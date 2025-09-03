Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”. Video: Instagram

El exfutbolista Jefferson Farfán sorprendió a su amigo y socio, Roberto Guizasola, con un lujoso auto por su cumpleaños. El gesto demuestra, sin duda, la gran amistad que comparten los conductores del popular pódcast ‘Enfocados’. Sin embargo, la noticia también surge en medio de cuestionamientos hacia ‘La Foquita’ por parte de Melissa Klug.

El exjugador de la selección peruana y de Alianza Lima sorprendió a Guizasola en su cumpleaños con un detalle muy especial: el regalo de un exclusivo Ferrari rojo, símbolo de un vínculo que ha trascendido el fútbol para convertirse en una fuerte alianza personal y profesional.

Las imágenes del momento rápidamente se hicieron virales y generaron una ola de comentarios, no solo por el valor material del obsequio, sino por lo que representa para esta dupla que se ha consolidado también fuera de la cancha.

El propio Guizasola expresó su asombro y felicidad al encontrar el auto de lujo estacionado en su hogar. “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, (gracias) por engreír a tu gato y ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World”, compartió en sus redes sociales, acompañando sus palabras con un video subiendo al Ferrari.

Por su parte, Farfán publicó un extenso mensaje de cariño para su “partner”, recordando la conexión auténtica que mantienen desde hace años: “Feliz cumpleaños, Cucuruchu. Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad. Te amo y te odio al mismo tiempo por todas tus locuras, pero eres mi verdadero galáctico…”.

Jefferson Farfán regala un Ferrari a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”.

Los regalos de lujo que hace Jefferson Farfán

No es la primera vez que Jefferson Farfán demuestra su generosidad y cercanía con quienes considera parte esencial de su vida. El gesto de regalar un Ferrari, más allá del valor económico —este tipo de autos suele superar con facilidad los $200 000—, refuerza públicamente la lealtad y complicidad entre ambas figuras, quienes hoy lideran un proyecto propio y mantienen una relación de confianza a prueba de los altibajos de la vida profesional.

Para Guizasola, el presente es una señal del respaldo incondicional que Farfán le ha ofrecido tanto en la etapa futbolística como en el mundo empresarial. Este tipo de muestras ha sido habitual en Farfán, quien ha destacado por su gusto por los detalles lujosos con personas de su entorno más próximo.

‘Enfocados’: éxito digital y química entre Farfán y Guizasola

El pódcast ‘Enfocados’, conducido entre Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se ha convertido en uno de los espacios más exitosos y seguidos en el entorno digital peruano. Ambos exjugadores capitalizan en su carisma, complicidad y una amistad que se traduce en conversaciones fluidas, anécdotas inéditas del fútbol, bromas internas e invitados de renombre.

La química que proyectan en pantalla ha sido parte clave del atractivo del programa, que trascendió el universo futbolero para captar a una audiencia diversa, interesada también por los temas personales y profesionales que la dupla aborda en cada episodio.

La relación, además, se ha mantenido fuerte incluso después del retiro de ambos de la actividad profesional en el fútbol, ampliándose hacia proyectos empresariales conjuntos.

Hija mayor de Jefferson Farfán celebró su cumpleaños en compañía del exfutbolista.

Melissa Klug afirma que Jefferson Farfán no apoya que su hijo estudie en Estados Unidos

La noticia del millonario regalo llega en un momento donde Jefferson Farfán enfrenta también cuestionamientos en el plano familiar. Recientemente, Melissa Klug —madre de dos de sus hijos— lo acusó de no apoyar los sueños de su hijo Adriano, quien busca estudiar en el extranjero.

Klug afirmó en entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ que la comunicación con Farfán se da solamente a través de abogados, lo que dificultaría la coordinación en temas académicos y personales. Según sus declaraciones, “Su respuesta es que lo hablen los abogados”, en referencia a la aparente distancia paternal.

Melissa Klug organizaría un partido de fútbol para pagarle 300 mil dólares de juicio a Jefferson Farfán | América TV

Esta situación reavivó el debate público sobre el manejo que Farfán hace de su vida privada, justo cuando el despliegue de generosidad hacia Guizasola se hacía viral.

Por otro lado, Roberto Guizasola tampoco ha estado exento de controversias. En meses recientes, enfrentó denuncias públicas de parte de Alexandra Díaz por presunta violencia y abuso durante una relación anterior, tema por el cual la Fiscalía abrió una investigación preliminar. El exfutbolista ha preferido mantener distancia de ese escándalo en sus apariciones públicas, mientras continúa colaborando con Farfán en los proyectos que comparten.