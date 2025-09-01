Perú

Betssy Chávez es trasladada al Hospital María Auxiliadora: el INPE explicó las razones

El abogado de Chávez informó que la salud de Chávez se habría deteriorado como consecuencia directa de la huelga de hambre, pero el Instituto Nacional Penitenciario asegura que se trató de una medida preventiva

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, fue trasladada esta mañana de emergencia al Hospital María Auxiliadora. La información fue confirmada a través de un comunicado de su abogado, Raúl Noblecilla, quien señaló que el traslado se produce en el contexto de la huelga de hambre que Chávez mantiene desde hace varios días.

El letrado informó que la salud de Chávez se habría deteriorado como consecuencia directa de la medida de protesta, motivo por el cual fue necesaria su evacuación a un centro asistencial. Por su parte, el INPE señaló que su traslado responde a una indicación médica y se adoptó como medida preventiva para resguardar la salud de Chávez. Noblecilla responsabilizó a las autoridades políticas del actual gobierno por la situación de su patrocinada. Según el comunicado, “hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle”. El abogado añadió que la huelga de hambre iniciada por la exjefa del gabinete persiste.

La medida de protesta de Betssy Chávez se enmarca en la serie de acciones tomadas por exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo que actualmente enfrentan procesos penales. Chávez se encuentra bajo custodia desde hace semanas, luego de que el Poder Judicial dictó medidas restrictivas relacionadas con el proceso que se le sigue por presunta participación en el intento de disolución inconstitucional del Congreso, registrado en diciembre de 2022.

Raúl Noblecilla advierte sobre delicado estado de salud de Betssy Chávez

El estado de salud de la exfuncionaria fue calificado como delicado, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial sobre su condición. El caso de Chávez ha sumado nuevas tensiones en el debate político nacional y ha motivado pronunciamientos de diversos sectores que solicitan información transparente sobre su situación médica y legal.

Respuesta del INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes 1 de septiembre el traslado de la interna Betssy Chávez al Hospital María Auxiliadora. Según el comunicado oficial, la decisión responde a una indicación médica y se adoptó como medida preventiva para resguardar la salud de la ex presidenta del Consejo de Ministros, quien cumple con prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.

El INPE precisó que el objetivo del traslado es asegurar un monitoreo constante y descartar cualquier posible complicación clínica asociada a la huelga de hambre seca que Chávez mantiene desde días atrás. La entidad penitenciaria remarcó que, desde el inicio de esta protesta, la interna ha sido objeto de supervisión permanente por parte del médico penitenciario, quien evalúa su evolución y toma decisiones clínicas conforme a los protocolos sanitarios establecidos.

Betssy Chávez reaparece tras 8 días de huelga de hambre. Video: Justicia TV

Además, el organismo comunicó que toda la información relevante sobre el estado de salud de Betssy Chávez ha sido remitida oportunamente tanto a la Fiscalía como a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de los procedimientos legales vigentes y para garantizar la transparencia del proceso. El INPE indicó que este flujo informativo facilita la intervención y el seguimiento de las instituciones encargadas de velar por los derechos de las personas privadas de libertad.

