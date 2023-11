André Silva niega tener protagónicos por ser yerno de Michelle Alexander: “Tengo 25 años de carrera”

André Silva niega tener protagónicos por ser yerno de Michelle Alexande | La Linares. Youtube

El actor peruano André Silva reconoce que, desde que inició un romance con la hija de Michelle Alexander, muchos piensan que tiene trabajo asegurado en Del Barrio Producciones. Sin embargo, en una entrevista con Verónica Linares, negó que sus protagónicos en las principales telenovelas peruanas se deban a su lazo familiar con la empresaria.

“Yo he grabado con todas las productoras existentes en el país, solo que Michelle es la productora más consecuente, que hace más y no para. Por eso, si me preguntas a mí y a cualquier actor con qué productora más has trabajado, te van a decir que Michelle Alexander. Ella es la que más novelas hace”, expresó el popular ‘León de la cumbia’.

Según André Silva, no le afectan para nada los malos comentarios que puede recibir en redes sociales. “No me molesta, siempre me lo dicen”, dijo el artista nacional, que ha participado en reconocidas telenovelas como ‘Las vírgenes de la cumbia’, ‘Mi amor, el wachimán’, ‘Vacaciones en Grecia’, ‘Luz de luna’; todas ellas dirigidas por Michelle Alexander.

“Yo tengo recién ocho años con mi novia, con mi ahora esposa, y tengo 25 años de carrera. Pero bueno, hay que tomarlo fresh, no te deben afectar mucho esas cosas porque hay detrás toda una carrera, he estado remando por muchos años. El sacrificio para mantenerse siendo un actor vigente en el medio es difícil, somos muchos y no todos tenemos las oportunidades”, complementó el artista.

Por otro lado, André Silva mencionó que tiene una buena relación con Michelle Alexander. “Es súper amorosa, cariñosa, desde antes de estar con su hija me tenía mucho cariño. La conozco antes de estar con mi novia, he trabajado muchos años con ella, 15 o 20 años. Nos llevamos bien, aunque es súper exigente. Cuida mucho su trabajo”, sostuvo.

Michelle Alexander es la fundadora de la productora Del Barrio, donde desempeña en la producción de telenovelas y ficciones para la televisión peruana.

¿Quién es la esposa de André Silva?

André Silva está casado con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y se especializó en audiovisuales. Actualmente, trabaja como directora de producción en Del Barrio Producciones, donde su madre es la máxima figura; y ha participado en más de 35 proyectos audiovisuales, entre las que se encuentran teleseries, novelas y hasta el premiado cortometraje “La rabia”.

André Silva y Adriana Álvarez se conocieron en los sets de grabación de una de las novelas. Pronto iniciaron una relación amorosa, la cual prefirieron mantener en estricto privado. Recién se hizo pública cuando el actor le pidió matrimonio a la madre de su hija, confesándole su amor en el programa ‘En Boca de Todos’.

“Es una mujer muy importante en mi vida, es la mayor motivación que tengo para levantarme todos los días muy temprano y dar lo mejor de mí en cada momento, en cada trabajo y que siempre está en mi mente”, dijo.

Para Michelle Alexander, André Silva "es un hijo más" y no tiene trabajo en la TV por ella.

André Silva protagonizará nueva telenovela

La novela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, titulada ‘Perdóname’, está en sus capítulos finales y se desconoce si habrá una segunda temporada. Sin embargo, se sabe que será reemplazada por una nueva producción de Michelle Alexander, la cual tendrá como figura principal al actor André Silva.

La telenovela ‘Luz de Luna’ se estrenará el próximo lunes 11 de diciembre, a las 09:40 p.m.m, a través de la señal de América Televisión.