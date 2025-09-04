Perú

La supuesta emotiva llamada de la mamá de Jefferson Farfán a su sobrino Cri Cri tras salir de la cárcel: “Yo siempre creí en ti”

El reportero de ATV narró cómo la madre de la ‘Foquita’ apoyó a Cristian Martínez Guadalupe al ser liberado de la prisión

Primo de Jefferson Farfán rompe su silencio: “Salir y escuchar a mi tía Charo fue un alivio”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El nombre de Cristian Martínez Guadalupe, conocido en el mundo de la farándula como “Cri Cri” y primo de Jefferson Farfán, volvió a resonar en los medios tras su reciente liberación luego de haber pasado varios meses en prisión preventiva.

Su historia, marcada por la polémica, se llenó de un nuevo capítulo cuando el reportero de ‘Día D’ reveló, en un pódcast, detalles íntimos de lo que él vivió al recuperar su libertad y de la reacción de su familia, particularmente de la madre del exfutbolista de la selección peruana.

Como se recuerda, en una entrevista realizada por el periodista Richard Apolo para el programa Día D, se conocieron algunos aspectos de su caso. Sin embargo, en un espacio diferente, contó que, apenas ‘Cri Cri’ salió de la cárcel, recibió una llamada que jamás olvidará: la de “Charo” Guadalupe, madre de Jefferson Farfán y su propia tía.

Según relató el comunicador, aquella conversación fue breve, pero cargada de emociones, porque la señora no dudó en expresarle que siempre confió en él. “Ella llamó y le dijo: yo siempre creí en ti, siempre estuve convencida de tu inocencia”, relató para un podcast.

El reportero que conversó primero con la madre de Cri Cri y luego con él mismo, confirmó que la relación entre ambas familias siempre fue muy estrecha. “Las dos hermanas, la mamá de Cristian y la mamá de Jefferson, eran muy unidas, al punto que los primos crecieron prácticamente como hermanos”, comentó Magaly al ver el comentario del periodista de ATV.

Magaly Medina opina sobre caso ‘Cri Cri’

El caso que llevó a Cri Cri a prisión fue ampliamente difundido en los medios. Todo surgió a raíz de una denuncia que lo vinculaba con un episodio grave en una vivienda donde él estuvo presente. Sin embargo, la acusación carecía de elementos de plena certeza.

“Siempre creemos en las víctimas, eso es fundamental, pero para poder señalar a alguien se necesitan pruebas claras, científicas y biológicas. Para eso existen y para eso deben usarse”, explicó.

Pese a esa observación, el tiempo en prisión fue una realidad dolorosa para el primo de Farfán. Estuvo privado de su libertad durante casi un año, lo que dejó huellas no solo en él, sino también en su familia. Al salir, su entorno cercano lo recibió con alegría, y el momento más significativo fue esa supuesta llamada de su tía.

Magaly Medina sobre absolución de ‘Cri Cri’: “¿Quién le devuelve los 11 meses de prisión que perdió?”

Por su defensa se valoraron pruebas biológicas, científicas. No se encontraron restos de semen, no se encontraron huellas con mis huellas dactilares, no se encontró nada que me vinculara a ese hecho violento”, afirmó.

El segundo juzgado penal colegiado transitorio especializado en violencia contra la mujer decidió absolverlo, tomando en cuenta la falta de evidencia que lo relacionara con el delito. Para Medina, el fallo judicial y las pruebas científicas cerraron una etapa dolorosa en la vida del primo de Farfán, aunque los meses de encierro son tiempo que jamás recuperará.

En la conversación, Cri Cri lanzó un mensaje directo a su primo Jefferson. “Le pido que no apele porque eso sería maldad. En el fondo de tu corazón sabes que soy inocente”, expresó, dejando entrever que, pese al distanciamiento, aún espera una reacción fraterna de parte del exseleccionado nacional.

