldo Arenas presenta “Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú” en el Teatro Plaza Norte.

El retiro de Reynaldo Arenas

Durante la conversación, donde habla de la gran experiencia que se lleva de esta reciente puesta en escena, el tema del retiro aparece de manera natural en el discurso del artista.

“Yo tengo ya 81 años y uno de mis sueños es retirarme de la actuación e irme al Cusco a trabajar con niños, rescatar toda esta mitología andina y comenzar a revalorar nuestra cultura a través del teatro, pero trabajando con niños. Es un sueño que está próximo a cumplirse.”, señaló.

El objetivo de Arenas es convertirse en director de un centro cultural donde niños y niñas desarrollen su creatividad sin distinción de clase, poniendo en valor mitos y leyendas nacionales.

Para el experiemntado actor, la decisión de retirarse no resulta forzada, sino parte del ciclo vital. “Porque el cuerpo te avisa. Un actor vive de la memoria. Un día, estando en el teatro, vi a un profesor, que lo quería muchísimo, que se olvidaba la letra y un día me dijo llorando: ‘Reynaldo, ese es un indicio de que tengo que retirarme, no puedo, trato de aprender la letra, pero tengo lagunas y es propio de mi edad’. Yo creo que hay un momento en que hay que marcar un retiro. Ya la memoria no es como antes y ya no funciona igual.”, señaló.

Reynaldo Arenas.

Lejos de dejarse vencer, el actor no duda en enumerar estrategias para cuidar su salud y demostrar que no solo ama la actuación, sino también a sí mismo. “Yo trato de cuidarme lo más que puedo, me alimento bien, tomo muchas vitaminas, trabajo mucho el cerebro, leo mucho, hago muchos trabajos de crucigramas, todas esas cosas, pero la edad es la edad y contra eso no se puede. Entonces, habrá un momento en que hay que anunciar la retirada y hay que hacerlo con mucha honra, con mucha vida y pasarlo disfrutando de mi entorno. Trabajar con niños, rescatar todo nuestro hacer cultural que es tan grande y tan hermoso y continuar esta tradición.”, sentenció.

La obra “Gepetto y Pinocho: Una aventura misteriosa en Perú” se presenta como un homenaje a la identidad y diversidad cultural, incorporando recursos tan variados como sonidos electrónicos y técnicas de malabares. Para Reynaldo Arenas, su probable despedida de los escenarios se vincula a la voluntad de continuar aportando al arte peruano desde otro lugar, comprometido con la memoria y los sueños de nuevas generaciones.

El elenco se completa con Haziel Cuadros como Pinocho, además de María Belén Ochante, Josué Tapia, Annya Bustamante, Sadith Jaramillo, Yamilé Sánchez, Jorge Orosco, Juan Pablo Larrea y el propio Daniel Cuadros. La compañía Zanquimbalista, liderada por Cuadros, presenta una propuesta multidisciplinaria, que fusiona circo, música peruana y teatro de máscaras, consolidando a la obra como una de las apuestas familiares de la temporada.