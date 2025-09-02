Museos Abiertos gratis este domingo 7 de septiembre: ingresa a más de 50 sitios en todo el Perú

El programa Museos Abiertos permitirá el ingreso gratuito a más de 50 museos del Ministerio de Cultura el domingo 7 de septiembre. Esta iniciativa busca acercar el arte, la historia y el patrimonio a la ciudadanía, con actividades culturales y artísticas complementarias.
Museos Abiertos se realiza el primer domingo de cada mes en cumplimiento de la Ley N.° 30599, y en esta nueva edición de septiembre invita a peruanos y residentes extranjeros a participar de talleres, ferias, visitas guiadas y otras experiencias culturales.
Museos participantes en Lima
- Casa de la Gastronomía Peruana (actividades virtuales)
- Museo “José Carlos Mariátegui”
- Museo de Arte Italiano de Lima
- Museo Nacional de la Cultura Peruana
- Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco
- Museo Pachacamac
- Museo de Sitio Huaca Pucllana
- Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
- Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristóbal”
- Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social
- Museo de Sitio Huallamarca
- Museo Postal y Filatélico del Perú (actividades virtuales)
Museos en otras regiones del país
Loreto
- Museo Amazónico
Piura
- Museo de Sitio de Narihualá
- Sala de Oro del Museo Municipal Vicús
Puno
- Templo Museo “San Juan de Letrán”
- Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”
- Museo Lítico de Pukara
San Martín
- Museo Departamental de San Martín
Tacna
- Museo Histórico Regional de Tacna
Tumbes
- Museo de Sitio Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”
Huancavelica
- Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano”
- Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”
Huánuco
- Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh
Ica
- Museo “Julio C. Tello” de Paracas
- Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico “Tambo Colorado”
- Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”
Junín
- Museo Regional de Arqueología de Junín
- Museo de Sitio Wari Willka
Lambayeque
- Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap
- Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán
- Museo de Sitio Túcume
- Museo Tumbas Reales de Sipán
- Museo Nacional Sicán
- Museo Arqueológico Nacional Brüning
La Libertad
- Museo de Sitio de Chan Chan
Amazonas
- Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”
Áncash
- Museo Nacional Chavín
- Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”
- Museo Regional de Casma “Max Uhle”
- Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico de Willkawain
- Museo Arqueológico Zonal de Cabana
- Museo de Antropología, Arqueología e Historia Natural de Ranrahirca
Apurímac
- Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac
Ayacucho
- Museo de Sitio de Quinua
- Museo de Sitio Wari
- Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”
Cajamarca
- Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén
Callao
- Salas de Exhibición de la DDC Callao
Cusco
- Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba
- Museo de los Pueblos de Paucartambo
- Museo de Sitio de Chinchero
- Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”
- Museo Histórico Regional del Cusco
Un domingo de cultura para todos
El Ministerio de Cultura invita a las familias a aprovechar esta jornada cultural gratuita. El 7 de septiembre será una oportunidad única para redescubrir la historia y el arte que resguarda cada museo, con actividades dirigidas a grandes y pequeños.