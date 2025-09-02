Perú

Museos Abiertos gratis este domingo 7 de septiembre: ingresa a más de 50 sitios en todo el Perú

Esta nueva edición invita a peruanos y residentes extranjeros a participar de talleres, ferias, visitas guiadas y otras experiencias culturales

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Museos Abiertos estará disponible este
Museos Abiertos estará disponible este domingo 7 de septiembre. (Foto: Museos Abiertos)

El programa Museos Abiertos permitirá el ingreso gratuito a más de 50 museos del Ministerio de Cultura el domingo 7 de septiembre. Esta iniciativa busca acercar el arte, la historia y el patrimonio a la ciudadanía, con actividades culturales y artísticas complementarias.

Museos Abiertos se realiza el primer domingo de cada mes en cumplimiento de la Ley N.° 30599, y en esta nueva edición de septiembre invita a peruanos y residentes extranjeros a participar de talleres, ferias, visitas guiadas y otras experiencias culturales.

Museos participantes en Lima

  1. Casa de la Gastronomía Peruana (actividades virtuales)
  2. Museo “José Carlos Mariátegui”
  3. Museo de Arte Italiano de Lima
  4. Museo Nacional de la Cultura Peruana
  5. Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco
  6. Museo Pachacamac
  7. Museo de Sitio Huaca Pucllana
  8. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
  9. Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristóbal”
  10. Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social
  11. Museo de Sitio Huallamarca
  12. Museo Postal y Filatélico del Perú (actividades virtuales)

Museos en otras regiones del país

Museos abiertos se realizará este
Museos abiertos se realizará este 6 de abril. (Foto: Mincul)

Loreto

  • Museo Amazónico

Piura

  • Museo de Sitio de Narihualá
  • Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Puno

  • Templo Museo “San Juan de Letrán”
  • Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”
  • Museo Lítico de Pukara

San Martín

  • Museo Departamental de San Martín

Tacna

  • Museo Histórico Regional de Tacna

Tumbes

  • Museo de Sitio Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”

Huancavelica

  • Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano”
  • Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”
Museos abiertos se realizará este
Museos abiertos se realizará este 6 de abril. (Foto: Andina)

Huánuco

  • Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh

Ica

  • Museo “Julio C. Tello” de Paracas
  • Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico “Tambo Colorado”
  • Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

Junín

  • Museo Regional de Arqueología de Junín
  • Museo de Sitio Wari Willka

Lambayeque

  • Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap
  • Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán
  • Museo de Sitio Túcume
  • Museo Tumbas Reales de Sipán
  • Museo Nacional Sicán
  • Museo Arqueológico Nacional Brüning

La Libertad

  • Museo de Sitio de Chan Chan

Amazonas

  • Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”

Áncash

  • Museo Nacional Chavín
  • Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”
  • Museo Regional de Casma “Max Uhle”
  • Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico de Willkawain
  • Museo Arqueológico Zonal de Cabana
  • Museo de Antropología, Arqueología e Historia Natural de Ranrahirca
El evento se desarrollará en
El evento se desarrollará en todo el Perú. (Foto: Andina)

Apurímac

  • Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac

Ayacucho

  • Museo de Sitio de Quinua
  • Museo de Sitio Wari
  • Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”

Cajamarca

  • Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén

Callao

  • Salas de Exhibición de la DDC Callao

Cusco

  • Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba
  • Museo de los Pueblos de Paucartambo
  • Museo de Sitio de Chinchero
  • Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”
  • Museo Histórico Regional del Cusco

Un domingo de cultura para todos

El Ministerio de Cultura invita a las familias a aprovechar esta jornada cultural gratuita. El 7 de septiembre será una oportunidad única para redescubrir la historia y el arte que resguarda cada museo, con actividades dirigidas a grandes y pequeños.

Temas Relacionados

Museos AbiertosMinisterio de CulturaCasa de la Gastronomía PeruanaHuaca PucllanaLugar de la Memoriaperu-noticias

Más Noticias

Primeras declaraciones del chofer que atropelló a ‘Furrey’ luego de ser liberado: “Ha sido una pesadilla”

Dos meses después de ser recluido en Lurigancho, el chofer implicado en el atropello del youtuber fue puesto en libertad por decisión del Poder Judicial

Primeras declaraciones del chofer que

Vanessa Silva vuelve a Luz de ‘Luna 4′ y cuenta cómo maneja su esposo las escenas románticas con André Silva: “Preferimos no verlas juntos”

La actriz venezolana habló con Infobae Perú y contó cómo recibe el apoyo de su esposo, los retos de su carrera y el cariño del público peruano.

Vanessa Silva vuelve a Luz

Presentan alternativa terapéutica que une baile y ejercicio para párkinson: Parkidance tendrá sesiones gratuitas en todo el país

La innovadora terapia combina baile, movimiento y música para mejorar la movilidad, el equilibrio y la coordinación, al mismo tiempo que promueve el bienestar emocional y la integración social de los pacientes con párkinson

Presentan alternativa terapéutica que une

Paciente de 102 años de EsSalud sigue tratamiento de diálisis y sorprende con su fortaleza

Con más de un siglo de vida, seis hijos, 15 nietos, 18 bisnietos y tres tataranietos, Ernestina Díaz Lavalle es la paciente más longeva del Centro Nacional de Salud Renal de EsSalud

Paciente de 102 años de

Golpe al narcotráfico en Ayacucho: incautan más de 446 kilos de cocaína ocultos en volquete

Además del cargamento ilegal, se incautaron celulares y dinero en efectivo que servirán para identificar a la red criminal involucrada

Golpe al narcotráfico en Ayacucho:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE insta a Rafael López

JEE insta a Rafael López Aliaga a no hacer campaña política mientras sea alcalde de Lima

Martín Vizcarra asegura que Juan José Santivañez toma las decisiones en el Ejecutivo: “Es el presidente de la República”

Atentado contra la prensa: Procuraduría Anticorrupción pide levantar secreto de comunicaciones de periodistas

Si Betssy Chávez quiere salir de Lima, antes tendrá que pedir autorización al PJ

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

ENTRETENIMIENTO

Bus de la orquesta Son

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

Thaísa Leal, ex de Paolo Guerrero, conmueve con el nacimiento de su primer bebé con empresario

Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía

Giacomo Bocchio lanza crítica al chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Hermanos Yaipén revelan detalles de la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

DEPORTES

Antonio Rizola se sincera sobre

Antonio Rizola se sincera sobre el lugar de Perú en el vóley sudamericano: “Técnicamente, hoy estamos detrás de Chile”

“Ignacio Buse destrozó a la Armada Española”: prensa europea se rinde al ‘Colorado’ tras eliminar a cuatro locales y campeonar en Sevilla

Campeón peruano en España: Ignacio Buse se coronó en el Challenger de Sevilla y alcanza mejor ranking de su carrera

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo