Perú

PNP erradica más de 100 hectáreas de hoja de coca en Loreto

Megaoperativo fluvial permitió la incautación de drogas, insumos químicos y la desarticulación de laboratorios clandestinos en la Amazonía peruana.

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
La Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú dio un golpe en contra del narcotráfico en la selva del Perú.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo de interdicción fluvial en la región Loreto, logrando la erradicación de más de 100 hectáreas de hoja de coca en zonas de la comunidad nativa San Sebastián, ubicada en el distrito de Yavarí, provincia Mariscal Ramón Castilla.

La intervención fue liderada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) y se desplegó en distintos puntos estratégicos del río, permitiendo ubicar cultivos ilegales, laboratorios clandestinos y centros de acopio vinculados al tráfico ilícito de drogas.

En la primera fase, los agentes identificaron un laboratorio de procesamiento donde se encontraron grandes volúmenes de hoja de coca en maceración, insumos químicos fiscalizados, una prensa artesanal y cerca de 20 hectáreas de plantaciones.

Posteriormente, la operación avanzó hacia viviendas rústicas que funcionaban como centros de almacenamiento. Allí se hallaron más insumos, armas blancas y 35 hectáreas adicionales de sembríos ilegales.

De manera paralela, se intervino un laboratorio de secado de marihuana, donde fueron incautados más de 13 kilos de cannabis y 8,000 almácigos listos para ser cultivados.

En total, el despliegue policial permitió la erradicación de aproximadamente 105 hectáreas de coca, además de la incineración de 2.8 toneladas de químicos.

De acuerdo con estimaciones de la propia PNP, el golpe significó una pérdida de más de 141,000 dólares para las organizaciones criminales que operan en la zona amazónica.

Se logró la eliminación de
Se logró la eliminación de más de 100 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca.

Operativos simultáneos en Lima y Arequipa

Las acciones no se limitaron a la Amazonía. En Lima, personal del Departamento de Investigación Criminal Surco capturó a tres integrantes de la banda conocida como Las Locuras del Sur, dedicada al robo de camionetas en Surco y San Juan de Miraflores.

Durante la intervención se incautaron armas de fuego y droga. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de robo agravado y tráfico de drogas.

En Arequipa, agentes de la Comisaría El Pedregal arrestaron a cinco miembros de la organización criminal Los Monses del Sur. Los delincuentes habían ingresado a una vivienda, reduciendo a sus ocupantes para sustraer más de 10,000 soles y diversos equipos tecnológicos. Gracias a la activación del Plan Cerco, la policía logró ubicarlos en las inmediaciones del terminal terrestre.

Balance de la PNP en 24 horas

En el marco de sus labores a nivel nacional, la Policía Nacional del Perú informó que en las últimas 24 horas se desarticularon 27 bandas criminales, se detuvo a 723 personas en flagrancia y se capturó a 226 ciudadanos con requisitorias judiciales.

Asimismo, se decomisaron 2,745 envoltorios de droga y se incautó más de 1.5 millones de soles provenientes de actividades ilícitas. Estas cifras reflejan la magnitud del despliegue policial, que se ejecuta tanto en áreas urbanas como en zonas rurales de difícil acceso, como la selva de Loreto.

Temas Relacionados

PNPLoretoCocaNarcotráficoperu-noticias

Más Noticias

DT de Sydney FC soltó inesperado elogio a Piero Quispe: “Que venga en su mejor momento es fantástico para el club y la liga”

El técnico de los ‘sky blues’, Ufuk Talay, quedó encantado con el fichaje del volante peruano y no dudó en halagarlo, reconociendo sus virtudes

DT de Sydney FC soltó

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con misteriosa mujer de madrugada

El deportista fue visto abordando una camioneta negra con una joven que no es madre de sus hijos.

Ángelo Campos, arquero de Alianza

Juan José Santiváñez confirma que sostuvo encuentro clandestino con el abogado de Sada Goray en el bar Cordano: “Es mi amigo”

El ministro de Justicia admitió haber tenido un breve encuentro con el abogado Francisco Álvarez en junio pasado. Luego de esa cita, el letrado reveló un viaje no autorizado de policías a Punta Cana, situación que motivó a Santiváñez a presentar una denuncia fiscal contra dichos agentes

Juan José Santiváñez confirma que

Detienen a policía en Huánuco con droga valorizada en más de S/58 mil

El suboficial PNP en actividad intentó deshacerse de las evidencias arrojándolas por la ventana de un vehículo. Ahora contempla una detención preliminar de 15 días por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias

Detienen a policía en Huánuco

Pedro Gallese no pierde la esperanza de alcanzar el repechaje para el Mundial 2026: “Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”

El golero nacional siguió la línea de su compañero de selección, Carlos Zambrano. El equipo de Ibáñez está enfocado en terminar la Eliminatoria de la mejor manera

Pedro Gallese no pierde la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Betssy Chávez presenta parámetros normales

“Betssy Chávez presenta parámetros normales y deshidratación leve”, pese a 10 días de huelga de hambre, revela Fiscalía

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

ENTRETENIMIENTO

Ángelo Campos, arquero de Alianza

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con Angye Zapata de madrugada

Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán

Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

DEPORTES

Pedro Gallese no pierde la

Pedro Gallese no pierde la esperanza de alcanzar el repechaje para el Mundial 2026: “Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”

¿Leyendas de Real Madrid y Barcelona en el Estadio Monumental de Lima? Lo que se sabe del partido entre figuras mundiales

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”