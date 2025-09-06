Consulta médica gratis para este 14 de septiembre: conoce el lugar y los servicios disponibles

La Municipalidad del Rímac ha lanzado una invitación abierta a todos los vecinos para sumarse a la gran campaña de salud gratuita anunciada para el domingo 14 de septiembre, desde las 8:00 a.m., en el estadio Alejandro Villanueva.
Se trata de una iniciativa organizada en conjunto con el Comité Distrital de Salud, orientada a facilitar el acceso a atención médica especializada, promoviendo el bienestar de la población local en un espacio seguro y accesible.
Esta jornada de salud responde a la demanda creciente por servicios preventivos y de diagnóstico en distintas especialidades. La meta es acercar la medicina a la comunidad, reducir las barreras económicas y sensibilizar sobre la importancia de adoptar controles médicos regulares. El evento contará con un equipo multidisciplinario de profesionales preparados para atender tanto a niños como adultos y adultos mayores.
¿Cuáles son los servicios disponibles?
- Medicina interna: Evaluación de enfermedades crónicas o complejas y orientación sobre tratamientos para adultos.
- Traumatología: Atención a lesiones óseas, articulares y musculares, además de consultas sobre prevención de fracturas.
- Psicología: Consejería, apoyo emocional y detección de trastornos de ansiedad, estrés o depresión.
- Nutrición: Consejos sobre alimentación balanceada, evaluación del estado nutricional y prevención de enfermedades vinculadas a la dieta.
- Odontología: Diagnóstico y tratamiento de problemas dentales, así como prevención de caries en todas las edades.
- Pediatría: Consulta médica integral para infantes y menores, enfocada en controles de crecimiento y desarrollo.
- Cardiología: Revisión del estado del corazón, orientación para personas con factores de riesgo y control de presión arterial.
- Oftalmología: Exámenes visuales para detectar problemas como miopía, astigmatismo u otras afecciones oculares.
- Telemedicina: Facilita consultas a distancia con especialistas para ampliar el acceso donde se requiera apoyo remoto.
- Pruebas moleculares: Detección oportuna de infecciones o patologías específicas mediante análisis de laboratorio.
- Rayos X: Estudios de imagen para descartar lesiones internas o confirmar diagnósticos.
- Ecografías: Evaluación no invasiva de tejidos y órganos internos para una mejor orientación clínica.
Destacando el carácter inclusivo de la campaña, la oferta abarca una variedad de disciplinas médicas adaptadas a necesidades familiares y particulares. Se busca que la mayor cantidad de personas pueda aprovechar la oportunidad de realizar consultas, pruebas y exámenes sin costo alguno, garantizando una atención integral y oportuna.
La Municipalidad del Rímac invita a los ciudadanos a aprovechar esta jornada, que prioriza la salud preventiva y el cuidado integral de toda la familia.
¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?
- Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso antes de que presenten síntomas.
- Facilitan el inicio de tratamientos oportunos, aumentando la efectividad y reduciendo complicaciones.
- Ayudan a identificar factores de riesgo como colesterol alto, hipertensión o diabetes.
- Ofrecen orientación sobre hábitos saludables y prevención, adaptados a cada edad y condición personal.
- Contribuyen a monitorear el impacto de tratamientos médicos previos y su evolución.
- Apoyan en la vacunación y actualización del esquema de inmunizaciones.
- Refuerzan el autocuidado y la responsabilidad personal sobre la salud.
- Mejoran la calidad de vida al evitar hospitalizaciones por afecciones avanzadas.
- Favorecen una mayor longevidad y bienestar, gracias a la intervención médica temprana y continuada.