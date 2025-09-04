Perú

Carlos Cacho defiende su trayectoria ante críticas de Leslie Shaw al maquillaje de Marisol: “La noto bastante agresiva”

El reconocido maquillador defendió su trabajo luego de los comentarios de la cantante, quien cuestionó el look de la ‘Faraona de la Cumbia’ en el videoclip ‘Mala Amiga’ y evitó entrar en polémicas innecesarias

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Carlos Cacho defiende su trayectoria ante críticas de Leslie Shaw al maquillaje de Marisol: “La noto bastante agresiva”. Video: Todo se filtra

La controversia en torno al maquillaje de Marisol en el videoclip ‘Mala Amiga’ ha puesto en el centro de la discusión a dos figuras de la farándula peruana: Carlos Cacho y Leslie Shaw. La cantante, conocida como la ‘Barbie peruana’, cuestionó abiertamente el trabajo del maquillador, lo que llevó a Cacho a responder en diversos programas de televisión.

Ese maquillaje seco es de maquilladores un poco antiguos que empanizan y ahora las cámaras de ahora tienen el HD que se nota toda la empanizada que se meten”, afirmó Leslie Shaw al referirse al look de Marisol, según declaró para ‘Magaly TV La Firme’.

Carlos Cacho responde a Leslie Shaw afirmando que tiene 35 años de trayectoria como estilista

La reacción de Carlos Cacho no se hizo esperar, aunque optó por evitar la confrontación directa. En diálogo con ‘Todo Se Filtras, el maquillador expresó: “Yo estoy sorprendido un poco con la actitud de Leslie porque la noto de un tiempo a esta parte bastante agresiva. Está alterada, acelerada cuando siempre me ha parecido una chica linda, super cool y nice. Últimamente, está eufórica y fosforito”.

Esta percepción sobre el comportamiento de la cantante fue reiterada por Cacho en varias intervenciones, donde insistió en que la solista peruana “está disparando contra varias personas”.

A pesar de las críticas, Carlos Cacho defendió su trayectoria profesional y la solidez de su carrera. “Yo nunca le voy a contestar a Leslie porque soy un profesional que tiene 35 años de carrera, además marcando la pauta en el país. Mi carrera no está en discusión”, sostuvo el maquillador, quien también subrayó su rol como embajador de diversas marcas internacionales.

Leslie Shaw criticó el maquillaje que Carlos Cacho le hizo a Marisol para su videoclip. Video: Todo se filtra

Hace muchísimos años soy embajador de la marca más fina de maquillaje en el mundo Guerlain de París. Trabajo para Lea de España, que es el cuidado personal más famoso del mundo. Trabajo para Labo Suisse, el laboratorio suizo que ha lanzado Crexina y Finerina, que es lo más top en cuanto a piel y cabello, y encima Electrolight, para que te hidrates. Soy imagen de marcas de verdad topsísimas”, detalló Cacho.

Carlos Cacho elogia a Marisol y prefiere no entrar en confrontaciones con Leslie Shaw

En cuanto a la técnica de maquillaje cuestionada por Leslie Shaw, el estilista explicó que no todos los estilos son adecuados para todas las personas. “No a todo el mundo se le puede hacer el maquillaje ‘glowy’, ese maquillaje lustroso”, comentó Carlos Cacho, quien argumentó que este tipo de acabado requiere una piel perfecta.

El maquillador también aprovechó para destacar la carrera de Marisol, a quien ha maquillado en múltiples ocasiones. “La señora Marisol es una artista consagrada que es la diva de la cumbia peruana”, afirmó Carlos Cacho en ‘Todo se filtra’, resaltando la trayectoria de la cantante en el ámbito musical nacional.

Carlos Cacho decide no entrar en dimes y diretes con Leslie Shaw. Video: Todo se filtra

Frente a la insistencia mediática, Carlos Cacho reiteró su decisión de no involucrarse en disputas públicas. “Yo podría decir una serie de cosas, dar mi punto de vista de algunos looks, pero yo no tengo por qué entrar en dimes y diretes”, sentenció el maquillador, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de la polémica.

