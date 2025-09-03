La reacción de Micheille Soifer ante la broma de Ricardo Rondón sobre su romance con Rinaldo Cruzado

Un comentario inesperado de Ricardo Rondón sobre la antigua relación de Micheille Soifer y Rinaldo Cruzado sorprendió a todos en el set y generó un divertido momento de tensión entre los conductores del programa (“¡Ponte en la cola!”)

Un momento inesperado marcó la pauta durante la edición de hoy de “¡Ponte en la cola!”. Mientras Micheille Soifer se preparaba para presentar una nota, Ricardo Rondón decidió aludir a su antiguo romance con el exfutbolista Rinaldo Cruzado.

Con un tono provocador, le preguntó: “¿Es Rinaldo o Reinaldo? Tú lo conoces mejor que yo”. El comentario, aparentemente ligero, tomó por sorpresa a la cantante, que intentó evadir el tema con risas nerviosas.

A pesar de sus esfuerzos, Rondón insistió y generó un ambiente tenso en el set. Micheille, visiblemente incómoda, le pidió respeto y calificó su actitud como innecesaria. El episodio recordó a todos la mediática relación que la artista vivió con Cruzado en 2014, cuando ambos fueron protagonistas de titulares y controversias.

Un cruce que desató la incomodidad

La provocadora broma de Rondón sobre el romance de Micheille con Rinaldo Cruzado generó risas y tensión en el set. La escena se volvió viral en redes y desató un debate inesperado. (“¡Ponte en la cola!”)

Todo comenzó con una pregunta que parecía inofensiva, pero que pronto alteró el ambiente. Ricardo Rondón, entre sonrisas y en pleno directo, soltó: “¿Te referías a Rinaldo o Reinaldo Cruzado? Tú lo conoces mejor que yo, ¿no?”. La frase llegó justo cuando Micheille Soifer se disponía a introducir una nota, interrumpiendo el guion establecido.

Micheille trató de manejar la situación con calma. “Ricardo, te están llamando”, dijo, intentando desviar la atención y zafarse de la alusión. Sin embargo, Rondón no cedió y continuó con su juego, repitiendo la pregunta y dejando en claro que la broma era intencional.

La escena generó reacciones encontradas. En redes sociales, muchos espectadores se hicieron eco del momento y recordaron la mediática relación entre Micheille y Rinaldo Cruzado, que en su momento acaparó titulares. Los usuarios comentaron que el gesto de Rondón fue “picante”, aunque otros lo calificaron de “fuera de lugar”.

La respuesta de Micheille Soifer

Tras el incómodo momento, Micheille devolvió la ironía con un comentario que aludía a su compañero. Aunque quiso restarle importancia, su expresión revelaba que no fue un tema menor. (Redes Sociales)

La incomodidad de Micheille Soifer quedó evidente desde el inicio. Aunque intentó mantener el humor, no pudo disimular que el comentario la descolocó. “Somos compañeros, ¿para qué hacer esto?”, se le escuchó decir con un tono serio, intentando marcar límites frente a las cámaras.

En medio de risas nerviosas, Micheille bromeó: “Por favor, señor, llévenselo”, dirigiéndose al equipo técnico para que interviniera. Con esas palabras, buscó bajar la tensión, aunque su rostro reflejaba molestia. El intercambio evidenció que las bromas sobre temas personales aún generan reacciones sensibles en el set.

Poco después, la cantante contraatacó con sutileza. “La nota que voy a presentar me hace recordar a Ricardo”, lanzó, devolviendo la ironía y mostrando que, aunque incómoda, no iba a quedarse en silencio.

El incidente demostró que las dinámicas entre compañeros de trabajo pueden convertirse en momentos virales cuando abordan capítulos personales que, aunque pasados, permanecen frescos en la memoria colectiva.

El romance con Rinaldo Cruzado que marcó titulares

El nombre de Rinaldo Cruzado revivió un capítulo mediático que Micheille parecía querer olvidar. Su relación con el futbolista sigue siendo uno de los episodios más recordados de su pasado. (Redes Sociales)

La historia entre Micheille Soifer y Rinaldo Cruzado comenzó a inicios de 2014, cuando su relación se hizo pública y rápidamente se convirtió en tema recurrente para los programas de espectáculos. La cantante y el futbolista protagonizaron una historia de amor que, pese a la exposición mediática, no logró sobrevivir al paso del tiempo.

Aunque ninguno de los dos habló en detalle sobre los motivos de la ruptura, las especulaciones sobre conflictos personales y presiones mediáticas fueron constantes. Fotografías, apariciones conjuntas y rumores alimentaron la curiosidad del público, consolidando su relación como una de las más comentadas de aquella época.

El reciente comentario de Ricardo Rondón no solo revivió aquel episodio, sino que dejó en evidencia que ciertos capítulos del pasado aún despiertan emociones intensas. La reacción de Micheille dejó claro que el tema, aunque superado, sigue siendo delicado para ella.

Un instante que dividió opiniones

La tensión en vivo provocó miles de comentarios. Entre quienes apoyaron la espontaneidad y quienes pidieron más respeto, el incidente se convirtió en tendencia en pocas horas. (“¡Ponte en la cola!”)

El intercambio entre Ricardo Rondón y Micheille Soifer se viralizó rápidamente, generando un aluvión de comentarios en redes. Algunos usuarios destacaron el humor de Rondón, calificando la escena como una “troleada épica” que mostró complicidad entre compañeros. Otros, sin embargo, criticaron el gesto, considerándolo poco profesional y hasta irrespetuoso.

La mezcla de risas, incomodidad y recuerdos mediáticos convirtió el momento en uno de los más comentados del día. Mientras algunos celebraron la espontaneidad, otros señalaron que la línea entre el entretenimiento y la invasión de la intimidad es cada vez más delgada.

El episodio demuestra que el pasado de las figuras públicas sigue siendo material sensible para el público y la prensa, capaz de generar debate, controversia y tendencia en cuestión de minutos.