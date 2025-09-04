Murió Giorgio Armani: fans peruanos se despiden del visionario de la moda italiana

Peruanos amantes del la moda lamentan la partida de Giorgio Armani

La noticia del fallecimiento de Giorgio Armani impactó profundamente a la comunidad peruana vinculada a la moda y a cientos de seguidores que valoran su legado. A pocas horas de que la casa de moda confirmara el deceso del diseñador de 91 años en su residencia de Milán, fans anamdes de la moda en Perú usaron las redes sociales para dedicar mensajes de admiración y despedida ante la muerte de un hombre que deja un gran legado.

En Lima y otras ciudades clave, usuarios de plataformas como Instagram, X (antes Twitter) y Facebook destacaron el alcance internacional de las creaciones de Armani, su influencia en las pasarelas locales y su aporte a la democratización del buen vestir.

Los seguidores hicieron hincapié en la capacidad de Giorgio Armani para romper moldes, especialmente convenciones relacionadas con el vestuario masculino y femenino. Para muchos peruanos, su legado ayudó a consolidar la tendencia hacia siluetas relajadas, prendas cómodas y elegancia minimalista, elementos que actualmente tienen presencia destacada en boutiques independientes de Lima y algunas provincias.

Imagen de archivo del diseñador italiano Giorgio Armani durante un desfile de moda en París, Francia. 4 julio 2017. REUTERS/Charles Platiau

La noticia también provocó reflexiones sobre la proyección internacional de la moda italiana y su vínculo con América Latina. Decenas de mensajes mencionaban cómo las primeras experiencias con trajes Armani, ya sea en escaparates o a través de referencias en películas y premiaciones internacionales, influyeron en la percepción de los peruanos sobre la industria. “Recuerdo el impacto de verlo en American Gigolo, impecable. Descansa en paz”, compartió un seguidor.

Algunos usuarios subrayaron la figura de Armani como ejemplo de perseverancia y creatividad. “El mundo de la moda de luto”, señala otro mensaje. Comentarios publicados tras el anuncio del fallecimiento recordaron su ascenso desde orígenes humildes en Piacenza, Italia, hasta el reconocimiento global.

Las redes sociales en Perú se llenaron de fotografías. “Hoy se despide un ícono de la moda”, comentó un usuario, mientras otro aseguró: “Armani fue el puente entre la sofisticación italiana y la realidad de nuestra moda diaria”.

Las reacciones también incluyeron llamados a preservar la memoria del diseñador y a reinterpretar su legado en la escena local. “Revolucionó la sastrería” , “El mundo lo vela a pocos días de la Semana de la Moda en Milán”, siguen los mensajes.

El final de la vida de Giorgio Armani genera en Perú un duelo colectivo, pero también un reconocimiento al impulso creativo y la integridad profesional. Los seguidores del sector se unieron en la distancia y lamentaron la pérdida irreparable, pero que les deja un gran legado.

Giorgio Armani murió a los 91 años. REUTERS/Phil McCarten/File Photo