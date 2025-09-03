PNP erradica más de 100 hectáreas de hoja de coca en Loreto

La Policía Nacional del Perú dio un golpe en contra del narcotráfico en la selva del Perú.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo de interdicción fluvial en la región Loreto, logrando la erradicación de más de 100 hectáreas de hoja de coca en zonas de la comunidad nativa San Sebastián, ubicada en el distrito de Yavarí, provincia Mariscal Ramón Castilla.

La intervención fue liderada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) y se desplegó en distintos puntos estratégicos del río, permitiendo ubicar cultivos ilegales, laboratorios clandestinos y centros de acopio vinculados al tráfico ilícito de drogas.

En la primera fase, los agentes identificaron un laboratorio de procesamiento donde se encontraron grandes volúmenes de hoja de coca en maceración, insumos químicos fiscalizados, una prensa artesanal y cerca de 20 hectáreas de plantaciones.

Posteriormente, la operación avanzó hacia viviendas rústicas que funcionaban como centros de almacenamiento. Allí se hallaron más insumos, armas blancas y 35 hectáreas adicionales de sembríos ilegales.

De manera paralela, se intervino un laboratorio de secado de marihuana, donde fueron incautados más de 13 kilos de cannabis y 8,000 almácigos listos para ser cultivados.

En total, el despliegue policial permitió la erradicación de aproximadamente 105 hectáreas de coca, además de la incineración de 2.8 toneladas de químicos.

De acuerdo con estimaciones de la propia PNP, el golpe significó una pérdida de más de 141,000 dólares para las organizaciones criminales que operan en la zona amazónica.

Operativos simultáneos en Lima y Arequipa

Las acciones no se limitaron a la Amazonía. En Lima, personal del Departamento de Investigación Criminal Surco capturó a tres integrantes de la banda conocida como Las Locuras del Sur, dedicada al robo de camionetas en Surco y San Juan de Miraflores.

Durante la intervención se incautaron armas de fuego y droga. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de robo agravado y tráfico de drogas.

En Arequipa, agentes de la Comisaría El Pedregal arrestaron a cinco miembros de la organización criminal Los Monses del Sur. Los delincuentes habían ingresado a una vivienda, reduciendo a sus ocupantes para sustraer más de 10,000 soles y diversos equipos tecnológicos. Gracias a la activación del Plan Cerco, la policía logró ubicarlos en las inmediaciones del terminal terrestre.

Balance de la PNP en 24 horas

En el marco de sus labores a nivel nacional, la Policía Nacional del Perú informó que en las últimas 24 horas se desarticularon 27 bandas criminales, se detuvo a 723 personas en flagrancia y se capturó a 226 ciudadanos con requisitorias judiciales.

Asimismo, se decomisaron 2,745 envoltorios de droga y se incautó más de 1.5 millones de soles provenientes de actividades ilícitas. Estas cifras reflejan la magnitud del despliegue policial, que se ejecuta tanto en áreas urbanas como en zonas rurales de difícil acceso, como la selva de Loreto.