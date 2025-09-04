México

Muere Giorgio Armani: famosos mexicanos como Luis Miguel y Salma Hayek a quien el ‘Rey de la moda italiana’ vistió

El diseñador considerado un pilar de la moda internacional, falleció a los 91 años en su residencia de Milán

Por Marco Ruiz

Muere Giorgio Armani: famosos mexicanos
Muere Giorgio Armani: famosos mexicanos como Luis Miguel y Salma Hayek a quien el ‘Rey de la moda italiana’ vistió (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Giorgio Armani, diseñador considerado un pilar de la moda internacional, falleció a los 91 años en su residencia de Milán.

Reconocido como el ‘Rey de la moda italiana’, Armani dejó una huella indeleble tanto en las pasarelas mundiales como en la industria del lujo, vistiendo a decenas de celebridades, incluidos destacados nombres mexicanos como Salma Hayek y Luis Miguel.

Adiós a un ícono de la moda mundial: desde México le dicen ‘¡Hasta siempre!’ a Giorgio Armani

La muerte de Giorgio Armani fue confirmada este jueves a través de un comunicado oficial difundido por su firma. Su fallecimiento marca el fin de una era en el sector del diseño global y una pérdida fundamental para la industria. Armani transformó la sastrería con siluetas relajadas y estructuró una visión estética basada en la sobriedad y la funcionalidad, influencia que cruzó fronteras y generaciones.

Según la casa Giorgio Armani, la marca planeaba celebrar su 50 aniversario durante la próxima Semana de la Moda de Milán, evento que queda ahora marcado por la ausencia del diseñador y la promesa de un homenaje en su ciudad natal. Una capilla ardiente será instalada en Milán para despedir al creador, a la que seguirá una ceremonia privada.

Adiós a un ícono de
Adiós a un ícono de la moda mundial: desde México le dicen ‘¡Hasta siempre!’ a Giorgio Armani REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo

Salma Hayek: elegancia en los Premios Oscar hecha por Giorgio Armani

Entre los referentes mexicanos que lucieron diseños de Giorgio Armani, destaca la actriz Salma Hayek. La intérprete asistió a la entrega de los Premios Oscar de 1997 con un vestido blanco brillante de la firma, adornado con lentejuelas y un escote cuadrado.

La crítica internacional destacó el atuendo por su equilibrio entre sofisticación y modernidad. La relación entre Hayek y Armani ilustra el alcance de la casa italiana en las alfombras rojas más exigentes y su impacto en el universo latinoamericano de la moda.

Salma Hayek: elegancia en los
Salma Hayek: elegancia en los Premios Oscar hecha por Giorgio Armani  (Foto: Instagram/@salmahayek)

Luis Miguel: fragancia y sofisticación de Giorgio Armani

El cantante Luis Miguel, conocido por su imagen elegante y sofisticada, se identificó como usuario de la fragancia “Armani Eau Pour Homme”, otro de los sellos de la casa fundada por el diseñador.

La elección de fragancias y la afinidad con la moda de Armani reflejaron la proyección internacional de la firma dentro del mundo del espectáculo en México y América Latina.

Luis Miguel: fragancia y sofisticación
Luis Miguel: fragancia y sofisticación de Giorgio Armani (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Renata Notni: elegancia para la nueva generación de la mano de Giorgio Armani

La actriz Renata Notni se sumó al selecto grupo de figuras mexicanas vinculadas a Giorgio Armani.

En la premier de la serie “Zorro” en Prime Video, Notni lució un traje oscuro confeccionado especialmente por la firma, con pantalones rectos, camisa blanca y corbata de moño, una adaptación elegante que rinde tributo a la sastrería desestructurada promovida por Armani.

Renata Notni: elegancia para la
Renata Notni: elegancia para la nueva generación de la mano de Giorgio Armani (Instagram)

Carlos Rivera: esencia masculina en la fragancia de Giorgio Armani

El cantante Carlos Rivera también ha mostrado preferencia por productos de la marca, eligiendo la fragancia “Acqua di Giò” como parte de su estilo personal y compartiéndolo así en más de una ocasión en sus redes sociales.

Esta elección sitúa al artista en la lista de personalidades que introdujeron la firma italiana al gran público mexicano, conectando tradición y modernidad.

Carlos Rivera: esencia masculina en
Carlos Rivera: esencia masculina en la fragancia de Giorgio Armani EFE/ Ana Báez

Armani: legado y proyección internacional

Antes de su muerte, Giorgio Armani permaneció como dueño y director creativo de su empresa, supervisando hasta el último detalle de cada colección. Con ingresos cercanos a los 2.300 millones de euros anuales y un patrimonio personal estimado por Forbes en 12.000 millones de dólares, su influencia trascendió el prêt-à-porter y alcanzó sectores como la belleza, la gastronomía y la hotelería de lujo.

El ‘Rey de la moda italiana’ fue responsable de redefinir la elegancia contemporánea, democratizar la moda de Milán y mantener una independencia creativa y empresarial única en un sector dominado por grandes conglomerados internacionales. Nacido en Piacenza en 1934, Giorgio Armani consolidó una marca global desde los años setenta y vistió a figuras clave de la cultura, el cine y la música. Entre ellas, estrellas internacionales como Sophia Loren, Julia Roberts y Leonardo DiCaprio, además de voces latinas y mexicanas que brillaron gracias a sus diseños y fragancias.

Armani: legado y proyección internacional
Armani: legado y proyección internacional REUTERS/Phil McCarten/File Photo

El legado de Giorgio Armani seguirá presente en cada alfombra roja, campaña y colección emblemática, y su huella se mantendrá viva en la memoria del espectáculo mexicano, fiel al estilo y la elegancia que siempre defendió.

