Museos Abiertos gratis este domingo 7 de septiembre: ingresa a más de 50 sitios en todo el Perú

Museos Abiertos estará disponible este domingo 7 de septiembre. (Foto: Museos Abiertos)

El programa Museos Abiertos permitirá el ingreso gratuito a más de 50 museos del Ministerio de Cultura el domingo 7 de septiembre. Esta iniciativa busca acercar el arte, la historia y el patrimonio a la ciudadanía, con actividades culturales y artísticas complementarias.

Museos Abiertos se realiza el primer domingo de cada mes en cumplimiento de la Ley N.° 30599, y en esta nueva edición de septiembre invita a peruanos y residentes extranjeros a participar de talleres, ferias, visitas guiadas y otras experiencias culturales.

Museos participantes en Lima

Casa de la Gastronomía Peruana (actividades virtuales) Museo “José Carlos Mariátegui” Museo de Arte Italiano de Lima Museo Nacional de la Cultura Peruana Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco Museo Pachacamac Museo de Sitio Huaca Pucllana Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristóbal” Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social Museo de Sitio Huallamarca Museo Postal y Filatélico del Perú (actividades virtuales)

Museos en otras regiones del país

Museos abiertos se realizará este 6 de abril. (Foto: Mincul)

Loreto

Museo Amazónico

Piura

Museo de Sitio de Narihualá

Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Puno

Templo Museo “San Juan de Letrán”

Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”

Museo Lítico de Pukara

San Martín

Museo Departamental de San Martín

Tacna

Museo Histórico Regional de Tacna

Tumbes

Museo de Sitio Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”

Huancavelica

Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano”

Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”

Museos abiertos se realizará este 6 de abril. (Foto: Andina)

Huánuco

Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh

Ica

Museo “Julio C. Tello” de Paracas

Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico “Tambo Colorado”

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

Junín

Museo Regional de Arqueología de Junín

Museo de Sitio Wari Willka

Lambayeque

Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap

Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán

Museo de Sitio Túcume

Museo Tumbas Reales de Sipán

Museo Nacional Sicán

Museo Arqueológico Nacional Brüning

La Libertad

Museo de Sitio de Chan Chan

Amazonas

Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”

Áncash

Museo Nacional Chavín

Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”

Museo Regional de Casma “Max Uhle”

Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico de Willkawain

Museo Arqueológico Zonal de Cabana

Museo de Antropología, Arqueología e Historia Natural de Ranrahirca

El evento se desarrollará en todo el Perú. (Foto: Andina)

Apurímac

Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac

Ayacucho

Museo de Sitio de Quinua

Museo de Sitio Wari

Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”

Cajamarca

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén

Callao

Salas de Exhibición de la DDC Callao

Cusco

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba

Museo de los Pueblos de Paucartambo

Museo de Sitio de Chinchero

Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”

Museo Histórico Regional del Cusco

Un domingo de cultura para todos

El Ministerio de Cultura invita a las familias a aprovechar esta jornada cultural gratuita. El 7 de septiembre será una oportunidad única para redescubrir la historia y el arte que resguarda cada museo, con actividades dirigidas a grandes y pequeños.