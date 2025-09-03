Perú

Xiomy Kanashiro vende ropa en TikTok y responde fuerte a usuario que la critica: “¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?”

La influencer respondió con firmeza a un usuario que cuestionó su decisión de vender ropa, señalando que no depende económicamente del exfutbolista Jefferson Farfán

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Xiomy Kanashiro enfrenta críticas por vender ropa en TikTok. América Hoy

Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al presentar una nueva faceta empresarial a través de TikTok. En una reciente transmisión en vivo, la popular ‘Chinita’ puso en venta prendas de su guardarropa, sumándose a la tendencia del closet sale y conectando con una audiencia que no tardó en interactuar activamente con sus ofertas y comentarios en tiempo real.

La escena, lejos de limitarse a la simple venta de ropa, capturó un momento bastante incómodo para Xiomy Kanashiro, quien decidió responder sin titubeos a una crítica sobre su independencia laboral relacionada con su conocida relación sentimental con Jefferson Farfán, exfutbolista.

Durante la transmisión, recibió el comentario: “¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?”, emitido por un usuario que buscaba minimizar el esfuerzo de la joven por gestionar su propio emprendimiento.

La reacción de Xiomy no se hizo esperar. De manera firme respondió frente a sus seguidores: “Dios mío, como si él tuviera que pagar mis cosas. Sorry, rey. Sin comentarios a tu comentario. Eso viene de casa”. Estas palabras fueron replicadas por diversos usuarios en TikTok, Instagram y otras redes, donde la postura de Xiomy Kanashiro en defensa de su autonomía financiera recibió respaldo y comentarios positivos.

Numerosos seguidores aplaudieron la claridad con la que respondió y la valentía que tuvo al no permitir que usuario la hiciera quedar como interesada.

Xiomy Kanashiro defiende su autonomía
Xiomy Kanashiro defiende su autonomía económica y aclara que Jefferson Farfán no tiene que pagarle sus gastos.

Venta exitosa

A lo largo de la transmisión, Xiomy Kanashiro se mostró animada en su rol de vendedora. Presentó una variedad de prendas personales, entre las que destacó un vestido talla M proveniente de Arequipa ofrecido a S/ 50, varios pantaloncitos a S/ 58, un chaleco oversize a S/ 69 y un vestido marrón brillante por S/ 49. Según mencionó, este último solo había sido utilizado en una ocasión durante su participación en la ‘Casa de la comedia’. La influencer dividió su espacio entre detallar tallas, colores y condiciones de las prendas, y entablar conversación directa con quienes seguían la oferta desde distintos puntos del país.

“Si alguien quiere pantaloncito Jared se lo lleva en 58, este chaleco oversize 69. Este vestido manga larga marrón brillante te lo llevas en 49, solo tiene una puesta en la Casa de la Comedia. Este top en 20, tienes en celeste y rosa”, presentó la influencer durante la transmisión.

Lejos de mostrarse afectada por el comentario que intentó deslegitimar su trabajo, Xiomy mantuvo una actitud positiva, recurriendo al humor y la seguridad en sí misma. Además de la venta de ropa en vivo, la influencer respondió preguntas sobre los envíos, modos de pago y compartió anécdotas sobre el uso de algunas prendas.

Su naturalidad generó cercanía con los espectadores, quienes consultaron sobre tallas, combinaciones, recomendaciones y más detalles de cada producto ofrecido. Kanashiro también aprovechó para recordar la importancia de trabajar, independientemente del entorno y las relaciones personales, enfatizando la satisfacción de valerse por uno mismo.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán
Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán vienen demostrando una relación sólida. (Instagram)

Xiomy Kanashiro&nbsp;y&nbsp;Jefferson Farfán hacen caso omiso a confesiones de Samahara Lobatón

La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán fue una de las más comentadas debido a las declaraciones de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad. En medio de especulaciones mediáticas, la bailarina sorprendió a su comunidad al compartir un video en el que, sin referirse directamente a las polémicas, incluyó una frase cargada de significado: “Cuando me dice: ‘yo te amo con ese carácter de acuariana y todas tus imperfecciones’”.

