Cinco policías detenidos en la frontera Perú-Ecuador tras revelarse esquema de cobros irregulares por paso de mercancía ilegal

Las autoridades incautaron siete celulares, S/ 2700 y 401 dólares, montos que corresponderían a lo recaudado en un solo día de cobros ilegales. El Ministerio Público evalúa pedir prisión preventiva contra los implicados

Jazmine Angulo

Policías detenidos en Tumbes por presuntos sobornos en frontera: incautan dinero, celulares y explosivos. (América Televisión)

En Tumbes, un operativo reciente destapó un esquema de cobros irregulares en la frontera con Ecuador, donde cinco policías de servicio y un civil fueron intervenidos bajo acusación de participar en el paso de mercancía ilegal a cambio de dinero. La acción, realizada en el puente internacional entre Aguas Verdes y Huaquillas, reveló que el grupo utilizaba a un colaborador externo para administrar las sumas entregadas por quienes buscaban trasladar productos prohibidos sin ser detectados.

La intervención, encabezada por la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) y el Ministerio Público, dejó en evidencia cómo, en pleno horario de servicio, los agentes presuntamente dejaban transitar artículos de contrabando, así como municiones y explosivos, según las primeras diligencias. La operación, además de exponer a los policías implicados, reflejó la presión constante sobre la seguridad en la frontera norte, una zona sensible por el flujo permanente de bienes y personas.

Durante el procedimiento se incautaron siete teléfonos celulares, 2700 soles en efectivo y 401 dólares. De acuerdo con las autoridades, estas sumas corresponderían a lo recolectado en el transcurso del día, dinero que era entregado al civil que actuaba como intermediario. Todo el material quedó bajo custodia fiscal como parte de las investigaciones en curso.

El jefe de la Región Policial Tumbes, general Luis Pacheco, confirmó la detención de los efectivos y sostuvo que la institución mantiene firme su postura frente a la corrupción.“La gran responsabilidad, como jefe de la región policial, no es solo combatir la criminalidad de las organizaciones, sino también enfrentar a aquellos efectivos que han dejado de ser policías para convertirse en delincuentes uniformados, porque han cruzado la línea”, declaró.

Los agentes implicados

Dircocor y Fiscalía ejecutaron la
Dircocor y Fiscalía ejecutaron la intervención en el puente internacional Aguas Verdes–Huaquillas. (Composición: Infobae)

Los policías identificados en este caso son: SS PNP Luciano Campaña Q., S2 PNP Ego Julio Seltón V., S2 PNP Mayra Karina Neponoceno G., S2 PNP Angelo Enrique Saldarriaga V. y S3 PNP Dante Miguel Morán R. Junto a ellos fue detenido el ciudadano Christian Jefferson Chimoy L., señalado como la persona que recibía el dinero proveniente de los sobornos.

El operativo permitió decomisar tanto el dinero en efectivo como los equipos de comunicación que, según la investigación, eran usados para coordinar las operaciones ilícitas. “Estos agentes tenían en su poder siete celulares, dos mil setecientos treinta y cuatro soles y más de cuatrocientos dólares. Todos ellos permanecen detenidos en la Dircocor, Tumbes”, señalaron las autoridades en un informe preliminar.

Actualmente, los seis intervenidos se encuentran en las instalaciones de la Dirección Contra la Corrupción, mientras la fiscal a cargo del caso evalúa presentar un pedido de prisión preventiva. Esta medida, de aprobarse, garantizaría la permanencia de los acusados durante las siguientes etapas del proceso judicial.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Alejandro Toledo recibe segunda condena: PJ dictó 13 años y 4 meses de cárcel contra el expresidente por lavado de activos en caso Ecoteva

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima halló culpable al expresidente, quien ya afronta una pena de 20 años y 6 meses por delitos de corrupción vinculados a los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht

Alejandro Toledo recibe segunda condena:

El pronóstico del clima del 4 de septiembre en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

El pronóstico del clima del

Metropolitano llegará hasta San Bartolo por la Vía Expresa Sur: ¿desde cuándo funcionará la nueva ruta a Lima Sur?

Este cuestionado servicio de transporte conectará de forma directa con San Bartolo, al sur de la capital, a través de seis nuevas estaciones

Metropolitano llegará hasta San Bartolo

Puerto de Chancay es un riesgo para la seguridad hemisférica, advirtió Evan Ellis del Colegio de Guerra de Estados Unidos

El megapuerto genera dudas sobre su verdadero impacto: mientras se promociona como un motor logístico para el Perú, especialistas advierten que podría reforzar la influencia china en la región y convertirse en un punto vulnerable en el plano militar

Puerto de Chancay es un

ONP ofrece préstamo previsional para que jubilados completen aportes y accedan a una pensión:¿cuáles son las condiciones?

El mecanismo también permite mejorar el monto de la pensión, al cubrir años adicionales de aportes y acceder a mayores beneficios económicos

ONP ofrece préstamo previsional para
