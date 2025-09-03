Campaña veterinaria para este viernes 05 de septiembre: conoce dónde y cuáles son los servicios sin costo disponibles

Se recomienda a los dueños de las mascotas a llegar temprano al evento - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Victoria organizará este viernes 05 de septiembre una campaña veterinaria gratuita orientada a los residentes del distrito que deseen proteger la salud de sus mascotas mediante servicios preventivos.

La actividad se desarrollará en el parque Señor de los Milagros, ubicado en la cuadra 11 del jirón Abtao, zona 22, desde las 9 hasta la 13 horas. El propósito principal de la jornada es contribuir al bienestar animal y fortalecer acciones preventivas contra enfermedades comunes en perros y gatos.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña?

Durante esta edición, los vecinos podrán acceder sin costo a los siguientes servicios:

Consultas veterinarias : Evaluación general para conocer el estado de salud de los animales y recibir recomendaciones sobre su cuidado diario.

Desparasitación : Aplicación de tratamientos para eliminar parásitos internos y externos, ayudando a prevenir complicaciones en la salud de las mascotas.

Antipulgas : Uso de productos especializados para el control y la eliminación de pulgas, uno de los problemas más frecuentes en animales domésticos.

Vacunación antirrábica : Inmunización obligatoria para prevenir el contagio de la rabia en perros y gatos.

Otros procedimientos: La campaña también contempla servicios adicionales orientados a la prevención y el control de afecciones habituales en la población canina y felina del distrito.

Para garantizar el bienestar y la seguridad durante la atención, se solicita cumplir con ciertas indicaciones. Los gatos deben ser trasladados en bolso transportador o kennel y acompañados de una manta, con el fin de reducir el estrés y mantenerlos protegidos.

En el caso de los perros, se solicita que ingresen con correa y bozal en todo momento, para prevenir cualquier incidente entre animales o con el personal encargado.

Se recomienda a los vecinos asistir temprano, ya que la demanda por estos servicios suele ser alta y la atención se brinda en estricto orden de llegada. La municipalidad busca incentivar el acceso a la medicina veterinaria preventiva y reafirma su compromiso con la salud pública y el bienestar animal en la comunidad.

¿Por qué es importante la desparasitación en las mascotas?

Prevención de enfermedades: La desparasitación protege a las mascotas de parásitos internos (como lombrices) y externos (como pulgas y garrapatas) que pueden causar enfermedades graves.

Salud general: Mantener libres de parásitos a los animales mejora su digestión, absorción de nutrientes y energía, favoreciendo su bienestar y crecimiento.

Protección para la familia: Algunos parásitos pueden transmitirse a los humanos, especialmente a niños y adultos mayores, poniendo en riesgo la salud del hogar.

Prevención de infestaciones: El control regular evita que los parásitos se multipliquen y contaminen el ambiente donde vive la mascota.

Bienestar y calidad de vida: Las mascotas desparasitadas presentan menos molestias como picazón, pérdida de pelo, diarreas o vómitos, lo que mejora su calidad de vida.

Control veterinario: Al realizar la desparasitación, el veterinario puede evaluar el estado general del animal y recomendar medidas de cuidado personalizadas.

Responsabilidad del dueño: Desparasitar de manera periódica refleja un compromiso con la salud de la mascota y el entorno.