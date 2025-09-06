Perú

Consulta médica gratis para este 14 de septiembre: conoce el lugar y los servicios disponibles

Los asistentes a esta campaña de salud tendrán acceso a atenciones en diferentes especializaciones, entre ellas medicina interna, traumatología, psicología, nutrición, etc

Por Alejandro Aguilar

Estas campañas facilitan el acceso
Estas campañas facilitan el acceso a servicios médicos y sensibilizan a la población sobre cuidados esenciales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad del Rímac ha lanzado una invitación abierta a todos los vecinos para sumarse a la gran campaña de salud gratuita anunciada para el domingo 14 de septiembre, desde las 8:00 a.m., en el estadio Alejandro Villanueva.

Se trata de una iniciativa organizada en conjunto con el Comité Distrital de Salud, orientada a facilitar el acceso a atención médica especializada, promoviendo el bienestar de la población local en un espacio seguro y accesible.

Esta jornada de salud responde a la demanda creciente por servicios preventivos y de diagnóstico en distintas especialidades. La meta es acercar la medicina a la comunidad, reducir las barreras económicas y sensibilizar sobre la importancia de adoptar controles médicos regulares. El evento contará con un equipo multidisciplinario de profesionales preparados para atender tanto a niños como adultos y adultos mayores.

La campaña de salud se
La campaña de salud se organizará este 14 de septiembre - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Medicina interna: Evaluación de enfermedades crónicas o complejas y orientación sobre tratamientos para adultos.
  • Traumatología: Atención a lesiones óseas, articulares y musculares, además de consultas sobre prevención de fracturas.
  • Psicología: Consejería, apoyo emocional y detección de trastornos de ansiedad, estrés o depresión.
  • Nutrición: Consejos sobre alimentación balanceada, evaluación del estado nutricional y prevención de enfermedades vinculadas a la dieta.
  • Odontología: Diagnóstico y tratamiento de problemas dentales, así como prevención de caries en todas las edades.
  • Pediatría: Consulta médica integral para infantes y menores, enfocada en controles de crecimiento y desarrollo.
  • Cardiología: Revisión del estado del corazón, orientación para personas con factores de riesgo y control de presión arterial.
  • Oftalmología: Exámenes visuales para detectar problemas como miopía, astigmatismo u otras afecciones oculares.
  • Telemedicina: Facilita consultas a distancia con especialistas para ampliar el acceso donde se requiera apoyo remoto.
  • Pruebas moleculares: Detección oportuna de infecciones o patologías específicas mediante análisis de laboratorio.
  • Rayos X: Estudios de imagen para descartar lesiones internas o confirmar diagnósticos.
  • Ecografías: Evaluación no invasiva de tejidos y órganos internos para una mejor orientación clínica.

Destacando el carácter inclusivo de la campaña, la oferta abarca una variedad de disciplinas médicas adaptadas a necesidades familiares y particulares. Se busca que la mayor cantidad de personas pueda aprovechar la oportunidad de realizar consultas, pruebas y exámenes sin costo alguno, garantizando una atención integral y oportuna.

La Municipalidad del Rímac invita a los ciudadanos a aprovechar esta jornada, que prioriza la salud preventiva y el cuidado integral de toda la familia.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

  • Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso antes de que presenten síntomas.
  • Facilitan el inicio de tratamientos oportunos, aumentando la efectividad y reduciendo complicaciones.
  • Ayudan a identificar factores de riesgo como colesterol alto, hipertensión o diabetes.
  • Ofrecen orientación sobre hábitos saludables y prevención, adaptados a cada edad y condición personal.
  • Contribuyen a monitorear el impacto de tratamientos médicos previos y su evolución.
  • Apoyan en la vacunación y actualización del esquema de inmunizaciones.
  • Refuerzan el autocuidado y la responsabilidad personal sobre la salud.
  • Mejoran la calidad de vida al evitar hospitalizaciones por afecciones avanzadas.
  • Favorecen una mayor longevidad y bienestar, gracias a la intervención médica temprana y continuada.