La influencer rompió su silencio
La influencer rompió su silencio con un mensaje romántico que disipó dudas sobre su vínculo con Farfán, confirmando que las polémicas externas no han logrado afectar su relación sentimental. (TikTok)

Esta publicación fue interpretada como una muestra de solidez en la relación y un mensaje indirecto sobre el estado actual de la pareja, dejando en claro que los recientes comentarios de Samahara no afectan su vínculo. Xiomy Kanashiro transformó la exposición mediática en un acto de complicidad, recibiendo miles de reacciones y mensajes de apoyo en plataformas como Instagram y TikTok.

Por su parte, Jefferson Farfán optó por el silencio. A pesar de no emitir declaraciones, sus gestos previos hacia Xiomy, como describirla en el pasado como “el amor de mi vida”, son recordados por los seguidores y tomados como prueba de una conexión estable.

La modelo sorprendió al reafirmar públicamente sus sentimientos por Jefferson Farfán, dejando claro que su relación sigue fuerte pese a las polémicas, y generando una avalancha de mensajes positivos entre sus seguidores (TikTok)

Temas Relacionados

Xiomy Kanashiroperu-entretenimientoTikTokJefferson Farfán

Más Noticias

Armadillo de nueve bandas hallado en Plaza de Armas en Apurímac es rehabilitado y liberado

Un ejemplar de la especie Dasypus novemcinctus fue localizado en el centro de Apurímac y, tras un operativo, recibió atención veterinaria antes de volver a su hábitat natural

Armadillo de nueve bandas hallado

Seguro de desgravamen ya no será obligatorio: Deudas se cobran de la herencia si fallece el cliente

Esto, tras la entrada en vigencia de la Resolución N.° 00890-2025 emitida por la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP (SBS). Solamente continuará siendo un requisito obligatorio en los préstamos hipotecarios

Seguro de desgravamen ya no

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

La ‘bicolor’ se juega la vida frente a los ‘charrúas’ en el Estadio Centenario de Montevideo, donde solo importa los tres puntos. Esto para seguir soñando con el repechaje. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Perú

No es Lima: esta es la región del Perú que más consume cerdo en el país

De acuerdo con un representante de Midagri, al menos 450 mil familias peruanas dependen, directa o indirectamente, de la crianza y comercialización de porcinos, pues genera un impacto económico y social relevante en todo el país

No es Lima: esta es

Ministro de Transportes denuncia amenazas para firmar adenda del tren Lima–Chosica: “Eso es tráfico de influencias”

Sandoval fue consultado por la denuncia penal que le interpondría el alcalde Rafael López Aliaga por frenar el proyecto con los trenes Caltrain

Ministro de Transportes denuncia amenazas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Transportes denuncia amenazas

Ministro de Transportes denuncia amenazas para firmar adenda del tren Lima–Chosica: “Eso es tráfico de influencias”

PJ anula la investigación contra Digna Calle y su esposo Aron Espinoza por presunto lavado de activos

Prófugo y candidato: Perú Libre respalda a Vladimir Cerrón para las Elecciones Generales 2026

Fiscalía advierte que el Gobierno incumple su promesa y pretende reducir más su presupuesto para 2026

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

ENTRETENIMIENTO

Sara Flores hará historia en

Sara Flores hará historia en la Bienal de Venecia, primera artista shipibo-konibo en representar al Perú

Madre del hijo menor de ‘Chiquito’ Flores denuncia abandono, reclama la falta de firma y pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Magaly Medina pide disculpas a Angye Zapata por supuesto ampay: “Fue un error garrafal de mi equipo”

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

Pamela López responde si dejará que Christian Cueva vea a sus hijos con Pamela Franco

DEPORTES

Los resultados que necesita Perú

Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar