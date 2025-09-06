Perú

Más de 1.4 millones de hectáreas de bosques amazónicos serán vigiladas con imágenes satelitales en Huánuco

El Ministerio del Ambiente presentó una oficina equipada con drones, software especializado y sistemas de energía que permitirá mejorar la gestión territorial en una región amazónica fuertemente presionada por la deforestación

Evelin Meza Capcha

Evelin Meza Capcha

El Ministerio del Ambiente inauguró
El Ministerio del Ambiente inauguró en Huánuco una estación equipada con drones y software satelital para fortalecer la conservación de bosques amazónicos.

El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Programa Bosques, inauguró en Huánuco una moderna estación de monitoreo forestal que permitirá supervisar más de 1.4 millones de hectáreas de bosques amazónicos. Esta oficina, equipada con tecnología de última generación, se convierte en una herramienta clave para la conservación de los ecosistemas de la región y para el fortalecimiento de la gestión territorial frente a la deforestación.

Una inversión estratégica para la Amazonía

La implementación de la estación demandó una inversión aproximada de 680,000 soles, destinados a infraestructura y equipos de alta precisión. Entre ellos destacan drones multirotor, software especializado para el análisis de imágenes satelitales, dispositivos GPS y sistemas de respaldo de energía que permitirán garantizar la continuidad de las operaciones en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con el jefe del Área de Monitoreo de Bosques del Programa Bosques, Daniel Castillo, esta iniciativa forma parte de un convenio entre el Minam y el Gobierno Regional de Huánuco para consolidar acciones conjuntas de conservación. “Ponemos a disposición infraestructura y tecnología de punta para mejorar la gestión del territorio y conservar los bosques”, subrayó.

Compromiso regional y gestión con datos precisos

El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, destacó que contar con información confiable y en tiempo real es esencial para frenar la pérdida de cobertura forestal. Gracias a esta estación, las autoridades podrán tomar decisiones basadas en evidencias para enfrentar la deforestación, problema que amenaza tanto la biodiversidad como los medios de vida de miles de familias.

El Programa Bosques invirtió 680,000
El Programa Bosques invirtió 680,000 soles en la nueva oficina destinada al monitoreo forestal en la región Huánuco.

La alianza entre el Minam y el gobierno regional busca no solo vigilar el estado de los bosques, sino también generar alertas tempranas que permitan actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible.

Plataforma Geobosques: alertas tempranas y participación comunitaria

El Programa Bosques pone a disposición de la ciudadanía la plataforma Geobosques, una herramienta digital que ofrece información oficial y actualizada sobre la pérdida de cobertura forestal. A través de este sistema, comunidades nativas y organizaciones indígenas reciben reportes periódicos con alertas tempranas, lo que les permite anticiparse a posibles focos de deforestación.

Además, el Minam impulsa el fortalecimiento de la vigilancia comunal mediante la entrega de kits de monitoreo y la capacitación de custodios forestales. Con ello, se busca garantizar que las comunidades tengan no solo acceso a datos, sino también capacidades técnicas para intervenir en la conservación de sus territorios.

Capacitación y fortalecimiento de la vigilancia comunal

Entre 2024 y lo que va de 2025, el Programa Bosques destinó más de 1.2 millones de soles para entregar alrededor de 80 kits de vigilancia comunal en diversas regiones del país. Estos incluyen equipos como GPS, radios de comunicación y drones, que permiten a las comunidades vigilar y proteger sus bosques.

En paralelo, se organizaron más de 380 talleres especializados en los que participaron más de 2,000 personas, abordando temas como legislación forestal, manejo sostenible, prevención de incendios, protección a custodios y lucha contra los delitos ambientales. La meta para este año es ambiciosa: alcanzar a 112 comunidades nativas, 16 organizaciones indígenas y 38 pequeños usuarios del bosque.

Deforestación en el Perú y sus desafíos

El Perú es uno de los países con mayor cobertura de bosques tropicales en el mundo, con más de 68 millones de hectáreas. Sin embargo, la deforestación sigue siendo una de las principales amenazas, vinculada a actividades como la agricultura migratoria, la tala ilegal y la minería informal. Solo en la última década, el país ha perdido cientos de miles de hectáreas de bosque, lo que repercute directamente en la emisión de gases de efecto invernadero y en la pérdida de biodiversidad.

La región Huánuco, ubicada en la zona de transición entre los Andes y la Amazonía, enfrenta una presión constante sobre sus bosques debido a la expansión agrícola y a la construcción de infraestructura vial. Por ello, contar con estaciones de monitoreo se vuelve fundamental para frenar estas tendencias.

Un paso hacia el futuro de la conservación

La inauguración de la estación en Huánuco refleja la apuesta del Estado peruano por una gestión ambiental basada en la ciencia y en la tecnología satelital. La combinación de herramientas digitales, drones y participación comunitaria fortalece las capacidades locales y permite dar respuesta a uno de los mayores desafíos ambientales de la región.

El éxito de esta iniciativa dependerá no solo de la tecnología instalada, sino también del compromiso sostenido entre el gobierno, las comunidades y las organizaciones indígenas. De este modo, el monitoreo satelital se convierte en una oportunidad para garantizar que las futuras generaciones hereden bosques en buen estado de conservación y con un valor ecológico intacto.

Medio ambiente, Amazonía peruana, Ministerio del Ambiente, Deforestación, Huánuco

