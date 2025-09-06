Consulta médica gratis para este 14 de septiembre: conoce el lugar y los servicios disponibles

Estas campañas facilitan el acceso a servicios médicos y sensibilizan a la población sobre cuidados esenciales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad del Rímac ha lanzado una invitación abierta a todos los vecinos para sumarse a la gran campaña de salud gratuita anunciada para el domingo 14 de septiembre, desde las 8:00 a.m., en el estadio Alejandro Villanueva.

Se trata de una iniciativa organizada en conjunto con el Comité Distrital de Salud, orientada a facilitar el acceso a atención médica especializada, promoviendo el bienestar de la población local en un espacio seguro y accesible.

Esta jornada de salud responde a la demanda creciente por servicios preventivos y de diagnóstico en distintas especialidades. La meta es acercar la medicina a la comunidad, reducir las barreras económicas y sensibilizar sobre la importancia de adoptar controles médicos regulares. El evento contará con un equipo multidisciplinario de profesionales preparados para atender tanto a niños como adultos y adultos mayores.

La campaña de salud se organizará este 14 de septiembre - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Medicina interna: Evaluación de enfermedades crónicas o complejas y orientación sobre tratamientos para adultos.

Traumatología: Atención a lesiones óseas, articulares y musculares, además de consultas sobre prevención de fracturas.

Psicología: Consejería, apoyo emocional y detección de trastornos de ansiedad, estrés o depresión.

Nutrición: Consejos sobre alimentación balanceada, evaluación del estado nutricional y prevención de enfermedades vinculadas a la dieta.

Odontología: Diagnóstico y tratamiento de problemas dentales, así como prevención de caries en todas las edades.

Pediatría: Consulta médica integral para infantes y menores, enfocada en controles de crecimiento y desarrollo.

Cardiología: Revisión del estado del corazón, orientación para personas con factores de riesgo y control de presión arterial.

Oftalmología: Exámenes visuales para detectar problemas como miopía, astigmatismo u otras afecciones oculares.

Telemedicina: Facilita consultas a distancia con especialistas para ampliar el acceso donde se requiera apoyo remoto.

Pruebas moleculares: Detección oportuna de infecciones o patologías específicas mediante análisis de laboratorio.

Rayos X: Estudios de imagen para descartar lesiones internas o confirmar diagnósticos.

Ecografías: Evaluación no invasiva de tejidos y órganos internos para una mejor orientación clínica.

Destacando el carácter inclusivo de la campaña, la oferta abarca una variedad de disciplinas médicas adaptadas a necesidades familiares y particulares. Se busca que la mayor cantidad de personas pueda aprovechar la oportunidad de realizar consultas, pruebas y exámenes sin costo alguno, garantizando una atención integral y oportuna.

La Municipalidad del Rímac invita a los ciudadanos a aprovechar esta jornada, que prioriza la salud preventiva y el cuidado integral de toda la familia.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso antes de que presenten síntomas.

Facilitan el inicio de tratamientos oportunos, aumentando la efectividad y reduciendo complicaciones.

Ayudan a identificar factores de riesgo como colesterol alto, hipertensión o diabetes.

Ofrecen orientación sobre hábitos saludables y prevención, adaptados a cada edad y condición personal.

Contribuyen a monitorear el impacto de tratamientos médicos previos y su evolución.

Apoyan en la vacunación y actualización del esquema de inmunizaciones.

Refuerzan el autocuidado y la responsabilidad personal sobre la salud.

Mejoran la calidad de vida al evitar hospitalizaciones por afecciones avanzadas.

Favorecen una mayor longevidad y bienestar, gracias a la intervención médica temprana y continuada.