Xiomy Kanashiro vende ropa en TikTok y responde fuerte a usuario que la critica: “¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?”

Xiomy Kanashiro enfrenta críticas por vender ropa en TikTok. América Hoy

Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al presentar una nueva faceta empresarial a través de TikTok. En una reciente transmisión en vivo, la popular ‘Chinita’ puso en venta prendas de su guardarropa, sumándose a la tendencia del closet sale y conectando con una audiencia que no tardó en interactuar activamente con sus ofertas y comentarios en tiempo real.

La escena, lejos de limitarse a la simple venta de ropa, capturó un momento bastante incómodo para Xiomy Kanashiro, quien decidió responder sin titubeos a una crítica sobre su independencia laboral relacionada con su conocida relación sentimental con Jefferson Farfán, exfutbolista.

Durante la transmisión, recibió el comentario: “¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?”, emitido por un usuario que buscaba minimizar el esfuerzo de la joven por gestionar su propio emprendimiento.

La reacción de Xiomy no se hizo esperar. De manera firme respondió frente a sus seguidores: “Dios mío, como si él tuviera que pagar mis cosas. Sorry, rey. Sin comentarios a tu comentario. Eso viene de casa”. Estas palabras fueron replicadas por diversos usuarios en TikTok, Instagram y otras redes, donde la postura de Xiomy Kanashiro en defensa de su autonomía financiera recibió respaldo y comentarios positivos.

Numerosos seguidores aplaudieron la claridad con la que respondió y la valentía que tuvo al no permitir que usuario la hiciera quedar como interesada.

Xiomy Kanashiro defiende su autonomía económica y aclara que Jefferson Farfán no tiene que pagarle sus gastos.

Venta exitosa

A lo largo de la transmisión, Xiomy Kanashiro se mostró animada en su rol de vendedora. Presentó una variedad de prendas personales, entre las que destacó un vestido talla M proveniente de Arequipa ofrecido a S/ 50, varios pantaloncitos a S/ 58, un chaleco oversize a S/ 69 y un vestido marrón brillante por S/ 49. Según mencionó, este último solo había sido utilizado en una ocasión durante su participación en la ‘Casa de la comedia’. La influencer dividió su espacio entre detallar tallas, colores y condiciones de las prendas, y entablar conversación directa con quienes seguían la oferta desde distintos puntos del país.

“Si alguien quiere pantaloncito Jared se lo lleva en 58, este chaleco oversize 69. Este vestido manga larga marrón brillante te lo llevas en 49, solo tiene una puesta en la Casa de la Comedia. Este top en 20, tienes en celeste y rosa”, presentó la influencer durante la transmisión.

Lejos de mostrarse afectada por el comentario que intentó deslegitimar su trabajo, Xiomy mantuvo una actitud positiva, recurriendo al humor y la seguridad en sí misma. Además de la venta de ropa en vivo, la influencer respondió preguntas sobre los envíos, modos de pago y compartió anécdotas sobre el uso de algunas prendas.

Su naturalidad generó cercanía con los espectadores, quienes consultaron sobre tallas, combinaciones, recomendaciones y más detalles de cada producto ofrecido. Kanashiro también aprovechó para recordar la importancia de trabajar, independientemente del entorno y las relaciones personales, enfatizando la satisfacción de valerse por uno mismo.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán vienen demostrando una relación sólida. (Instagram)

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán hacen caso omiso a confesiones de Samahara Lobatón

La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán fue una de las más comentadas debido a las declaraciones de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad. En medio de especulaciones mediáticas, la bailarina sorprendió a su comunidad al compartir un video en el que, sin referirse directamente a las polémicas, incluyó una frase cargada de significado: “Cuando me dice: ‘yo te amo con ese carácter de acuariana y todas tus imperfecciones’”.

La influencer rompió su silencio con un mensaje romántico que disipó dudas sobre su vínculo con Farfán, confirmando que las polémicas externas no han logrado afectar su relación sentimental. (TikTok)

Esta publicación fue interpretada como una muestra de solidez en la relación y un mensaje indirecto sobre el estado actual de la pareja, dejando en claro que los recientes comentarios de Samahara no afectan su vínculo. Xiomy Kanashiro transformó la exposición mediática en un acto de complicidad, recibiendo miles de reacciones y mensajes de apoyo en plataformas como Instagram y TikTok.

Por su parte, Jefferson Farfán optó por el silencio. A pesar de no emitir declaraciones, sus gestos previos hacia Xiomy, como describirla en el pasado como “el amor de mi vida”, son recordados por los seguidores y tomados como prueba de una conexión estable.

La modelo sorprendió al reafirmar públicamente sus sentimientos por Jefferson Farfán, dejando claro que su relación sigue fuerte pese a las polémicas, y generando una avalancha de mensajes positivos entre sus seguidores (TikTok)