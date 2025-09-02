Perú

Intervienen camión en Arequipa con más de un millón de soles en licor y ropa de contrabando

El tráiler trasladaba más de 300 cajas de bebidas alcohólicas como whisky y tequila, además de más de 100 fardos con prendas de vestir procedentes de la frontera con Bolivia

Por Tomás Ezerskii

Guardar
(Video: América TV)

Un cargamento ilegal de licores importados y ropa de segundo uso valorizado en más de un millón de soles fue intervenido en el distrito de Santa Rita de Siguas, en Arequipa, tras un operativo ejecutado por la Policía Fiscal y personal de la División de Investigación Criminal (Divincri). El tráiler, de placa D5A-913, trasladaba más de 300 cajas de bebidas alcohólicas como whisky y tequila, además de más de 100 fardos con prendas de vestir procedentes de la frontera con Bolivia.

La intervención se produjo luego de que el conductor, identificado como Valentín Igme, intentara desviar su camino para evadir el control de la Policía Nacional del Perú (PNP). El vehículo fue finalmente acorralado y la mercadería incautada. Según información policial, el cargamento había sido recogido en un punto de la ciudad de Arequipa y tenía como destino Lima, donde sería entregado bajo coordinación telefónica con los responsables de la operación.

Contrabando en Arequipa: ropa y licores decomisados en Santa Rita de Siguas

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El coronel Eduardo del Campo, jefe de la Divincri Arequipa, informó que el chofer aseguró no conocer a la persona que lo contrató para realizar el traslado, aunque admitió que aceptó el encargo por una suma de S/ 800. Pese a no registrar antecedentes, Igme podría enfrentar una pena no menor de ocho años de prisión por el presunto delito aduanero.

En la diligencia se constató que los licores eran de diferentes marcas y presentaciones, embalados en cajas de cartón, mientras que la ropa de segundo uso —conocida como “cachina”— se hallaba en grandes fardos apilados dentro del tráiler. Los agentes destacaron que este tipo de productos ingresa al país sin cumplir con los requisitos legales, lo que representa un perjuicio económico y sanitario.

El capitán Ernesto Casillas, jefe de la Policía Fiscal en Arequipa, detalló que el conductor fue interceptado cuando intentó desviar su ruta al notar la presencia de las autoridades. “Al ser consultado sobre la procedencia de la mercadería, el intervenido no pudo dar información concreta y aseguró que solo fue contratado para trasladarla hacia Lima”, señaló.

Finalmente, la Superintendencia Nacional de Aduanas confirmó que el licor decomisado será destruido, mientras que las prendas de vestir incautadas podrían destinarse a donaciones en casos de emergencia. El tráiler utilizado para el transporte también quedó bajo custodia de la Policía Fiscal como parte de la investigación.

Tips para evitar adquirir una bebida adulterada

Adolescentes, bebidas alcohólicas, alcohol, menores
Adolescentes, bebidas alcohólicas, alcohol, menores de edad - Perú - 15 de julio (Colegio Nuestra Señora del Pilar)
  • Compra en lugares confiables: Adquiere tus bebidas alcohólicas en tiendas reconocidas y con buena reputación. Evita los puestos ambulantes y los mercados secundarios que no tienen controles de calidad adecuados.
  • Revisa el envase: Examina la botella en busca de signos de manipulación. Observa el sello de seguridad y verifica que no esté roto o alterado. También revisa la etiqueta, que debe estar bien adherida y sin signos de haber sido removida o reemplazada.
  • Etiqueta y código de barras: Escanea el código de barras si tienes dudas. Algunas aplicaciones pueden ayudar a verificar la autenticidad del producto.

¿Cómo reconocer una bebida adulterada?

  • No cuenta con identificación alguna.
  • Cuando se encuentra en envases de otras bebidas.
  • Cuando no refiere fabricante, código de lote, fecha de vencimiento (mayor a 10 GL no requieren fecha de vencimiento).
  • Cuando al agitarlo o verterlo contiene particular extrañas.
  • Cuando los sellos de seguridad de cierres o tapas, se encuentran abiertas o movidas.

Si crees que una bodega o establecimiento te vendió una botella adulterada, puedes presentar un reclamo o reportar el incidente ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de los siguientes canales de atención:

Temas Relacionados

ArequipaContrabandoRopaBoliviaAlcoholBebidas adulteradasDivincriperu-noticias

Más Noticias

Incendio consume fábrica en San Juan de Lurigancho: Al menos 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

El fuego se desató en un inmueble ubicado en la avenida Circunvalación, antes de llegar a la avenida San Martín, donde, según información preliminar, funcionaría un taller de resortes

Incendio consume fábrica en San

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

El alcalde de Lima anunció que presentará una denuncia penal contra el ministro de Transportes por paralizar su iniciativa. “Aquí hay un daño a lo que se llama la rentabilidad social”, dijo

Rafael López Aliaga alista denuncia

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Stefano Melissano, director deportivo del club ‘aguilucho’, se refirió a la continuidad del delantero ítalo-peruano luego de ser voceado para volver a Pescara

Dirigente de Spezia hizo importante

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

El club más laureado de la máxima categoría de Australia adquirió al mediocentro peruano bajo la fórmula de una cesión anual con la posibilidad de cerrar un traspaso definitivo

Piero Quispe, anunciado como flamante

Joven lleva casi un mes desaparecido tras salir con amigos en Puno: evidencias apuntan a posible homicidio

La familia de Royer Paul Huallpa Mamani exige que los tres jóvenes implicados enfrenten prisión preventiva y que revelen el paradero del joven, desaparecido desde el 7 de agosto en Juliaca

Joven lleva casi un mes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga alista denuncia

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Alejandro Toledo seguirá en Barbadillo: PJ confirma rechazo al pedido de arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera aclara rumores sobre

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Estoy seguro de lo que soy”

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

DEPORTES

Dirigente de Spezia hizo importante

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

Gerente deportivo de Alianza Lima respaldó a Renzo Garcés ante posible sanción que calificó de “imputación infundada”

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”